Anh chàng bị người yêu đòi chia tay vì thường xuyên làm từ thiện: ‘Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’

Xã hội 19/10/2020 16:17

Câu chuyện chàng trai và bạn gái chia tay vì làm từ thiện quá nhiều gây tranh cãi trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều ủng hộ quyết định của chàng trai,

Từ trước đến nay, việc các cặp đôi trẻ yêu nhau rồi chia tay là điều bình thường. Thế nhưng chia tay vì làm từ thiện quá nhiều như câu chuyện của nam thanh niên dưới đây thì khá hy hữu. Theo lời kể của chàng trai, mỗi lần lãnh lương anh đều trích ra khoảng 10% để ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, điều này lại khiến người yêu của anh khó chịu. Sau cùng, cả hai đành phải chia tay.

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Câu chuyện chàng trai bị bạn gái chia tay làm từ thiện quá nhiều gây xôn xao - Ảnh chụp màn hình

Chàng trai giấu tên chia sẻ trên một diễn đàn dành cho giới trẻ: “Chia tay vì những lần ủng hộ.

Mình vừa chia tay người yêu xong. Có lẽ do chúng mình không hợp nhau vì điểm trên. Hàng tháng lương mình trích ra khoảng 10% để ủng hộ. Cái khoản này mình thường giấu người yêu vì có 1 lần người yêu mình biết và đã nói mình là khôn nhà dại chợ, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng…

Nói chung là cãi nhau to lắm nên từ lần ấy mình giấu người yêu mình để ủng hộ. Mục đích mình đơn giản để tâm trí thoải mái, thanh tịnh, cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc... và mình cũng để lấy chút phúc cho bản thân, cho con cháu sau này.

Cứ thấy ai cần mà mình thấy hợp lý thì mình ủng hộ, như đợt này cũng vậy. Mình thương miền Trung, thương Quảng Trị quá. Cái này là mình nói thật...mình có ủng hộ 3 triệu vào stk của 1 ca sĩ với chút tấm lòng và mình có bình luận. Bất chợt người yêu mình gọi cho mình bảo:

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì vậy.

- Nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì 2 đứa chia tay đi. Tiền không có mà lại còn thích ủng hộ. Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng.

Người yêu mình nói mình nhiều lắm và mình chỉ im lặng, đợi nói chán đi mình chỉ rep lại:

- Thôi vậy thì mình chia tay đi, anh xin lỗi vì đã làm em buồn.

Vậy là chúng mình chia tay. Mình không muốn công khai thông tin cô ấy vì mình nghĩ cô ấy cũng đúng. Chỉ là tư tưởng 2 người không hợp nhau nên thành ra như vậy.

Tâm sự chút, nhiều khi thấy việc yêu đương mệt mỏi thật. Cứ 1 mình có khi lại tốt mọi người nhỉ”.

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Hiện câu chuyện này vẫn đang gây bão mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán không ngừng. Hầu hết mọi người đều đứng về phía chàng trai. Cư dân mạng cho rằng việc anh chàng có thu nhập ổn định, biết chi tiêu hợp lý thì hành động trích một phần tiền ra làm từ thiện rất đáng khen ngợi. Quan trọng hơn, cặp đôi chưa kết hôn nên cô gái không có quyền chỉ trích bạn trai khi anh dùng tiền để làm những việc chính đáng.

“Chi tiêu có kế hoạch và chia tiền thành nhiều gói nhỏ thì cuộc sống đầy đủ, vẫn có tích lũy và đầu tư. Nên việc ủng hộ hay từ thiện vậy rất đáng hoan nghênh. Còn 1 số bạn cuộc sống còn khó khăn thì không cần thiết. Hãy lo cho bản thân tốt là đã giúp đỡ người khác rồi. Yêu mà tư tưởng không đồng nhất thì mỉm cười chia tay thôi, càng cố níu kéo càng đau”, C. cho lời khuyên.

“Bất cứ ai cũng không có quyền can thiệp vào cách sử dụng đồng lương của mình kể cả cha mẹ, vợ chồng chứ đừng nói là người yêu. Khi đã là chi tiêu hợp lý, không ảnh hưởng, ăn bám người khác thì có quyền gì mà chửi người khác”, một bình luận của người dùng mạng xã hội.

Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện nhưng trên các diễn đàn mọi người vẫn liên tục bình luận, tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều.

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Những "người bạn" gắn bó với con người trong công cuộc sản xuất và nuôi trồng bây giờ lại phải một thân một mình "cam chịu" giữa dòng lũ, chẳng biết còn được sống đến bao giờ?!

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