Ám ảnh hiện trường vụ bà cụ 70 tuổi bán vé số bị xe ben cuốn vào gầm

Xã hội 18/06/2018 16:41

Trong lúc đạp xe đi bán vé số, cụ bà 70 tuổi bị xe ben đi cùng chiều tông trúng. May mắn tài xế phát hiện kịp thời, dừng xe lại để giải cứu nạn nhân.

Khoảng 11 giờ trưa nay (18/6), tại đường Nguyễn Văn Linh hướng từ đường Phạm Hùng ra quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Nạn nhân là bà cụ 70 tuổi làm nghề bán vé số.

Ám ảnh hiện trường vụ bà cụ 70 tuổi bán vé số bị xe ben cuốn vào gầm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người ám ảnh - Ảnh: Internet

Vào lúc xảy ra sự việc, bà cụ chạy xe đến đường Trịnh Quang Nghị, huyện Bình Chánh, khi rẽ trái thì bị xe ben mang biển số 60K – 80… chạy cùng chiều tông trúng, cuốn vào gầm.

Vụ va chạm khiến nạn nhân mắc kẹt dưới gầm xe ben. Rất may tài xế phát hiện và lùi xe về phía sau, tri hô mọi người cứu bà cụ ra ngoài. Chiếc xe đạp bị cán gãy, kẹt giữa các bánh xe ben, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ám ảnh hiện trường vụ bà cụ 70 tuổi bán vé số bị xe ben cuốn vào gầm - Ảnh 2
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường, đưa hai phương tiện về trụ sở.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh đã hoàn tất việc khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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