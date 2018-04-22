Ám ảnh tiếng kêu cứu của 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện lạnh

Xã hội 22/04/2018 10:56

Nghe tiếng kêu cứu của 3 mẹ con chị T. trong nhà, mọi người cố gắng tìm cách phá cửa xông vào giải cứu nhưng bất thành.

Vào khoảng 2 giờ sáng nay (22/4), vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng điện lạnh thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên (Nam Định) khiến 3 mẹ con chết thương tâm.

Ám ảnh tiếng kêu cứu của 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện lạnh - Ảnh 1
Sau trận hỏa hoạn, những vật dụng trong nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Internet

Vào thời điểm nói trên, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ cửa hàng điện lạnh của chị P.T.T (sinh năm 1982). Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện ngôi nhà đang bốc cháy. Cửa bị khóa trái nên mọi người phải mất rất nhiều thời gian mới phá được cửa sắt để vào bên trong. Tuy nhiên lúc này đám cháy đã bùng phát dữ dội, ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Ám ảnh tiếng kêu cứu của 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện lạnh - Ảnh 2
Lúc phá được cánh cửa, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà - Ảnh: Internet

Vì trong nhà chứa chủ yếu là vải và hàng điện tử nên đám cháy lan rất nhanh. Việc dập lửa, cứu người gặp nhiều khó khăn.

Vụ hỏa hoạn khiến chị T. và hai đứa con nhỏ là bé Đ.T.X (sinh năm 2008) và bé Đ.T.D (sinh năm 2012) tử vong. Được biết, gia đình chị T. gồm có 4 người. Người chồng đi làm xa nên thoát chết.

Ám ảnh tiếng kêu cứu của 3 mẹ con tử vong trong vụ cháy cửa hàng điện lạnh - Ảnh 3
Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, điều tra nguyên nhân sự việc. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân đã được đưa ra khỏi ngôi nhà.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do chập điện.

Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina hồi phục kỳ diệu

Nạn nhân vụ cháy chung cư Carina hồi phục kỳ diệu

Một bệnh nhân bị tổn thương nặng trong vụ cháy chung cư Carina nhập BV viện Chợ Rẫy TPHCM, sau thời gian dài hôn mê sâu đã hồi phục kỳ diệu.

Xem thêm
Từ khóa:   hỏa hoạn 3 mẹ con tử vong cháy cửa hàng điện lạnh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 23 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày