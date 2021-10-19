Bà Phương Hằng bật khóc nức nở, tiết lộ sự thật về oxi Đại Nam cung cấp cho cộng đồng: '300 tỷ vay mượn ngân hàng, tiền lãi mỗi tháng 3 tỷ'

Mới đây, trên sóng livestream, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có những tiết lộ bất ngờ về việc phải đi vay mượn ngân hàng một số tiền khổng lồ để giúp đỡ người dân trong đại dịch.

Trưa ngày 19/10, bà Chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream giao lưu cùng khán giả. Bên cạnh những chia sẻ về ồn ào vừa qua với ông Võ Hoàng Yên, nữ đại gia cũng có nhiều chia sẻ bất ngờ về công việc thiện nguyện của hai vợ chồng. Theo đó, vợ ông Dũng “lò vôi” đã bật khóc trong livestream và tiết lộ việc cả hai đã thế chấp tài sản để vay 300 tỷ đồng để nhập và xây nhà máy sản xuất oxy. Tất cả là vì người dân, vì cộng đồng.

"Quý vị có biết không, đi vay mượn ngân hàng gần 300 tỷ đồng để mua oxy về cứu người. Một tháng 3 tỷ tiền lãi, chúng tôi chưa bao giờ than một câu. Chúng tôi chưa bao giờ kể cho ai.Tôi nói có trời có đất, có ai bỏ tiền mình ra mà tiền đi mượn nợ để giúp người dân không quý vị.

Đó là sự thật, bởi vì anh Dũng nói rằng nhìn thấy các nước khác không có oxi thở, nguy hiểm vô cùng. Vợ chồng tôi đồng lòng đi thế chấp ngân hàng nhập oxi về, để xây nhà máy giúp người dân” - bà Hằng chia sẻ.

Bà Hằng khóc trên sóng livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ đại gia cũng đau lòng cho biết sau tất cả những gì mình làm lại nhận về vô vàn chỉ trích, chửi rủa không thương tiếc.

"Vậy mà chửi rủa, vùi dập chúng tôi không thương tiếc. Ai dám làm điều đó, dù là có nhiều tiền... Hãy trải qua cảm giác của chúng tôi đi. Làm người tử tế thật là khó" - bà Hằng bật khóc giãi bày.

Những chia sẻ của bà Hằng khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và xúc động. Ở phần bình luận, nhiều khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm, ủng hộ sâu sắc với nữ đại gia.

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