Yến mạch ăn liền là gì ? những cách chế biến bột yến mạch ăn liền rất đơn giản

Yến mạch là loại ngũ cốc chính của người phương tây. Việc tạo ra các chế phẩm của yến mạch giúp giảm thời gian chế biến đồ ăn là nhu cầu cần thiết! Yến mạch ăn liền hay còn gọi là Instant Oats cùng với các loại yến mạch còn lại được sử dụng chính trong bữa sáng! Chúng được ví như vua của các loại thực phẩm ăn sáng vì chúng được dùng vào mọi ngày trong năm! Cùng tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm yến mạch ăn liền này!

Yến mạch là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và có rất nhiều loại. Trong đó yến mạch ăn liền là sản phẩm được nhiều người quan tâm nhất vì chế biến nhanh, không mất nhiều thời gian và có thể sử dụng để kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác.

Yến mạch ăn liền được làm ra bằng cách nấu chín yến mạch nguyên hạt, sấy khô sau đó cản mỏng. Độ mỏng của chúng sẽ nhỏ hơn so với yến mạch cán mỏng (rolled oats – old fashion)

Nếu căn cứ vào hình dạng của yến mạch thì chúng ta sẽ có các loại yến mạch theo kích thước: Yến mạch nguyên hạt, yến mạch cán vỡ, yến mạch cán dẹp, yến mạch ăn liền và bột yến mạch! Theo thứ tụ trong tiếng anh là: Whole oat groats, Steel-cut oats, Rolled oats, Instant oats (hay còn gọi là Quick oats) và Oat flour.

Tuy khác nhau về hình dạng nhưng giá trị dinh dưỡng của các loại yến mạch vấn giống nhau! Vì thế, bạn không cần phân vân nên sử dụng chúng như thế nào!

Cách nhận biết yến mạch ăn liền

Cách nhận biết yến mạch ăn liền. Ảnh minh họa: Internet.

Trước khi tìm hiểu về các cách chế biến bột yến mạch ăn liền thì điều quan trọng là bạn phải mua được đúng sản phẩm yến mạch ăn liền. Bởi vì thị trường hiện nay có khá nhiều dạng yến mạch và không ít người đã mua nhầm phải sản phẩm không đúng ý muốn.

Về cơ bản, có 5 dạng yến mạch sau:

Yến mạch nguyên hạt (Oat groats): Loại yến mạch được sản xuất trực tiếp từ thân lá yến mạch và được bóc sạch vỏ. Thường mất khoảng 50 phút để yến mạch chín hoàn toàn.

Yến mạch cắt nhỏ (Steal cut Oats): Loại yến mạch được cắt nhỏ từ yến mạch nguyên hạt. Không cần cho nhiều nước khi chế biến như yến mạch nguyên hạt và thường mất khoảng 30 phút để chín hoàn toàn.

Yến mạch cán dẹt (Rolled Oats): Loại yến mạch rất phù hợp để làm thức ăn cho trẻ ăn dặm, được cán dẹt từ yến mạch nguyên hạt đã được hấp chín và có hình dạng giống hạt cốm. Thường mất khoảng 5 đến 15 phút để nấu chín hoàn toàn.

Yến mạch dạng bột: Loại yến mạch được nghiền mịn từ yến mạch đã cán dẹt, thường được sử dụng để làm bột cho trẻ ăn dặm và mặt nạ chăm sóc da.

Yến mạch ăn liền (Instant Oats): Đây chính là loại yến mạch bạn đang muốn tìm hiểu cách chế biến. Yến mạch ăn liền còn được gọi là yến mạch dạng vỡ, được cán rất mỏng từ yến mạch cán dẹt. Thường mất khoảng 1 phút là có thể dùng ngay sản phẩm và bạn có thể dùng nó dưới dạng ngũ cốc ăn sáng.

2. Thành Phần Dinh Dưỡng Có Trong Yến Mạch

Trong 100g yến mạch nguyên chất có chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người như:

380kcal Calories

15g Đạm

75g Bột

7g Chất béo

3g Chất xơ

0,14mg B1

0,14mg B2

0,17mg B6

20mg PP

0,59mg Kẽm

20mg Canxi

15mg Magie

85mg Phopho

1mg Sắt

Ngoài ra còn có nhiều vitamin và khoáng chất khác.

