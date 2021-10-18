12 chốt cửa ngõ TP.HCM vẫn duy trì kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19

Để ra vào TP.HCM người đi trên các phương tiện phải đảm bảo đủ các điều kiện có giấy xác nhận tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc mũi 1 sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày, kèm giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 7 ngày...

Theo VOV đưa tin, 6 ngày sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thì tại TP.HCM vẫn duy trì hoạt động 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ.

Lực lượng chức năng tại các chốt vẫn tiến hành kiểm tra các điều kiện đi đường của người dân ở cả 2 chiều. Chủ yếu kiểm tra mã QR khai báo di chuyển nội địa, giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Lực lượng chức năng tại chốt vẫn tiến hành kiểm tra các điều kiện đi đường của người dân ở cả 2 chiều - Ảnh: VOV

Trưa 17/10, trao đổi với VOV, đại diện Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an TP.HCM cho biết, hiện tại đơn vị chưa nhận được chỉ đạo từ cơ quan thẩm quyền nên 12 chốt kiểm soát tại cửa ngõ vẫn duy trì hoạt động, kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 với người ra vào thành phố như trước đây.

Bởi vậy, để ra vào TP.HCM người đi trên các phương tiện phải đảm bảo đủ các điều kiện có giấy xác nhận tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc mũi 1 sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày, kèm giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 7 ngày...

Trước đó, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ 0h ngày 9/7, TP.HCM đã tái lập 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên các tuyến đường cửa ngõ kết nối 4 tỉnh giáp ranh: Tây Ninh, Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Tính đến nay, các chốt này đã duy trì được 3 tháng.

Một trường đại học ở TP.HCM đón sinh viên đến trường thực hành trực tiếp từ ngày 25/10 Trường triển khai cho sinh viên đăng ký học trực tiếp tại trường trong phòng thực hành, thí nghiệm để hoàn thành đề tài, khoá luận chuẩn bị kết thúc khoá học để đảm bảo tiến độ đào tạo theo kế hoạch.

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