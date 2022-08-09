Một người dân ở xã Cồn Thoi (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đang khai thác ngao ở ngoài bãi bồi bất ngờ bị sét đánh dẫn tới tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 8/8, UBND xã Cồn Thoi (Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một phụ nữ tử vong, 2 người khác đi cùng may mắn thoát nạn.

Cụ thể, thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 8/8, 3 người dân (đều ngụ xã Cồn Thoi) đang khai thác ngao, hàu ở khu vực bãi nuôi ngao xã Cồn Thoi bất ngờ bị sét đánh trúng. Vụ việc đã khiến người phụ nữ khoảng 40 tuổi tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị ngất, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sét đánh khiến một phụ nữ ở huyện Kim Sơn tử vong tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Zingnews, ngay sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương đã làm các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn xã Cồn Thoi xảy ra mưa giông kèm theo sấm sét.

Người đàn ông đang đi trên đường thì bị sét đánh, tử vong tại chỗ Theo ghi nhận, người này đang chạy xe máy đi làm thì bị sét đánh, trước đó trời mưa lớn.

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