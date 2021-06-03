Bà Phương Hằng tuyên bố kiện ngược, tiết lộ: 'Nhiều nhân chứng sẵn sàng lên tiếng bà Lê Thị Giàu là người như thế nào'

Mới đây, trong buổi livestream ngày 2/6, bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố sẽ kiện ngược lại bà Lê Thị Giàu và cho mọi người thấy con người thật của nữ doanh nhân này.

Những ngày gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng - bà chủ Đại Nam đang bị vướng vào vụ lùm xùm khi bị nữ doanh nhân Lê Thị Giàu - chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây kiện và đòi bồi thường 1.000 tỷ. Chia sẻ với bào Lao Động, Giàu cho biết: "Tôi mong được xét xử công khai và công bằng cho cả hai bên. Nếu tôi sai như bà Hằng nói, thì pháp luật cứ trừng trị tôi. Ngược lại, tôi đúng trong khi bà Hằng vu khống, bôi nhọ tôi thì phải bị xử lý nghiêm minh. Đất nước có pháp luật, mọi việc hãy để pháp luật xử lý, không một ai có quyền đứng trên pháp luật, khi muốn chửi ai thì chửi, muốn xúc phạm nhân phẩm của ai thì xúc phạm".

Đáp trả lại việc này, trong buổi livestream ngày 2/6, bà Hằng tuyên bố sẵn sàng kiện ngược là bà Lê Thị Giàu bởi mình sống theo đúng lương tâm và không vi phạm pháp luật. “Tôi nói luôn, tôi sẽ kiện ngược lại bà Lê Thị Giàu và tôi sẽ đưa câu chuyện này về Tòa án nhân dân Bình Dương vì tôi ở Bình Dương chứ không phải ở Sài Gòn. Tôi đã hiểu được và tôi đã cân đong đo đếm được cuộc chiến này và tôi không sợ vì tôi sống theo đúng lương tâm tôi và tôi không vi phạm pháp luật" - bà Hằng nói trong livestream.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream ngày 2/6 - Ảnh: Chụp màn hình Thậm chí, bà Hằng còn bóng gió về chuyện nữ doanh nhân Lê Thị Giàu từng vướng "scandal", nói rằng ai muốn tìm hiểu thì có thể lên "google search", đồng thời tiết lộ nhiều góc khuất về mối quan hệ "kể từ năm 2001 chứ không phải năm 2017 như bà ấy nói". "Đã đụng thì phải chạm thôi. Cái này là sự thật, bây giờ bả kiện tôi thì tôi phải nói sự thật trước công chúng rồi kiện ngược lại bả. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy là những điều tôi nói đúng hay sai, bao nhiêu nhân chứng sẵn sàng ra để nói lên việc bà Lê Thị Giàu này là người như thế nào trước công chúng" - bà Hằng bức xúc nói trong livestream. Trước đó, theo Người Lao Động, ngày 1/6, dư luận được dịp xôn xao khi bà Giàu đã đâm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín; gỡ bỏ những nội dung liên quan đến bà Giàu trên mạng xã hội. Đồng thời, nguyên đơn yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi, cải chính thông tin và bồi thường 1.000 tỷ đồng (tổn thất vật chất và tinh thần). Theo bà Giàu, khi livestream trên mạng xã hội ngày 14/5, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam có nhắc đến tên bà Lê Thị Giàu và chùa Phước Sơn với nội dung vu khống, bịa đặt (tố bà Giàu là doanh nhân lừa đảo, hạ uy tín một số thương hiệu bà Giàu đang kinh doanh…).

Trước thềm bị 'cấm sóng', bà Nguyễn Phương Hằng viết tâm thư: 'Xin hãy là tôi' Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua trang cá nhân của quản lý đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ đã yêu quý mình thời gian qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-tuyen-bo-kien-nguoc-tiet-lo-nhieu-nhan-chung-san-sang-len-tieng-ba-le-thi-giau-la-nguoi-nhu-the-nao-407496.html