3 cô gái chụp ảnh khoe ngực trần phản cảm, uốn éo như 'đuông dừa' bị dân mạng ném đá dữ dội

Xã hội 09/09/2019 19:44

Hình ảnh 3 cô gái trẻ ăn mặc phản cảm, khoe thân uốn éo tạo dáng chụp ảnh bị cộng đồng mạng ném đá không thương tiếc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 3 cô gái trẻ ăn mặc phản cảm, đứng tạo dáng chụp hình khiến người xem nóng mắt. 

3 cô gái chụp ảnh khoe ngực trần phản cảm, uốn éo như 'đuông dừa' bị dân mạng ném đá dữ dội - Ảnh 1
Hành động phản cảm của 3 cô gái bị cư dân mạng ném đá - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy 3 cô gái trẻ ăn mặc hở hang rồi vô tư chu môi, tạo dáng trước ông kính. Chưa dừng lại ở đó, các cô nàng còn để lộ nguyên ngực trần, chỉ lấy tay hoặc dùng trái cà chua đỏ hờ hững che vòng một. Còn vòng ba thì được che bằng tấm vải ren mỏng tang. Các mẫu ảnh thì uốn éo khoe triệt để thân hình.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, hình ảnh trên đã nhận về hơn 2.200 lượt chia sẻ cùng hàng ngàn bình luận. Hầu hết mọi người đều cho rằng việc hành động của 3 mẫu ảnh là vô cùng phản cảm nên "ném đá" không thương tiếc.

"Nhìn thấy ghê chứ chẳng thấy đẹp chỗ nào"; "Đã đẹp thì chụp kín đáo cũng đẹp, còn không đẹp thì cố khoe ra cũng chỉ thấy dung tục mà thôi"; "Chắc muốn câu like để nổi tiếng đây mà"; "Không biết xấu hổ"; "Giới trẻ bây giờ sống thoáng nhỉ"; "Vóc dáng còn nhiều khuyết điểm mà vẫn mạnh dạn chụp ảnh phản cảm thì chịu thật đó"; "Bao nhiêu vụ bị chỉ trích rồi mà không biết sợ"..., dân mạng bình luận.

Hiện hành vi phản cảm trên vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

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