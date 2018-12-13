Anh dân quân trẻ cứu người đến kiệt sức: Ngã gục trước nhà không kịp nhìn mặt mẹ và bà ngoại lần cuối

Nhiều ngày qua, người dân Quảng Nam phải đối mặt với lũ lớn. Để giúp người dân vượt qua khó khăn, anh Được đã dầm mình trong mưa lũ suốt ngày đêm, cõng người già, trẻ em đi sơ tán. Sau đó, trên đường về nhà anh đã tử vong vì kiệt sức.

Hôm qua (12/12), người dân tại thôn Mỹ Cang (xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) tập trung tại nhà anh Trương Văn Được để đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Được biết, suốt những ngày tỉnh Quảng Nam chìm trong lũ, anh Được đã cùng các thành viên trong đội cứu hộ xã Tam Thăng liên tục đi đến những vùng nguy hiểm để sơ tán những hộ gia đình bị cô lập đến nơi an toàn.

Người thân khóc ngất bên di ảnh của anh Được - Ảnh: Zing

Vào khoảng 23 giờ ngày 10/12, sau khi sơ tán người dân, anh Được lội nước về nhà. Thế nhưng khi vừa đến gần nhà, anh tử vong vì kiệt sức. Đến 8 giờ sáng hôm sau, bà Trần Thị Lê (mẹ anh Được) ra vườn thì phát hiện con trai còn choàng nguyên áo mưa, cơ thể tím tái.

Nơi bà Lê phát hiện con trai tử vong khi còn mặc nguyên áo mưa trên người - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, gia đình anh Được thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, sống với mẹ và ông bà ngoại già yếu. Anh Được là con trai duy nhất, lao động chính trong nhà. Sau khi anh qua đời, hoàn cảnh gia đình càng trở nên khó khăn hơn.

Trong đám tang của anh Được, bà Huỳnh Thị Mai (bà ngoại anh Được), khản giọng khóc gào trước bàn thờ của cháu khiến mọi người không cầm được nước mắt. Trong mắt hàng xóm, anh là người nhiệt tình, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Đối với người dân ở đây, anh Được là ân nhân, là “Lục Vân Tiên” thời hiện đại. Chính vì vậy khi hay tin anh tử vong, mọi người đều bàng hoàng bởi trước đó không lâu, anh Được vẫn lăn xả khắp nơi, cõng người già, trẻ em từ đầu làng đến cuối xóm để đến nơi an toàn.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết hành động hy sinh thân mình để cứu người khác của anh Được là một hành động cao quý, đáng được trân trọng.

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