Danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: Ông Nguyễn Văn Hải (51 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng), bà Doãn Thị Việt (49 tuổi, vợ ông Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (31 tuổi, con gái ông Hải) và bé Nguyễn Huyền My (1 tuổi, cháu nội ông Hải). Còn chị Đỗ Thị Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) đang nguy kịch.

Liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng khiến 5 người thương vong ở Đan Phượng (Hà Nội) vào ngày 1/9, Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú xã Hồng Hà) về tội giết người.

Khoảng 7 giờ sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông mang theo dao bầu sang nhà em trai gây án. Khi đến cổng nhà ông Hải, nhìn thấy bà Việt trên xe máy, Đông ngay lập tức chém nhiều nhát vào người bà Việt khiến nạn nhân gục ngay trên xe.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã kể lại toàn bộ quá trình gây án. Theo đó, vì mâu thuẫn đất đai , Nguyễn Văn Đông ghi hận gia đình em trai mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Theo lời khai của đối tượng Đông, mục đích ban đầu là tìm đến giết bà Việt và con trai là Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, con ông Hải). Tuy nhiên, vì Hiệp chạy thoát nên Đông dùng dao chém chết em trai là ông Hải. Sau đó vì không khống chế được bản thân nên đối tượng này tiếp tục dùng dao truy sát, chém thêm 3 người trong gia đình em trai.

Theo thông tin từ Zing, gây án xong Đông bỏ về nhà. Khi người dân có ý định đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì người này cầm dao đe dọa: “Chúng mày xót con xót cháu ông chém chết”. Cũng theo lời khai của đối tượng tại cơ quan điều tra, sau khi gây án xong, Đông về nhà với ý định tự tử nhưng không thành.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, khi được hỏi suy nghĩ như thế nào về hành vi của mình, đối tượng này đã ôm mặt, gục đầu đáp: “Tôi có tội lớn, tôi ân hận lắm rồi. Tôi xin chịu tội”.

Theo chia sẻ của chính quyền địa phương với báo chí, ông Đông và em trai từng có thỏa thuận về việc phân chia phần đất do tổ tiên để lại. Tuy nhiên, vì xảy ra mâu thuẫn trong lúc phân chia nên dẫn đến vụ án mạng thương tâm.