Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân đôi vợ chồng và con nhỏ 3 tuổi tử vong trong căn nhà trọ thuộc khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Bước đầu, cơ quan công an nhận định do mâu thuẫn nên người chồng đã sát hại vợ đang mang thai cùng con nhỏ rồi treo cổ tự vẫn.