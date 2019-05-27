Ám ảnh hiện trường vụ chồng giết vợ mang thai cùng con nhỏ rồi treo cổ tự tử

Xã hội 27/05/2019 19:50

Chuyện xảy ra khiến ai nấy vô cùng bàng hoàng, thương đứa nhỏ, thương hơn cả là chị vợ đang bầu bí mà cuối cùng lại phải chết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân đôi vợ chồng và con nhỏ 3 tuổi tử vong trong căn nhà trọ thuộc khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Bước đầu, cơ quan công an nhận định do mâu thuẫn nên người chồng đã sát hại vợ đang mang thai cùng con nhỏ rồi treo cổ tự vẫn.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Trần Văn Cường (35 tuổi), chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi, vợ Cường cùng quê Thanh Hóa) và cháu nhỏ là con của 2 vợ chồng mới 3 tuổi. Thương tâm hơn, thời điểm bị sát hại chị Hằng đang mang thai con trai thứ 2.

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Ám ảnh hiện trường vụ chồng giết vợ mang thai cùng con nhỏ rồi treo cổ tự tử - Ảnh 3
Hiện trường vụ án mạng đau lòng - Ảnh: Người Lao Động

Bà L. (hàng xóm sống cạnh phòng trọ) cho biết vợ chồng chị Hằng dọn về đây thuê trọ khoảng hơn 1 năm nay. Bình thường cặp đôi rất hạnh phúc, chưa từng cãi vã hay mâu thuẫn to tiếng. Hàng ngày anh Cường bán trà sữa dạo, còn chị Hằng buôn bán trái cây.

Khoảng 7 giờ sáng nay, người em trai gọi điện cho anh Cường không được nên đến phòng trọ tìm. Tuy nhiên gọi cửa mãi không có ai trả lời nên người này bỏ đi. Đến 9 giờ, người em quay lại phòng trọ tiếp tục đập cửa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Linh tính có chuyện chẳng lành, người em đến nhờ chồng bà L. tìm cách phá cửa vào trong. Khi tấm màn che cửa sổ được kéo ra, ai nấy hốt hoảng khi thấy chị Hằng và con nhỏ nằm bất tỉnh trên nền nhà đầy máu. Sự việc được báo cho công an địa phương.

Khi công an phá cửa vào trong, chị Hằng cùng con nhỏ đã tử vong trên giường, còn anh Cường chết trong tư thế treo cổ. 

Ông D. (hàng xóm) nhận xét vợ chồng nạn nhân sống hiền lành và hạnh phúc. Trong mắt mọi người, anh Cường tu chí làm ăn, không nhậu nhẹt hay chơi bời gì. Mới đây, anh còn khoe với nhiều người là vợ đang mang thai đứa con thứ 2. Chuyện xảy ra khiến ai nấy vô cùng bàng hoàng, thương đứa nhỏ, thương hơn cả là chị vợ đang bầu bí mà cuối cùng lại phải chết.

Ông Phạm Văn Ngọ Chủ tịch UBND Phường An Bình cho hay, nhiều thông tin cho rằng gia đình nạn nhân đang nợ một khoản tiền lớn, có thể vì vậy mà anh Cường túng quẫn, bí bách dẫn đến hành động dại dột, theo Báo Đất Việt.

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Theo tiết lộ của người dân sống gần đó, gia đình anh Cường thường ngày khá êm ấm và không hề có mâu thuẫn gì với hàng xóm xung quanh.

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