Cách sử dụng yến mạch ăn liền

Yến mạch ăn liền có thể được chế biến theo nhiều cách để phục vụ cho mục đích tăng cân, giảm cân và bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thông thường, các chị em sử dụng yến mạch ăn liền theo các cách sau:

Cách dùng yến mạch ăn liền với sữa

Cách dùng yến mạch ăn liền với sữa. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu: bột yến mạch ăn liền, sữa tươi, nước sôi, trái cây.

Cách chế biến:

Cho khoảng 50g đến 100g yến mạch vào nồi. Đun sôi yến mạch cho đến khi hạt chín, đổ sữa và nước vào đun tiếp cho đến khi hạt chín, khoảng 2 phút rồi tắt bếp.

Sau khi bắc bếp xuống thì nhanh tay cho các loại trái cây vào và bắt đầu thưởng thức.

Cách dùng yến mạch với sữa chua

Cách dùng yến mạch với sữa chua. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên liệu: yến mạch, sữa chua, trái cây, đường, nước cốt chanh và sữa đặc.

Cách chế biến:

Cho chanh, sữa tươi, sữa đặc và đường vào máy xay sinh tố để trộn đều chúng.

Ngâm yến mạch cho đến khi nở ra, sau đó, thêm trái cây và đổ hỗn hợp đã xay lên trên là được. Có thể cho thêm đá lạnh nếu muốn.

Chế biến yến mạch ăn liền cho bà bầu

Yến mạch là loại thực phẩm rất tốt cho phụ nữ mang thai. Với yến mạch, bạn có thể kết hợp với các nguyên liệu khác để chế biến thành món cháo bổ sung nhiều dưỡng chất tốt cho bà bầu.

– Nguyên liệu: 30g yến mạch, 1 củ rốt, 1 nhánh hành, muối, dầu ăn.

– Cách thực hiện:

Yến mạch đem ngâm với nước trong khoảng 15 – 20 phút cho nở và mềm ra là được. Cà rốt bỏ vỏ, thái hạt lựu. Hành lá cắt khúc ngắn.

Bạn cho cà rốt vào nồi vùng 300ml nước rồi đem đi đun sôi trong khoảng 5 phút cho đến khi cà rốt chín mềm thì cho yến mạch vào đun chung. Trong quá trình đun, bạn nhớ khuấy đều cho đến khi yến mạch chín và nhuyễn ra.

Tiếp theo, bạn nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị của mình và tắt bếp.

Chế biến yến mạch ăn liền cho bé

Cháo yến mạch là món ăn đầy dưỡng chất cho bé. Cách chế biến yến mạch cho trẻ ăn dặm ngay dưới đây sẽ giúp bạn đã có ngay món cháo ngon giúp bé phát triển toàn diện hơn.

– Nguyên liệu: 60g yến mạch, 1 quả trứng gà, 250ml sữa công thức, đường trắng.

– Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn ngâm yến mạch trước khi nấu khoảng 30 – 40 phút cho nở mềm.

Tiếp theo, bạn đun sôi một nồi nước rồi đập quả trứng vào đun cho đến khi trứng chín thì cho yến mạch vào nấu mềm.

Cuối cùng, cho sữa vào, thêm một ít đường đun cho cháo sôi thì tắt bếp.

Chế biến yến mạch ăn liền cho bữa sáng

Nguyên liệu: 100g yến mạch, 200g bột mì, 2 thìa cà phê bột nở, 320ml sữa tươi, đường, muối, 2 quả trứng gà, 200g dâu tây hoặc phúc bồn tử.

– Cách thực hiện:

Đổ yến mạch vào nồi có 500ml nước lạnh. Sau đó, bạn đem đun sôi rồi điều chỉnh lửa nhỏ lại trong 3 – 5 phút cho yến mạch chín mềm, đặc lại như hồ dán thì tắt bếp, để nguội hoàn toàn.

Trộn bột mì, bột nở và 2 thìa canh đường và một ít muối vào bát.

Trộn sữa tươi và trứng gà vào một bát khác. Bạn cho yến mạch vào bát này và trộn đều lên. Tiếp theo, từ từ cho bát bột mì vào hỗn hợp trộn đều lên.

Bắc chảo chống dính lên bếp đun nóng, cho vào khoảng 1 thìa bơ vào để tan chảy. Bạn dùng thìa to cho bột vào rán vàng cả 2 mặt để tạo thành bánh pancake.

