Nghe tiếng kêu cứu của 3 mẹ con chị T. trong nhà, mọi người cố gắng tìm cách phá cửa xông vào giải cứu nhưng bất thành.
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Vào khoảng 2 giờ sáng nay (22/4), vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng điện lạnh thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên (Nam Định) khiến 3 mẹ con chết thương tâm.
Vào thời điểm nói trên, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ cửa hàng điện lạnh của chị P.T.T (sinh năm 1982). Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện ngôi nhà đang bốc cháy. Cửa bị khóa trái nên mọi người phải mất rất nhiều thời gian mới phá được cửa sắt để vào bên trong. Tuy nhiên lúc này đám cháy đã bùng phát dữ dội, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà.
Vì trong nhà chứa chủ yếu là vải và hàng điện tử nên đám cháy lan rất nhanh. Việc dập lửa, cứu người gặp nhiều khó khăn.
Vụ hỏa hoạn khiến chị T. và hai đứa con nhỏ là bé Đ.T.X (sinh năm 2008) và bé Đ.T.D (sinh năm 2012) tử vong. Được biết, gia đình chị T. gồm có 4 người. Người chồng đi làm xa nên thoát chết.
Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, điều tra nguyên nhân sự việc. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân đã được đưa ra khỏi ngôi nhà.
Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do chập điện.