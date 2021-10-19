Bà Phương Hằng bật khóc nức nở, tiết lộ sự thật về oxi Đại Nam cung cấp cho cộng đồng: '300 tỷ vay mượn ngân hàng, tiền lãi mỗi tháng 3 tỷ'

Xã hội 19/10/2021 18:19

Mới đây, trên sóng livestream, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có những tiết lộ bất ngờ về việc phải đi vay mượn ngân hàng một số tiền khổng lồ để giúp đỡ người dân trong đại dịch.

Trưa ngày 19/10, bà Chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream giao lưu cùng khán giả. Bên cạnh những chia sẻ về ồn ào vừa qua với ông Võ Hoàng Yên, nữ đại gia cũng có nhiều chia sẻ bất ngờ về công việc thiện nguyện của hai vợ chồng. Theo đó, vợ ông Dũng “lò vôi” đã bật khóc trong livestream và tiết lộ việc cả hai đã thế chấp tài sản để vay 300 tỷ đồng để nhập và xây nhà máy sản xuất oxy. Tất cả là vì người dân, vì cộng đồng.

"Quý vị có biết không, đi vay mượn ngân hàng gần 300 tỷ đồng để mua oxy về cứu người. Một tháng 3 tỷ tiền lãi, chúng tôi chưa bao giờ than một câu. Chúng tôi chưa bao giờ kể cho ai.Tôi nói có trời có đất, có ai bỏ tiền mình ra mà tiền đi mượn nợ để giúp người dân không quý vị. 

Đó là sự thật, bởi vì anh Dũng nói rằng nhìn thấy các nước khác không có oxi thở, nguy hiểm vô cùng. Vợ chồng tôi đồng lòng đi thế chấp ngân hàng nhập oxi về, để xây nhà máy giúp người dân” - bà Hằng chia sẻ.

nguyen phuong hang
Bà Hằng khóc trên sóng livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ đại gia cũng đau lòng cho biết sau tất cả những gì mình làm lại nhận về vô vàn chỉ trích, chửi rủa không thương tiếc.

"Vậy mà chửi rủa, vùi dập chúng tôi không thương tiếc. Ai dám làm điều đó, dù là có nhiều tiền... Hãy trải qua cảm giác của chúng tôi đi. Làm người tử tế thật là khó" - bà Hằng bật khóc giãi bày.

Những chia sẻ của bà Hằng khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và xúc động. Ở phần bình luận, nhiều khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm, ủng hộ sâu sắc với nữ đại gia.

Livestream giữa trưa, bà Phương Hằng lần đầu chia sẻ về tình hình sức khỏe, xin mọi người thông cảm vì điều này

Livestream giữa trưa, bà Phương Hằng lần đầu chia sẻ về tình hình sức khỏe, xin mọi người thông cảm vì điều này

Mới đây, trong buổi livestream trưa ngày 19/10, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng lần đầu tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng bà Nguyễn Phương Hằng khóc bà Hằng làm từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 35 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 35 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 8 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số