Ba mẹo nhỏ của cặp vợ chồng công nhân ở Bình Dương vượt qua mùa dịch thất nghiệp

Xã hội 26/08/2021 08:39

Dịch bệnh căng thẳng, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Dưới đây là 3 bước để vợ chồng thất nghiệp vượt qua mùa dịch Covid-19.

Dịch bệnh bùng phát mạnh đã ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống và kinh tế của nhiều hộ gia đình. Nhiều xí nghiệp, nhà máy, công ty buộc phải đóng cửa tạm thời để đảm bảo công tác phòng dịch. Kéo theo đó là nhiều người phải tạm thời nghỉ việc, dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng. Vậy đối mặt với khó khăn trong mùa dịch, những gia đình phải làm thế nào để cân bằng cuộc sống? Câu chuyện của cặp vợ chồng dưới đây sẽ là một ví dụ và gợi ý.

Từ đầu tháng 6/2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM cũng là lúc công việc của vợ chồng công nhân Trần Thị Tiên, 32 tuổi, ngụ tại một nhà trọ ở Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (Bình Dương) bắt đầu bị ảnh hưởng trầm trọng. 

Gần 3 tháng nay, công ty của chị Tiên đóng cửa nghỉ dịch. Bởi thế, vợ chồng chị rơi vào cảnh chật vật, cầm cự qua ngày. Thu nhập từ tiền lương công nhân dao động từ 7-8 triệu đồng/tháng. Tính ra, mỗi tháng vợ chồng chị có khoảng 16 triệu đồng.

Với thu nhập này, dù phải thuê trọ nhưng vợ chồng chị Tiên cũng đủ lo cho mình và để dành được 2-3 triệu đồng/tháng. Chị tâm sự: "Mình thuê một căn phòng nhỏ với giá chỉ 3 triệu đồng/tháng. Vợ chồng và con gái 6 tuổi chi tiêu hàng tháng hết 8 triệu, gửi về quê 2 triệu hỗ trợ bố mẹ chồng. Vì thế, mỗi tháng vợ chồng chỉ để ra được 2-3 triệu đồng đóng bảo hiểm và phòng khi có việc đột xuất hay biến cố".

3 tháng nay, công ty nghỉ dịch nên vợ chồng chị Tiên không có nguồn thu nhập nào. Điều này khiến cuộc sống của người công nhân như anh chị rất khó khăn. Thời điểm này, vợ chồng chị phải thắt chặt chi tiêu và sử dụng khoản tiết kiệm ít ỏi trước đó cho những thứ thiết yếu.

dich Covid-19 2
Rất may là căn phòng trọ của vợ chồng anh chị đã được chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê - Ảnh minh họa: Internet

Chị Tiên tiết lộ hiện tại mỗi tháng chỉ chu tiêu trong khoảng 5 triệu. Để sống tốt những ngày thất nghiệp, vợ chồng chị đã nỗ lực thay đổi 3 điều về chi tiêu và suy nghĩ tích cực. Nhờ vậy mà cuộc sống vẫn không bị đảo lộn nhiều.

Tạm dừng đóng bảo hiểm nhân thọ

Là công nhân nhưng chị Tiên cũng mua một gói bảo hiểm nhân thọ cho hai vợ chồng, mệnh giá là 12 triệu đồng/năm. Bởi thế, mỗi năm chị phải đóng phí bảo hiểm này để duy trì hợp đồng, đảm bảo quyền lợi.

Tuy nhiên, thời điểm đóng phí lại rơi đúng vào lúc dịch bệnh nên để chi trả cho các khoản thiết yếu nhất, vợ chồng chị quyết định tạm dừng đóng khoản này. Chị Tiên chủ động thông báo với công ty bảo hiểm tạm ngừng đóng phí cho đến khi có khả năng tài chính sẽ đóng bổ sung đầy đủ. 

Thanh lý bớt đồ đạc không thiết yếu

Để kiếm thêm thu nhập chi tiêu mùa dịch mà không phải dùng đến tiền tiết kiệm, trong 3 tháng qua, chị Tiên quyết định bán thanh lý một số đồ đạc không thiết yếu trong nhà như: Chiếc xe máy của anh xã chị Tiên đi làm, chiếc laptop của con vừa chơi vừa học.

Theo chị xe máy thì 2 vợ chồng có thể sử dụng chung. Còn đối với việc học online của con có thể sử dụng điện thoại thay vì laptop. Hai vật dụng này bán đi cũng giúp vợ chồng chị có một khoản tiền gần 30 triệu đủ sống mấy tháng giãn cách xã hội

Giữ chi phí sinh hoạt ở mức thấp nhất

Những ngày này, chị Tiên cắt giảm hết các khoản tiêu không cần thiết, chỉ giữ mức chi phí sinh hoạt ở mức thấp nhất để có thêm tiền cho quỹ dự phòng chống dịch lâu dài.

Cụ thể, người phụ nữ này tránh mua bất cứ thứ gì không cần thiết, bao gồm cả mỹ phẩm dưỡng da của chị hay thuốc lá, cafe của chồng, bánh ngọt của con. Do đó, chi tiêu tiền ăn + điện nước của gia đình trẻ này gói gọn chỉ trong 5 triệu đồng/tháng.

Trên đây là câu chuyện "không của riêng ai" trong mùa dịch căng thẳng này. Tuy nhiên, khi đối diện với thiếu thốn và vất vả, mỗi người hãy thật bình tĩnh, tìm ra hướng giải quyết thật tốt. Căng thẳng hay lo lắng sẽ khiến cho bạn không thể tìm được cách để xoay sở. Thực tế, chỉ cần không bỏ cuộc và suy nghĩ tích cực là vẫn có thể yên ổn ngay cả khi bạn trải qua một ngày, môt tuần hoặc một vài tháng tồi tệ.

Tổ chức thi lại giữa mùa dịch làm nhiều học sinh và giáo viên thành F1, trường tiểu học ở Đắk Lắk thừa nhận sơ suất vì chủ quan

Tổ chức thi lại giữa mùa dịch làm nhiều học sinh và giáo viên thành F1, trường tiểu học ở Đắk Lắk thừa nhận sơ suất vì chủ quan

Trong thời điểm dịch phức tạp, một trường tiểu học tại Đắk Lắk vẫn tổ chức thi lại cho 9 học sinh. Sau đó, một em được xác định mắc Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 thất nghiệp dịch Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 6 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số