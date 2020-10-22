Wasabi là gì - Gia vị quan trọng trong ẩm thực Nhật

Wasabi theo tiếng Nhật còn được gọi là Sơn Quỳ hay Hòa Tá Bì. Người ta dùng củ và rễ của cây wasabi để mài hoặc nạo thành bột. Đôi khi phần lá non của wasabi cũng được sử dụng vì cũng khá cay giống như phần củ. Wasabi được dùng như một loại loại gia vị phổ biến trong chế biến món ăn. Đặc biệt, chúng thường được ăn kèm với các món hải sản tươi sống.

Khi thưởng thức sushi mà thiếu nước tương, gừng đỏ và wasabi thì sẽ phá vỡ đi hương vị đặc trưng của nó. Điều này có nghĩa là bạn chưa được thưởng thức món sushi chính hiệu. Đặc biệt, trong ẩm thực Nhật Bản, wasabi là loại gia vị không thể thiếu đối với món ăn có hải sản. Chỉ cần một chút wasabi xanh hòa cùng nước tương hoặc phết lên cũng khiến hương vị của món ăn tăng lên đáng kể. Vì thế, trong thế giới gia vị, wasabi là biểu tượng cho sự tinh tế của món ăn Nhật Bản. Chính vì vậy, không chỉ có người lớn mà trẻ con Nhật cũng biết rõ wasabi là gì?

Hơn thế nữa, wasabi tạo ra cảm giác “thông mũi, mát họng, nước mắt rơi” cho người ăn. Nhưng cái cảm giác này khác hoàn toàn với các gia vị cay khác. Bởi dù có vị cay cực mạnh, nhưng không có tác dụng kích ứng mũi, lên đầu lưỡi như tiêu và ớt.

Khi ăn chung với hải sản sống có tác dụng làm thay đổi mùi vị giúp cho món ăn ngon hơn và khử mùi tanh của hải sản. Thậm cũng có thể ăn wasabi trộn trong nước dùng mì Soba.

Do đó, ẩm thực Nhật Bản thường dùng wasabi để tiết chế vị tanh của hải sản nhưng không làm mất đi vị ngọt tươi nguyên của hải sản khi thưởng thức. Hơn thế nữa, so với tiêu và ớt thì wasabi rất nhanh mất mùi và bay ơi. Vì thế, khi ăn vào sẽ tan dần và không làm cổ họng nóng rát.

Wasabi thường ăn kèm với hải sản

Ngoài vai trò là gia vị quan trọng không thể thiếu khi ăn hải sản thì wasabi còn có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Bởi trong wasabi có nhiều vitamin như A, C, B3, K, cùng hàm lượng dinh dưỡng dồi dào như Canxi, sắt, axit béo, magie, selenium, carotenes, mucilage… Vì vậy, khi ăn wasabi còn có thể chống viêm, làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa máu lưu thông… Góp phần ngăn ngừa đột quỵ, tim, chống tiêu chảy, loãng xương, dị ứng, viêm khớp…

Gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trong wasabi còn chứa chất isothiocyanates. Đây là chất diệt khuẩn tức thì tiêu diệt các loại vi khuẩn có hại, sẽ không bị đau bụng khi dùng thức ăn sống. Do đó, nó còn được dùng trong vệ sinh và phòng chống nhiễm trùng đường miệng. Hơn thế nữa, chất isothiocyanate trong wasabi còn có tác dụng tiêu hủy những tế bào lỗi mà không làm tổn hại đến tế bào bình thường. Đồng thời còn có tác động hiệu quả trong việc chống lại các tế bào ung thư dạ dày.

Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm, thấy rằng chất isothiocyanate có thể ngăn chặn sự phát triển tế bào ung thư dạ dày trên chuột. Hy vọng một ngày không xa có thể tạo được tác động chống lại các khối u ở người.

Wasabi còn là thảo dược tốt cho sức khỏe

Ngoài ra, hiện nay wasabi còn được dùng như chất chống kích ứng, làm lành các vết cắn của rắn rết… Nhờ vào tác dụng làm cay nóng tại chỗ, tốt cho quá trình lưu thông máu trong cơ thể, wasabi nhanh chóng cắt cơn đau cơ. Vì vậy, không chỉ được dùng như một gia vị, wasabi còn được sử dụng như thảo dược quý.

Wasabi làm từ cây gì và cách ăn đúng cách

Wasabi được làm từ cây wasabi. Cây wasabi hay còn gọi là củ cải ngựa Nhật Bản. Nó có giá lên đến 250 USD/kg (hơn 5,8 triệu VNĐ). Sở dĩ đắt như vậy là do loại cây này rất kén đất trồng, có số lượng rất khan hiếm, khó có thể phát triển ở quy mô thương mại.

