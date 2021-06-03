Bà Phương Hằng khoe viên kim cương 'khủng' mới mua trả góp: 'Bên nước ngoài kêu tôi là người phụ nữ đắt tiền và quý giá'

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có màn livestream "khoe của" hết sức ấn tượng. Một trong số đó có những viên kim cương khủng - là món quà bà tự thưởng cho bản thân sau những ngày "chiến đấu" vừa qua.

Giữ đúng lời hẹn với người hâm mộ, tối ngày 2/6 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream giao lưu cùng những người yêu quý bà. Bên cạnh việc chia sẻ những sự việc xảy ra xung quanh mình trong những ngày qua, nữ đại gia còn có màn khoe độ giàu "khét lẹt" khi cho biết đã tự thưởng cho bản thân một viên kim cương 45 carat. "Tôi thương tôi lắm. Tôi mới tự thưởng cho mình hột xoàn mua trả góp. Không phải tôi khoe của đâu mà là của khoe tôi đó quý vị. Của đi tìm người chứ không phải người đi tìm của.Tôi rất tự hào vì ở bên nước ngoài người ta kêu tôi là người phụ nữ đắt tiền và quý giá bởi vì những viên kim cương tôi chơi rất giá trị. Viên kim cương tôi mới mua 45 carat và nó là nước D" - bà Phương Hằng nói trong livestream.

Bà Nguyễn Phương Hằng 'rọi' rõ viên kim cương 'hột mít' mới sắm - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, bà Hằng cũng cho biết mình đã "mê kim cương" và có sở thích sưu tầm món đồ xa xỉ này nhiều năm. Các hãng trang sức nước ngoài không đâu là không biết đến tên bà, đồng thời, bà Hằng cũng luôn giới thiệu mình là người Việt Nam như một niềm kiêu hãnh với nước nhà. "Tôi sưu tầm kim cương nhiều năm nay rồi và đong theo kí khoảng 20-30 viên. 50 tuổi, tôi rất tự hào vì mình thuộc đẳng cấp quốc tế và thỏa mãn đam mê. Các hãng bán kim cương lớn nhất thế giới đều biết đến tôi là người Việt Nam.

Tôi chắc chắn về độ chơi kim cương sát thương không ai chơi lại tôi, tôi chơi những món hiếm có, không thể tưởng tượng được, có tiền cũng chưa chắc mua được. Tôi có quyền kiêu hãnh vì mình là người phụ nữ thành công. Mình khoe là đồ có thật, chứ không phải mình nổ nên ai bảo tôi khoe của thì tôi khoe luôn thể" - bà Hằng tiếp tục nói trong livestream. Đặc biệt, bà còn thừa nhận: "Tôi mua trả góp nha quý vị, tôi phải bon chen với đời". Bà còn 'show' hẳn dây chuyền kim cương trên cổ 300 carat - Ảnh: Chụp màn hình 'Minh chứng' cho những viên kim cương đắt giá của bà - Ảnh: Chụp màn hình Và như để chứng minh cho những điều mình nói, bà Hằng đã thoải mái "show" ra giấy kiểm định của tổ chức Giám định Đá quý Hoa Kỳ GIA khiến bao người không khỏi xuýt xoa. Được biết, mỗi lần xuất hiện, bà Phương Hằng lại đeo một mẫu kim cương khác nhau với các kích thước "từ hột é cho đến hạt lựu và giờ thì hơn cả con mắt" của bà. Kim cương của bà Hằng có giá trị không hề nhỏ - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, kim cương chuẩn nước D được xem là loại giá trị cao và hiếm có nhất. Trên thị trường trang sức đá quý, đây được xem là lựa chọn giá trị bậc nhất. Một viên kim cương chuẩn nước D sẽ có một sự trong vắt hoàn toàn không pha lẫn thêm màu sắc khác. Kim cương nước D cũng là đẹp nhất trong số các loại kim cương.

Trước thềm bị 'cấm sóng', bà Nguyễn Phương Hằng viết tâm thư: 'Xin hãy là tôi' Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua trang cá nhân của quản lý đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ đã yêu quý mình thời gian qua.

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