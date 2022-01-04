4 cô gái bị nhóm thanh niên bàn bên cạnh 'truy sát' tại quán nhậu: Tiết lộ tình trạng hiện tại gây SỐC

Xã hội 04/01/2022 10:00

Không uống bia, không cho số điện thoại, 4 cô gái bị nhóm thanh niên bàn bên cạnh hành hung dã man tại quán nhậu ở TP.Thủ Đức. Đến nay sức khỏe và tinh thần của cả 4 cô gái vẫn chưa ổn định.

Theo nguồn tin từ Zing News, ngày 3/1, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM, đang lấy lời khai Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Xuân Mai (19 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Thị Khánh Linh (23 tuổi), Tống Hoàng Hải (25 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) cùng 3 người khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. 7 người này liên quan đến vụ 4 cô gái bị tấn công tại quán nhậu ở phường Hiệp Bình Chánh vào tối 31/12/2021.

Liên quan tới vụ việc, báo Giao Thông đưa tin, tối 31/12/2021, chị Ngô Vân A., Phạm Thị Xuân T. (đều 23 tuổi), Nguyễn Thị Thanh T. (24 tuổi) cùng Huỳnh Thị L. (26 tuổi, quê Tây Ninh) đến quán nhậu 2 Đô để ăn uống.

Bên cạnh nhóm chị L., là nhóm của Linh khoảng 20 đối tượng gồm nam và nữ cũng có mặt tại quán để ăn uống.

Trong lúc ăn uống, nhóm thanh niên qua bàn của chị Vân A. để mời nhóm cô gái uống bia và trêu ghẹo, xin số điện thoại các cô gái nhưng nhóm chị Vân Anh không đồng ý.

Bực tức, nhóm thanh niên chửi bới và hất bia vào nhóm chị Vân A. Sau đó, Linh cùng Mai, Tuyết cầm ly bia xông qua tấn công nhóm 4 cô gái, Hải cũng giúp sức cho 3 cô gái tấn công đối phương.

4 cô gái bị nhóm thanh niên bàn bên cạnh 'truy sát' tại quán nhậu: Tiết lộ tình trạng hiện tại gây SỐC - Ảnh 1
Cảnh 4 cô gái bị đánh vì mời bia không uống, xin số điện thoại không cho - Ảnh cắt từ clip

Vụ việc làm chị L., cùng 1 cô gái bị thương và được đưa đi cấp cứu. Trong đó, chị L. nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, bàn tay phải bị vết thương nham nhở, đứt gân duỗi chung các ngón tay phải, 2 vết thương ở vị trí đầu.

Dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, chị Ái – người thân luôn túc trực bên chị Huỳnh Thị L. trong viện cho biết hiện tại tình trạng sức khoẻ của 3 bạn còn lại khá hơn, chỉ có L. là người bị thương nặng nhất. 

4 cô gái bị nhóm thanh niên bàn bên cạnh 'truy sát' tại quán nhậu: Tiết lộ tình trạng hiện tại gây SỐC - Ảnh 2
Vết thương chi chít trên tay của nạn nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

"Các bạn còn lại bị xây xước, bị đập ở đầu, không chấn thương nhiều. Có một bạn sinh năm 1998 bị vết rách ở cổ vì bên kia có người xin số điện thoại mà từ chối, không cho.

Bạn L. là người bị thương nặng nhất. Hôm xảy ra sự việc L. mất nhiều mát, hàng loạt vết thương nhỏ quanh người. Có 3 vết hõm lớn trên đầu do bị đập ly và chai bia vào. Trong đó 2 vết lớn nhất phải khâu 6 mũi. Bạn ấy bị đứt gân tai, đã được phẫu thuật nối lại, khâu 15 mũi. Rách một mảng nhỏ lỗ tai bên phải.

Giờ sức khoẻ đã ổn định hơn nhưng tinh thần L. vẫn hoang mang. Bạn ấy luôn tự hỏi không hiểu sao chỉ từ một xích mích nhỏ mà lại dẫn đến hậu quả như vậy" - Chị Ái kể. 

Hiện, vu việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý. 

Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên hành hung dã man 4 cô gái giữa quán nhậu

Không xin được số điện thoại, nhóm thanh niên hành hung dã man 4 cô gái giữa quán nhậu

Nhóm thanh niên nam nữ ép 4 cô gái ở bàn bên cạnh uống bia và xin số điện thoại nhưng không được nên đã hành hung, đánh người giữa quán ăn.

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