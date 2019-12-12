Anh truy sát cả nhà em trai ở Hà Nội bị tuyên án tử hình

Xã hội 12/12/2019 14:49

Khi được nói lời sau cùng, hung thủ truy sát cả nhà em trai ở Hà Nội bày tỏ sự ân hận và mong được mọi người tha thứ.

Liên quan đến vụ truy sát cả nhà em trai gây xôn xao dư luận, hôm nay (12/12), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1969, ngụ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về hành vi giết người. 

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mất nhân tính, xâm phạm đến tính mạng của những người thân ruột thịt trong gia đình. Việc bị cáo nhiều lần đâm chém nạn nhân cho thấy quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng, không thể cải tạo, cần loại bỏ ra khỏi xã hội.

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Bị cáo Nguyễn Văn Đông bị tuyên án tử hình - Ảnh: Internet

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông án tử hình về tội giết người, yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại chi phí mai táng cùng bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần với số tiền 100 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong.

Bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu Phạm Hoàng Khánh Diệp (con của nạn nhân Bắc) 1,5 triệu đồng/tháng đến khi 18 tuổi, bồi thường cho chị Đỗ Thị Hồng Nhung, người may mắn sống sót trong vụ thảm sát số tiền 240 triệu đồng.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Đông bày tỏ sự ân hận, xin được thắp nén hương xin lỗi các cụ, bố mẹ và gia đình người em, mong được mọi người tha thứ. 

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 7 giờ 30 sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông cầm dao chọc tiết lợn đâm, chém nhiều người trong gia đình em trai do mâu thuẫn về chuyện đất đai.

Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái ông Hải) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu nội ông Hải) tử vong tại bệnh viện. Chị Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải) thoát chết. Sự việc khiến mọi người vô cùng xót xa, đau lòng.

Nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội giờ ra sao?

Nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội giờ ra sao?

Trong vụ anh chém cả nhà em trai ở Hà Nội, chị Đỗ Thị Nhung là nạn nhân sống sót duy nhất, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

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