Ba mẹo nhỏ của cặp vợ chồng công nhân ở Bình Dương vượt qua mùa dịch thất nghiệp

Từ đầu tháng 6/2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM cũng là lúc công việc của vợ chồng công nhân Trần Thị Tiên, 32 tuổi, ngụ tại một nhà trọ ở Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (Bình Dương) bắt đầu bị ảnh hưởng trầm trọng.

Dịch bệnh bùng phát mạnh đã ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống và kinh tế của nhiều hộ gia đình. Nhiều xí nghiệp, nhà máy, công ty buộc phải đóng cửa tạm thời để đảm bảo công tác phòng dịch. Kéo theo đó là nhiều người phải tạm thời nghỉ việc, dẫn đến thu nhập bị ảnh hưởng. Vậy đối mặt với khó khăn trong mùa dịch, những gia đình phải làm thế nào để cân bằng cuộc sống? Câu chuyện của cặp vợ chồng dưới đây sẽ là một ví dụ và gợi ý.

Với thu nhập này, dù phải thuê trọ nhưng vợ chồng chị Tiên cũng đủ lo cho mình và để dành được 2-3 triệu đồng/tháng. Chị tâm sự: "Mình thuê một căn phòng nhỏ với giá chỉ 3 triệu đồng/tháng. Vợ chồng và con gái 6 tuổi chi tiêu hàng tháng hết 8 triệu, gửi về quê 2 triệu hỗ trợ bố mẹ chồng. Vì thế, mỗi tháng vợ chồng chỉ để ra được 2-3 triệu đồng đóng bảo hiểm và phòng khi có việc đột xuất hay biến cố".

Gần 3 tháng nay, công ty của chị Tiên đóng cửa nghỉ dịch. Bởi thế, vợ chồng chị rơi vào cảnh chật vật, cầm cự qua ngày. Thu nhập từ tiền lương công nhân dao động từ 7-8 triệu đồng/tháng. Tính ra, mỗi tháng vợ chồng chị có khoảng 16 triệu đồng.

3 tháng nay, công ty nghỉ dịch nên vợ chồng chị Tiên không có nguồn thu nhập nào. Điều này khiến cuộc sống của người công nhân như anh chị rất khó khăn. Thời điểm này, vợ chồng chị phải thắt chặt chi tiêu và sử dụng khoản tiết kiệm ít ỏi trước đó cho những thứ thiết yếu.

Rất may là căn phòng trọ của vợ chồng anh chị đã được chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê - Ảnh minh họa: Internet

Chị Tiên tiết lộ hiện tại mỗi tháng chỉ chu tiêu trong khoảng 5 triệu. Để sống tốt những ngày thất nghiệp, vợ chồng chị đã nỗ lực thay đổi 3 điều về chi tiêu và suy nghĩ tích cực. Nhờ vậy mà cuộc sống vẫn không bị đảo lộn nhiều.

Tạm dừng đóng bảo hiểm nhân thọ

Là công nhân nhưng chị Tiên cũng mua một gói bảo hiểm nhân thọ cho hai vợ chồng, mệnh giá là 12 triệu đồng/năm. Bởi thế, mỗi năm chị phải đóng phí bảo hiểm này để duy trì hợp đồng, đảm bảo quyền lợi.

Tuy nhiên, thời điểm đóng phí lại rơi đúng vào lúc dịch bệnh nên để chi trả cho các khoản thiết yếu nhất, vợ chồng chị quyết định tạm dừng đóng khoản này. Chị Tiên chủ động thông báo với công ty bảo hiểm tạm ngừng đóng phí cho đến khi có khả năng tài chính sẽ đóng bổ sung đầy đủ.

Thanh lý bớt đồ đạc không thiết yếu

Để kiếm thêm thu nhập chi tiêu mùa dịch mà không phải dùng đến tiền tiết kiệm, trong 3 tháng qua, chị Tiên quyết định bán thanh lý một số đồ đạc không thiết yếu trong nhà như: Chiếc xe máy của anh xã chị Tiên đi làm, chiếc laptop của con vừa chơi vừa học.

Theo chị xe máy thì 2 vợ chồng có thể sử dụng chung. Còn đối với việc học online của con có thể sử dụng điện thoại thay vì laptop. Hai vật dụng này bán đi cũng giúp vợ chồng chị có một khoản tiền gần 30 triệu đủ sống mấy tháng giãn cách xã hội

Giữ chi phí sinh hoạt ở mức thấp nhất

Những ngày này, chị Tiên cắt giảm hết các khoản tiêu không cần thiết, chỉ giữ mức chi phí sinh hoạt ở mức thấp nhất để có thêm tiền cho quỹ dự phòng chống dịch lâu dài.

Cụ thể, người phụ nữ này tránh mua bất cứ thứ gì không cần thiết, bao gồm cả mỹ phẩm dưỡng da của chị hay thuốc lá, cafe của chồng, bánh ngọt của con. Do đó, chi tiêu tiền ăn + điện nước của gia đình trẻ này gói gọn chỉ trong 5 triệu đồng/tháng.

Trên đây là câu chuyện "không của riêng ai" trong mùa dịch căng thẳng này. Tuy nhiên, khi đối diện với thiếu thốn và vất vả, mỗi người hãy thật bình tĩnh, tìm ra hướng giải quyết thật tốt. Căng thẳng hay lo lắng sẽ khiến cho bạn không thể tìm được cách để xoay sở. Thực tế, chỉ cần không bỏ cuộc và suy nghĩ tích cực là vẫn có thể yên ổn ngay cả khi bạn trải qua một ngày, môt tuần hoặc một vài tháng tồi tệ.