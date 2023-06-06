Bắc Giang: Mâu thuẫn cá nhân, một học sinh bị bắn

Xã hội 06/06/2023 06:33

Lãnh đạo Công an huyện Tân Yên xác nhận, cơ quan công an đang xác minh vụ việc một em học sinh bị bắn đạn súng hơi vào chân.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, ngày 5/6, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang xác minh vụ việc hai học sinh đánh nhau do mâu thuẫn, trong đó một em bị bắn đạn súng hơi vào chân.

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của một học sinh ở xã Phúc Sơn và một học sinh ở xã khác của huyện Tân Yên. Hiện em học sinh bị bắn vào chân đã được mổ.

Bắc Giang: Mâu thuẫn cá nhân, một học sinh bị bắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Tiền Phong

Dẫn tin từ Báo Bắc Giang, thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 4/6, sau khi kết thúc môn thi cuối vào THPT, hai học sinh này phát sinh mâu thuẫn cá nhân. Đây là hai em vừa học xong lớp 9, đi thi vào một trường THPT trên địa bàn huyện Tân Yên.

Khi đi đến đoạn đê thuộc địa bàn thôn Chản, xã Lam Cốt, hai học sinh lao vào đánh nhau. Lúc đó có anh họ của một trong hai em đang đi bắn chim gần đó vì bênh em nên đã dùng súng hơi bắn vào chân của học sinh kia.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ Công an huyện Tân Yên đã làm việc với những người liên quan và đang điều tra, làm rõ vụ việc. Những người này không phải công dân trên địa bàn xã Lam Cốt mà ở các xã khác.

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