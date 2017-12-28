Sốc: Ham làm đẹp giá rẻ, cô gái bị sụn silicon trồi lên giữa sống mũi sau khi nâng

Vì mù quáng tin những lời quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ giá rẻ, cô gái này đã chịu hậu quả nặng nề. Sau khi nâng mũi, gương mặt cô chẳng những không xinh đẹp hơn mà còn bị sưng tấy, miếng silicon bất ngờ trồi lên ngay giữa trán.

Mới đây, một phụ nữ sống tại thành phố Hat Yai miền nam Thái Lan đã can đảm chia sẻ lên mạng xã hội bức ảnh chụp chiếc mũi bị thanh sụn silicon trồi lên sau khi cô phẫu thuật nâng mũi tại một thẩm mỹ viện giá rẻ.

Sau khi nâng mũi về, chiếc sụn silicon bỗng trồi ngay giữa trán cô gái - Ảnh: Daily Mail

Theo đó, vì tin lời quảng cáo tại cơ sở thẩm mỹ này mà cô đồng ý thực hiện phẫu thuật nâng mũi. Sau khi về nhà, mũi cô bắt đầu nhiễm trùng, khuôn mặt sưng tấy khác lạ. Nghiêm trọng hơn, miếng sụn silicon trắng đã trồi ngay giữa sống mũi.

Vì tin vào những lời quảng cáo mà cô gái đã chọn cơ sở thẩm mỹ giá rẻ tại địa phương để nâng mũi - Ảnh: Daily Mail

Sau đó, cô gái đã tá hỏa tìm đến một bệnh viện uy tín tại thành phố Bangkok để cầu cứu. Tại đây, một bệnh viện thẩm mỹ đã đứng ra phẫu thuật miễn phí cho cô. Các bác sĩ đã tiến hành rút miếng sụn slilicon đang trồi lên giữa mũi gây nhiễm trùng nặng.

Một bệnh viện thẩm mỹ đã đứng ra phẫu thuật hoàn toàn miễn phí cho cô gái - Ảnh: Daily Mail

Sau khi xảy ra sự cố, cơ sở thẩm mỹ từng phẫu thuật cho người phụ nữ này đã phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Hiện tại, chưa có thông tin xác nhận cô gái có tiến hành khởi kiện yêu cầu cơ sở thẩm mỹ này bồi thường thiệt hại hay không.

Theo Daily Mail, nhiều cơ sở thẩm mỹ ở xứ Chùa Vàng đã đăng tải câu chuyện của cô gái này như một lời cảnh báo đến phái nữ. Các chị em phải hết sức cẩn thận và lựa chọn những nơi uy tín khi quyết định làm đẹp bằng "dao kéo”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-ham-lam-dep-gia-re-co-gai-bi-sun-silicon-troi-len-giua-song-mui-sau-khi-nang-264409.html