Thông thường, cây wasabi chỉ sống trong môi trường núi ở Nhật Bản. Nơi có nồng độ Ph giao động từ 6-7 và được cung cấp nguồn nước sạch như khe suối. Nhiệt độ nước ở trong khoảng 15 độ C thì wasabi mới phát triển tốt. Những địa hình đảm bảo các điều kiện này thường rất hiểm trở, người nông dân phải đi bộ hơn một giờ theo đường núi mới tới nơi để canh tác. Mọi thứ phải làm thủ công bằng tay cùng với dụng cụ thô sơ.

Mỗi cây wasabi phải trồng đến 2 năm mới có thể thu hoạch được. Nhưng mỗi củ chỉ nặng khoảng 300g. Hơn thế nữa, loại củ này sau khi thu hoạch phải được sử dụng ngay, nếu quá 15 phút sẽ mất đi hương vị cay nồng đặc trưng. Vì vậy quy trình sản xuất quá kỳ công và khó nhằn. Đây chính là lý do khiến cho loại gia vị này có giá thành vô cùng đắt đỏ.

Wasabi là gia vị đắt đỏ của Nhật Bản

Do đó, hiện nay wasabi mà chúng ta thưởng thức không phải là wasabi thật. Wasabi Nhật Bản chính hiệu có màu xanh lục bích, vị cay nhẹ xen lẫn vị ngọt thoang thoảng, hoàn toàn không cay nồng như những tuýp mù tạt xanh bán trên thị trường. Hiện tại wasabi mà chúng ta đang bán trên thị trường là một hỗn hợp từ cải ngựa (horseradish) và màu thực phẩm, trộn thêm mù tạt và hương liệu. Hỗn hợp này từ màu sắc, kết cấu cho tới mùi cay nồng rất giống với wasabi. Khi ăn vào cay xộc lên mũi trong những giây đầu tiên.

Do đó, nhiều người còn nhầm lẫn mù tạt với wasabi. Wasabi và mù tạt là 2 loại hoàn toàn khác nhau. Nhưng vì giá thành của wasabi rất đắt đỏ nên ít nhà hàng nào tự tin sử dụng. Do đó, phần lớn wasabi sẽ được pha trộn thành nhiều loại, giống với mù tạt để phù hợp với khẩu vị và giá cả thị trường. Như vậy, người tiêu dùng có thể mua về sử dụng để vẫn cảm nhận được hương vị tuyệt vời của bữa ăn với loại gia vị đặc biệt này.

Tuy nhiên, có khá nhiều người không biết ăn wasabi và dễ bị sặc. Để tránh điều này bạn hãy áp dụng một vài mẹo nhỏ đơn giản dưới đây. Khi mới bắt đầu làm quen với wasabi bạn nên pha thật loãng hoặc ở độ vừa phải, đừng quá đặc, tránh trường hợp “sặc lên tận não”. Đồng thời khi ăn cùng món sushi hay những món hải sản sống khác bạn nên chấm ở mức vừa phải. Hãy ăn từng chút một để cảm nhận được độ ngon.

Khi bắt đầu ăn, bạn hãy mở miệng to, nếu được thì hãy ngẩng đầu lên để mùi nồng không bốc vào hốc mũi. Đây cũng là cách ăn wasabi không bị cay và nồng, giúp bạn cảm nhận hương vị cay và thơm ngon của nó. Đồng thời cảm nhận được độ ngon của món ăn.

Mặc dù có nguồn gốc từ Nhật nhưng gần đây Nhật còn phải thường xuyên nhập wasabi từ các nước như Đài Loan và Trung Quốc, thậm chí là từ New Zealand. Khi được nhập về, wasabi không chỉ được dùng làm gia vị để ăn cùng với hải sản mà còn được dùng trong nhiều sản phẩm khác có vị wasabi. Với sự phát triển của công nghiệp, người ta sản xuất ra bánh quy, khoai tây chiên, kem… cũng có vị wasabi.

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Wasabi ngày càng thông dụng trong cuộc sống của người Nhật

Đặc biệt, tại Nhật nhiều vùng người ta còn có hẳn những cửa hàng bán đặc sản nội địa và có rất nhiều sản phẩm liên quan đến wasabi. Hiện nay, wasabi ngày càng thông dụng nên được pha sẵn cho vào tuýp được bán ở các siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên cả nước. Khi sang Nhật để du lịch bạn cũng có thể mua về làm quà tặng.

Qua đây có thể thấy được wasabi là một gia vị đắt đỏ của Nhật Bản. Vì quá đắt đó nên không mấy người được thưởng thức wasabi thật. Nhưng trong ẩm thực Nhật wasabi lại được sử dụng rất nhiều. Vì thế, người dân Nhật biết rất rõ wasabi là gì và ăn đúng cách, tận hưởng được vị ngon của loại gia vị xa xỉ này. Có lẽ vì vậy mà món ăn Nhật cũng không hề rẻ.