Làm xốt dâu: cho dâu vào nồi cùng với 2 – 3 thìa nước và 50g đường, đun với mức lửa nhỏ cho đến khi dâu mềm và sánh lại là được.

Để nguội hỗn hợp sốt dâu và ăn kèm với bánh pancake.

Chế biến yến mạch ăn liền giảm cân

Bữa sáng: 1 bát cháo yến mạch và 1 quả trứng luộc. Khoảng 10h sáng, bạn ăn thêm 1 quả táo hoặc ½ quả bưởi

Bữa trưa: 1 bát cháo yến mạch + 2 quả trứng luộc (bạn có thể ăn 1 hoặc 2 quả trứng tùy thuộc vào lượng tiêu thụ của cơ thể để thích nghi dần). Khoảng 16h chiều, bạn có thể ăn cà chua hoặc dưa chuột.

Bữa tối: 1 bát cháo yến mạch và nên uống nước sau 30 – 60 phút. Lưu ý, bữa tối nên ăn trước 19h30 và sau đó không ăn gì thêm nữa.

Với thực đơn giảm cân nhanh trong 1 tuần này 1 – 2 ngày đầu bạn sẽ cần để thích nghi nhưng sau đó sẽ quen ngay. Quan trọng bạn cần kiêng các loại gia vị, và không ăn vặt để chế độ ăn giảm cân phát huy hiệu quả. Chú ý là trong quá trình thực hiện chế độ giảm cân cùng yến mạch, bạn nên uống nhiều nước khoảng 2 – 3 lít/ngày và kèm theo tập vận động, tập thể dục nhẹ nhàng.

4. Công Dụng Của Yến Mạch

Yến mạch rất giàu Vitamin, đặc biệt là Vitamin nhóm B và các Vitamin khác như E, K… Ngoài ra, yến mạch còn chứa các khoáng chất có lợi cho sức khỏe, Canxi, sắt, Phốt pho, Magiê, Kali, Natri và kẽm,…

Yến mạch còn chứa các chất dinh dưỡng, đặc biệt là Folate – chất giúp kích thích sự tăng trưởng của tế bào.

Giúp tăng khả năng vận động cho cơ bắp, đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng và cung cấp năng lượng triệt để cho cơ bắp.

Dùng bột yến mạch mỗi ngày vào buổi sáng sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc bệnh về ung thư vú.

Yến mạch có tác dụng làm giảm lượng Cholesterol trong máu, làm giảm Cholesterol xấu LDL, nhưng lại không gây tác hại đến các Cholesterol tốt HDL

Dùng yến mạch mỗi ngày còn hạn chế nguy cơ bị đau tim, tiểu đường và béo phì và phòng tránh bệnh loãng xương…

Bột yến mạch có hàm lượng sắt, kẽm, vitamin B, Acid folic, yến mạch sẽ giúp bạn tăng khả năng tập trung, giảm bớt căng thẳng.

Thành phần chất xơ từ yến mạch hỗ trợ rất tốt cho hệ tiêu hóa, chống táo bón, điều hòa hệ vi khuẩn trong đường ruột.

Ngoài ra, sử dụng yến mạch còn là cách giúp bạn giảm cân nhờ giàu chất xơ hòa tan và Protein tạo cảm giác no lâu, giảm cơn thèm ăn.

Yến mạch còn có tác dụng hữu hiệu cho làm đẹp như: chăm sóc da mặt, cải thiện làn da bị dị ứng, mẩn đỏ, trị mụn trứng cá.

Yến mạch là thực phẩm vàng đối với người bị tiểu đường nhờ công dụng kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Yến mạch giúp giảm lượng đường trong máu, cải thiện độ nhạy của hóc – môn Insulin. Những công dụng này có được là nhờ Beta – glucan giúp hình thành lớp gel dày hạn chế sự rỗng dạ dày và giúp hấp thu Glucose vào máu.

Nếu bạn muốn chế biến bột yến mạch ăn liền cho bé thì có thể làm cháo yến mạch với sữa và chuối, tôm và rau củ, thịt bò và bí đỏ, hoặc hải sản như sò huyết, nghêu, cá hồi… Các công thức này đều rất bổ dưỡng và bé sẽ “ham” lắm đấy. Chúc bạn thành công.