Vào tối ngày 29/7, Công an Bình Thạnh đã mời Đ.Q.B. (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) lên làm việc và khai báo về việc hành hung bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, Công an TP.HCM cho biết, khoảng 11 giờ ngày 28/7, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông P.H.T. (sinh năm 1989, ngụ TP Đà Nẵng, hiện là bác sĩ, làm việc tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định) về việc bị đánh trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ khám cấp cứu tại bệnh viện này vào tối ngày 27/7. Cụ thể, ông T. cho biết, lúc 21 giờ ngày 27/7, ông Đ.Q.B. (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đưa con ruột là cháu Đ.N.T (sinh năm 2011) bị hóc xương cá đến khám và điều trị. Tại Khoa Cấp cứu, điều dưỡng đã tiếp nhận, làm hồ sơ bệnh án, cho ông B. viết tờ khai tình trạng bệnh của cháu T.

Ông B. dùng tay bóp cổ bác sĩ T - Ảnh: Báo Thanh niên Sau đó, cháu T. được bác sĩ N.H.T.A. và bác sĩ V.N.Q.H. thăm khám, chẩn đoán cháu T. bị hóc xương, đau nhẹ vùng cổ (vẫn nuốt nước bọt được), sức khoẻ bình thường, chỉ định bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng kiểm tra, gắp xương cá. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút, ông B. đến quầy hồ sơ gặp bác sĩ P.H.T. (Trưởng ca trực của Khoa Cấp cứu) đang kiểm tra hồ sơ để điều trị cho bệnh nhân cấp cứu. Tại thời điểm này, khoa có 23 bệnh nhân. Tuy bác sĩ T. giải thích tình trạng sức khỏe của cháu T., đồng thời đề nghị chờ bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng đến thăm khám, gắp xương cá nhưng ông không đồng ý. Thậm chí, ông B. có lời nói đe doạ hành hung và đã xô ngã, dùng tay bóp cổ bác sĩ T.

Sau khi được bảo vệ bệnh viện can ngăn, ông B. đã đưa cháu T. đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để thăm khám. Tại đây, bác sĩ xác định cháu T. không có dị vật trong cổ, sức khoẻ bình thường. Đ.Q.B. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP.HCM Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Bình Thạnh đã mời ông B. đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông B. thừa nhận sự việc như trên. Ông B. cũng nhận thức rõ việc bác sĩ T. đang làm nhiệm vụ và có giải thích tình trạng sức khỏe của cháu T.. Đồng thời đề nghị ông B. và cháu T. chờ bác sĩ chuyên khoa đến thăm khám nhưng ông B. không chờ mà dùng vũ lực tấn công bác sĩ T., cản trở hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân, ảnh hưởng đến tâm lý, uy tín của bác sĩ và ca trực. Hiện tại, Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với ông B.

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