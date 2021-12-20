Bắc Ninh: Cấp cứu kịp thời 2 trẻ nhỏ bị ngộ độc do uống nhầm thuốc cai nghiện

Xã hội 20/12/2021 11:13

Hai bệnh nhi nhặt được chai C2 nhưng trong có chứa nước màu hồng, mùi thơm vì tưởng siro nên cả 2 đã cùng uống 1 nắp chai (khoảng 5ml).

Theo VTV đưa tin, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh vừa cấp cứu kịp thời cho 2 bệnh nhi bị ngộ độc methadone (loại thuốc dành cho những người cai nghiện ma túy). Được biết, bệnh nhi là N.V.H (sinh năm 2018) và chị là N.T.N.A (sinh năm 2014).

Khi nhập viện cấp cứu, bé H. trong tình trạng lơ mơ, thở ức chế, đồng tử co nhỏ, phản xạ ánh sáng yếu. Còn bé A. tỉnh, buồn nôn và nôn nhiều lần, dấu hiệu mất nước.

Theo phía người nhà bệnh nhi, được biết, 2 em nhặt được chai C2 nhưng trong có chứa nước màu hồng, mùi thơm vì tưởng siro nên cả 2 đã cùng uống 1 nắp chai (khoảng 5ml). Đến khoảng 30 phút sau, 2 bệnh nhi có biểu hiện buồn nôn, nôn nhiều, riêng em H. lơ mơ, gọi hỏi không trả lời nên được gia đình đưa vào Bệnh viện cấp cứu.

Bắc Ninh: Cấp cứu kịp thời 2 trẻ nhỏ bị ngộ độc do uống nhầm thuốc cai nghiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhi được chẩn đoán hôn mê/theo dõi ngộ độc methadone và được xử trí cấp cứu thở oxy, rửa dạ dày, dùng thuốc giải độc (naloxone), truyền dịch, bài niệu tích cực qua đường nước tiểu. Sau khi được giải độc và điều trị tích cực, em H. đã tỉnh, tự thở được, gọi hỏi có đáp ứng; còn em A. đỡ nôn, dấu hiệu mất nước cải thiện. Sau 3 ngày điều trị tích cực, 2 bệnh nhi sức khỏe ổn định.

Bệnh viện cũng đã gửi 2 mẫu nước tiểu của các bệnh nhi cùng dung dịch màu hồng nghi ngờ độc chất đến Trung tâm kiểm định thuốc Trung ương để làm xét nghiệm, kết quả 3 mẫu bệnh phẩm đều dương tính với methadone. Chất gây ngộ độc methadone làm ức chế trung tâm hô hấp và thần kinh, khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời bệnh nhân sẽ không qua khỏi. 

Tai nạn ngộ độc thường xảy ra ở trẻ em dưới 6 tuổi. Trẻ ở độ tuổi này có bản năng tò mò, thích ăn hoặc uống những gì nhìn thấy hấp dẫn hay mang màu sắc sặc sỡ có sẵn ở gia đình. Do đó, để phòng ngừa các tai nạn cho trẻ em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là uống nhầm hoặc ăn nhầm các chất độc, thuốc cha mẹ cần bảo quản thuốc để tránh xa tầm với của trẻ em và thường xuyên giám sát. Với trẻ lớn trong độ tuổi mẫu giáo hoặc lớn hơn cần giáo dục và hướng dẫn trẻ các kỹ năng sống.

Kon Tum: Ba người bị ngộ độc, sức khoẻ diễn biến xấu sau khi ăn thịt chuột, uống rượu

Kon Tum: Ba người bị ngộ độc, sức khoẻ diễn biến xấu sau khi ăn thịt chuột, uống rượu

Ba bệnh nhân sau khi ăn thịt chuột, uống rượu qua 4 ngày nhập viện điều trị tiếp tục diễn biến xấu. 3 bệnh nhân đều phải thở máy và được bác sỹ theo dõi điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc do uống nước methadone 2 cháu bé ngộ độc vì uống nhầm thuốc cai nghiện uống nhầm thuốc cai nghiện

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số