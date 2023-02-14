Đắk Lắk: Bé trai 8 tuổi bị mất hai bàn tay, nghi vấn do nổ pháo

Vào chiều ngày 13/2, cơ quan công an Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ một vụ nổ xảy ra trên địa bàn xã này khiến hai bé trai trọng thương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 13/2, một lãnh đạo UBND xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến hai bé trai bị thương. Trong đó, một bé bị thương tích dập nát, cụt cả hai bàn tay.

Cụ thể, bé P.Đ.C (8 tuổi, ngụ thôn 1, xã Ea Pal) sang nhà người thân cùng xã chơi. Tại đây, bé P.Đ.C đang chơi cùng anh họ 14 tuổi thì bất ngờ một vật phát nổ khiến cả hai đều bị thương tích. Cả hai em được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé P.Đ.C bị thương nghiêm trọng, bị mất cả hai bàn tay và trên người đa thương tích ở mặt, bụng, chân. Người anh họ thì bị thương nhẹ hơn.

Một vật bất ngờ phát nổ khiến bé trai 8 tuổi bị thương nặng, mất cả 2 bàn tay - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Chị HTP (35 tuổi, mẹ cháu C) cho biết C vừa trải qua ca phẫu thuật và có nói với gia đình là có chơi một vật cùng anh họ rồi bị phát nổ, gia đình nghi đó là pháo tự chế.

“Cháu vừa uống được một hộp sữa. Người dân cho rằng do cháu nghịch pháo. Phải có sức công phá mạnh mới mất hai bàn tay này” – chị P than thở.

Cháu C. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên - Ảnh: Vietnam+

Ngoài ra, gia đình cháu C. rất khó khăn, sinh sống bằng nghề nông, cháu là con đầu, dưới cháu còn hai em 4 tuổi và 28 tháng tuổi. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Pal thông tin, do sự việc xảy ra vào ngày cuối tuần, các cháu đang điều trị tại bệnh viện cách xa 70km nên dự kiến trong ngày 14-15/2, đại diện địa phương sẽ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình hai cháu.

Vụ việc hiện đang được cơ quan Công an xác minh, làm rõ.

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