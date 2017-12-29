7 lần 'dao kéo', cô gái Sài Gòn vẫn muốn gọt cằm để trông giống Địch Lệ Nhiệt Ba

Không những thế, T. cho biết bản thân cô yêu thích nữ diễn viên Trung Quốc Địch Lệ Nhiệt Ba nên rất muốn phẫu thuật để vẻ ngoài trông giống thần tượng. Đến thời điểm hiện tại, cô đã trải qua 7 ca phẫu thuật: nâng ngực, gọt cằm, 2 lần sửa mũi, cắt mí mắt, xăm môi, hút mỡ bụng.

Là một MC sự kiện ở TP.HCM, cô gái trẻ tên T. luôn muốn bản thân mình đẹp hơn vì yêu cầu công việc rất cần yếu tố ngoại hình. Đối với cô, việc can thiệp dao kéo để bản thân đẹp hơn đã quá quen thuộc.

“Đã đụng đến dao kéo thì sao không đau được chứ. Mỗi lần thực hiện phẫu thuật, ngay cả xăm môi mình đã chảy cả nước mắt nói gì đến hút mỡ bụng và gọt cằm. Mũi của mình làm cũng ‘khổ’ hơn so với bạn bè do bị viêm, sưng tấy nên phải làm lại nhiều lần mới được... Nói chung vì đẹp mà phải đánh đổi nhiều lắm: Thời gian, tiền bạc, sức khỏe ” –T. tâm sự.

Mỗi lần bước vào phòng phẫu thuật, T. đều phải chịu những cơn đau đớn kinh hoàng nhưng vẫn quyết tâm để có được diện mạo như ý.

Cô gái nghiện phẫu thuật đến nỗi đã trải qua 7 ca phẫu thuật rồi vẫn muốn tiếp tục đụng đến dao kéo - Ảnh minh họa: Internet

Phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần khiến T. bị “nghiện”. Cô vẫn tiếp tục nuôi ý định sửa lại chiếc cằm cho hợp xu hướng hơn. Trước sự say mê phẫu thuật thẩm mỹ vô độ của con gái, cha mẹ T. ra sức can ngăn.

"Ban đầu khi nó định đi phẫu thuật, tôi đã ngăn cản nó rất nhiều. Tuy nhiên, con gái tôi khá bướng, cháu vẫn nhất quyết làm bằng được thì thôi. Sau lần thứ 1, lần thứ 2... tôi thấy con gái xinh hơn, nhìn con tự tin tôi có chút mừng thầm.

Tôi cũng đã khuyên con ngừng việc phẫu thuật để không quá ‘lạm dụng’ rồi dẫn tới những hệ lụy không đáng có. Tuy nhiên, mới đây, con lại đòi đi sửa cằm để xinh đẹp hơn, tôi cũng đã khuyên con nên cân nhắc trước khi quyết định phẫu thuật lần nữa".

Trước sự ngăn cản của cha mẹ, T. vẫn nung nấu ý định phẫu thuật thêm lần nữa: “Bố mẹ nói mình không nên lạm dụng phẫu thuật quá. Tuy nhiên, mình vẫn đang muốn thay đổi một chút nữa vì cằm của mình hơi nhọn so với cằm của Nhiệt Ba”.

Phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân có vẻ ngoài ưa nhìn hơn là sự lựa chọn hàng đầu của các cô gái hiện đại ngày nay. Thế nhưng, nhiều chị em vì quá lạm dụng đến dao kéo mà ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường này. Không ít người gặp những tai nạn, biến chứng khi tiến hành nâng mũi, bơm ngực hay gọt cằm.

Vì tiêm filler nâng mũi mà chị L. sống tại TP.HCM đã bị mù một mắt - Ảnh: Internet

Một cô gái sống tại Thái Lan cũng bị miếng silicon trồi lên giữa mũi sau khi nâng - Ảnh: Daily Mail

Chia sẻ với Người Đưa Tin, Bác sĩ thẩm mỹ Vũ Quang – phụ trách chuyên khoa thẩm mỹ tại một bệnh viện ở TP.HCM cho biết: “Việc phẫu thuật thẩm mỹ nhiều cũng sẽ có hại không nhỏ cho sức khỏe. Những lần phẫu thuật thẩm mỹ đều can thiệp bằng thuốc gây tê. Mỗi lần dùng có thể sử dụng những loại thuốc gây tê, gây mê khác nhau nếu cơ thể bị dị ứng thuốc có thể lên cơn sốc và chết trên bàn mổ. Ngoài ra, về lâu dài sử dụng những loại thuốc gây tê, gây mê nhiều gây ảnh hưởng về thần kinh, về tư duy, đặc biệt hay bị mất trí nhớ hoặc trí nhớ kém”.