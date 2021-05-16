1.000 tỉ đồng do ông Dũng ‘lò vôi’ hiến tặng dùng để làm gì?

Dư luận đang rất quan tâm xoay quanh vụ việc ông Huỳnh Uy Dung chia sẻ muốn hiến 4ha đất với tổng giá trị gần 1.000 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Xoay quanh vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng đấu tố ông Võ Hoàng Yên và nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt thời gian vừa qua thì dư luận cũng đặc biệt để ý đến những phát ngôn của bà Hằng. Cụ thể trong ngày 9/5, bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" đã khẳng định sẽ ủng hộ khoảng 500 - 600 tỷ đồng để sản xuất lô găng tay tặng Nhà nước chống dịch Covid -19. Bà Hằng tuyên bố: "Tôi chia sẻ với quý vị, vợ chồng tôi đã bàn với nhau là sẽ dành 2 héc ta đất định cư ở khu Sóng Thần 2, là 27 cuốn sổ đỏ để chia sẻ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, để bán đấu giá, lấy tiền tặng, mua dụng cụ y tế. Dù bận rộn đến mấy tôi vẫn theo dõi, ở Ấn Độ người mất còn không có hòm, phải thiêu. Cuộc sống quá vô thường, tôi rất đau xót. Giai đoạn đầu vợ chồng tôi tặng 2 héc ta đất, khoảng 500-600 tỷ đồng.

Đó là tấm lòng của vợ chồng tôi gửi đến mọi người. Tất cả những gì tôi nói, tôi làm là vì tôi có một trái tim yêu nước, yêu cộng đồng Việt Nam. Tôi có thể sống chết với đất nước, với cộng đồng người Việt Nam". Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố tặng Nhà nước 2ha đất cho việc phòng chống dịch trong buổi livestream ngày 9/5 - Ảnh: Cắt từ clip NV Trước thông tin này, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương trao đổi với Tuổi Trẻ Online cho biết đã nhận được văn bản của Công ty cổ phần Đại Nam (thành phố Thủ Dầu Một) về việc đề nghị hiến tặng một khu đất thổ cư để làm kinh phí chống dịch COVID-19.

Theo văn bản, Công ty Đại Nam đề nghị hiến tặng toàn bộ hai block A38 và A39 (gồm 127 lô đất, tương đương 19.909,6m2) thuộc dự án khu nhà ở Đại Nam tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, do công ty này làm chủ đầu tư, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Theo ước tính của Công ty Đại Nam, giá thị trường của diện tích đất này khoảng 500 tỉ đồng (bình quân 25 triệu đồng/m2). Trưa 12/5, ông Huỳnh Uy Dung muốn hiến thêm 2ha đất cho Nhà Nước để phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: Lao Động Trao đổi với Tuổi Trẻ online, ông Huỳnh Uy Dũng chủ tịch HĐQT Công ty Đại Nam cho biết, mong muốn hiến tặng diện tích đất trên để cơ quan chức năng bán đấu giá, có kinh phí nhằm mua trang thiết bị y tế, thuốc men... phòng chống dịch COVID-19. Số tiền thu được sau khi đấu giá sẽ dành tặng 40% (tương đương 200 tỉ đồng) cho công tác phòng chống dịch tại Bình Dương và 60% (tương đương 300 tỉ đồng) hiến tặng tới Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ông Dũng "lò vôi" cũng cho biết đây là hiến tặng đợt một, trường hợp số tiền đấu giá đợt 1 chưa đủ 500 tỉ đồng thì Công ty Đại Nam sẽ tiếp tục hiến tặng cho đủ số tiền như đã cam kết. Tuy nhiên, sau khi đề nghị hiến 2 ha đất để bán đấu giá lấy tiền phòng chống Covid -19 vào ngày 10/5, thì vào trưa ngày 12/5, trao đổi với báo Lao Động, vợ chồng ông Dũng tiếp tục mong muốn được hiến thêm 2ha nữa. Tổng cộng diện tích vợ chồng ông Dũng "lò vôi" muốn hiến tặng là 4ha đất, khoảng 250 nền (mỗi nền 150m2), với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỉ đồng. Ông Huỳnh Uy Dũng - Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Ông Dũng "lò vôi" nói rằng, việc hiến đất và bàn giao đất sẽ được thực hiện ngay sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương. Ông Dũng mong muốn sớm có kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, từ đó, bảo vệ được sức khỏe nhân dân, công nhân lao động. Trao đổi với Người Lao Động, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết tỉnh rất hoan nghênh trước sự hưởng ứng của doanh nghiệp và người dân trong việc phòng, chống dịch Covid -19. Hiện tại tỉnh đã nhận được văn bản đề nghị của Công ty CP Đại Nam về nội dung nêu trên, tỉnh sẽ sớm họp bàn và đưa ra phương án phù hợp, trả lời lại công ty này.

Ra mặt cãi 'tay đôi' với bà Nguyễn Phương Hằng, một sao nữ Vbiz bị 'truy cùng đuổi tận', bị tố là kẻ làm gái, lừa đảo? Trên trang Facebook cá nhân, Phạm Ngà cho biết bà Hằng đang truy cùng đuổi tận cô khi cho hàng loạt Youtuber và các nick ảo post bài khắp nơi, vu khống bịa đặt, hãm hại, thậm chí sỉ nhục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1000-ti-dong-do-ong-dung-lo-voi-hien-tang-dung-de-lam-gi-405340.html