Ám ảnh kinh hoàng của cô gái rơi vào tâm lốc xoáy ở Quảng Trị: 'Em bị gió thổi bay lơ lửng trên không rồi rơi xuống'

Xã hội 28/09/2022 11:13

Một cô gái 19 tuổi kể lại những giây phút kinh hoàng khi không may bị gió thổi bay ra khỏi nhà, rơi vào tâm lốc xoáy ở Quảng Trị.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 28/9, đại diện Ban cứu trợ tỉnh Quảng Trị, huyện Gio Linh và thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, hỗ trợ 4 mẹ con trong vụ sập quán trong trận lốc xoáy xảy ra vào chiều qua (27/9).

4 nạn nhân gồm: Người mẹ tên Nguyễn Thị Hiền (SN 1979, trú khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) cùng 3 người con là Bùi Thị Lành (19 tuổi), Bùi Nguyễn Hoàng Anh (SN 2009) và Bùi Đình Nghĩa (SN 2014). Theo chẩn đoán của bệnh viện, người mẹ Nguyễn Thị Hiền bị đa chấn thương, gãy chân, ảnh hưởng vùng lưng, đầu. 3 người con bị thương ở chân, tay và vùng đầu.

Ám ảnh kinh hoàng của cô gái rơi vào tâm lốc xoáy ở Quảng Trị: 'Em bị gió thổi bay lơ lửng trên không rồi rơi xuống' - Ảnh 1
Nạn nhân Bùi Thị Lành - Ảnh: Báo Dân Việt
Ám ảnh kinh hoàng của cô gái rơi vào tâm lốc xoáy ở Quảng Trị: 'Em bị gió thổi bay lơ lửng trên không rồi rơi xuống' - Ảnh 2
Quán bán hàng của gia đình Bùi Thị Lành bị lốc xoáy đánh sập - Ảnh: Báo Dân Việt

Một trong số người dân gặp nạn trong trận lốc xoáy trên, chị Lành vẫn không hết bàng hoàng kể lại, vào khoảng 16h ngày 27/9, gió to nên 4 mẹ con vào trong quán (bên cạnh chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh), đóng cửa trú ẩn. Gió quá to khiến cửa chính của quán bị bật ra. Lành đi ra để đóng cửa lại thì cơn lốc cuốn Lành văng ra khỏi nhà. Rất may, Lành bám được một vật gì đó nên không bị thổi bay.

Sau đó, Lành bò vào trong nhà thấy mẹ và 2 em bị bức tường đè lên người. Lành cố gắng lật từng mảng tường để cứu mẹ và các em nhưng không được. Lành nhớ lại: "Em bị gió thổi bay lơ lửng trên không một thời gian sau đó bị rơi xuống. Lúc đó em la hét rất to nhưng giữa đường không có ai. Một lúc sau, rất may có một người đàn ông đến, kêu gọi mọi người ứng cứu".

Giờ quán nhà Lành đã bị sập, đồ đạc, hàng hoá cũng bị cuốn bay đi rất nhiều. Không biết cuộc sống gia đình tới đây sẽ ra sao vì bố Lành làm phụ hồ, gia đình phụ thuộc nhiều vào quán hàng nhưng hầu như không còn gì.

Ám ảnh kinh hoàng của cô gái rơi vào tâm lốc xoáy ở Quảng Trị: 'Em bị gió thổi bay lơ lửng trên không rồi rơi xuống' - Ảnh 3
Các biển quảng cáo, panô bị đổ sập, cuốn bay - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam
Ám ảnh kinh hoàng của cô gái rơi vào tâm lốc xoáy ở Quảng Trị: 'Em bị gió thổi bay lơ lửng trên không rồi rơi xuống' - Ảnh 4
Khu vực chợ Cửa Việt tan hoang - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, do ảnh hưởng của bão Noru, vào khoảng 15 giờ ngày 27/9, cơn mưa lớn cùng với lốc xoáy quét qua đã khiến nhiều hàng quán, trụ sở, nhà dân bị tốc mái. Ghi nhận tại khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, nhiều cây xanh bị gãy đổ ngổn ngang, nhà cửa và quán bị tốc mái. Đặc biệt, phần mái của chợ thị trấn Cửa Việt bị tốc, biến dạng; các ngôi nhà ở cạnh đó cũng trong tình trạng tương tự; xe máy đổ ngổn ngang; các tấm pa-nô, biển quảng cáo bị bay...

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy khiến khoảng 300 nhà dân bị tốc mái. Đặc biệt, có 2 nhà dân bị sập hoàn toàn, 3 người bị thương. Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả.

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Vào lúc 4h sáng ngày 28/9, vị trí tâm bão (lúc 4h00/28/9): khoảng 15,8 độ vĩ Bắc; 108,1 độ kinh Đông, nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13.

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