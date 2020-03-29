Tìm hiểu cách làm nước chấm mù tạt ngon khó cưỡng tại nhà

Vào bếp 29/03/2020 16:56

Cách làm nước chấm mù tạt đúng phương pháp sẽ giúp cho bạn cảm thấy ngon miệng hơn với nhiều món ăn khi chấm với mù tạt

Nội dung bài viết

Có lẽ bạn không còn xa lạ gì với nước mù tạt khi sử dụng ăn cùng với các món ăn hải sản khác nhau. Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn đến bạn đọc cách làm nước chấm mù tạt thơm ngon, đơn giản ngay tại nhà cho nhiều món ăn khác nhau.

Cach lam nuoc cham mu tat
Cách làm nước chấm mù tạt đúng vị - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là mù tạt

Mù tạt được sử dụng để chỉ một số loài thực vật có hạt nhỏ được dùng làm gia vị bằng cách nghiền nhỏ, rồi trộn với nước, giấm hay các chất lỏng thích hợp khác. Hạt của mù tạt cũng có thể được ép để sản xuất dầu mù tạt, lá mù tạt có thể ăn như một loại rau xanh thông thường.

Sử dụng mù tạt mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm Cholesterol, giảm nhẹ triệu chứng hen suyễn, chống lại viêm khớp dạng thấp, tăng cường hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, ngừa ung thư dạ dày…

Cach lam nuoc cham mu tat 1
Mù tạt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mù tạt có một số loại khác nhau dựa vào màu sắc và hình dáng bên ngoài:

  • Mù tạt xanh: đây là loại mù tạt phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, mù tạt xanh được làm từ cây wasabi thuộc họ cải. Mù tạt xanh wasabi có hai dạng là dạng bột và dạng sệt, kèm theo vị cay nồng xộc nhanh lên mũi khi ăn. Mù tạt xanh được sử dụng nhiều trong các món hải sản sống, món sushi…Do mùi cay nồng rất dễ bay hơi nên khi chế biến sushi, các đầu bếp thường để mù tạt nằm giữa cá và cơm, giữ cho mùi vị không bị bốc hơi.
  • Mù tạt trắng: có hình tròn, vỏ cứng màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, khi sử dụng thì lấy phần nhân màu trắng bên trong vỏ. Loại mù tạt trắng có mùi nhẹ nhàng, được sử dụng nhiều trong các món trộn.
  • Mù tạt đen: có hình tròn, vỏ cứng, màu chuyển từ nâu đậm đến đen, loại mù tạt này có kích thước nhỏ nhưng cay hơn mù tạt trắng.
Cach lam nuoc cham mu tat 2
Mù tạt xanh là loại mù tạt phổ biến nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước chấm mù tạt thơm ngon tại nhà

Bạn có thể thực hiện một số cách làm nước chấm mù tạt theo những hướng dẫn dưới đây:

  • Cách làm mù tạt wasabi: mù tạt wasabi được sử dụng nhiều khi ăn các loại hải sản sống, các món sushi. Để thực hiện được món chấm này bạn cần phải chuẩn bị mù tạt bột – loại mù tạt này có màu xanh nhạt tự nhiên.

Cách thực hiện: Cho một lượng bột wasabi vừa đủ vào trong một chiếc bát nhỏ, sau đó cho thêm 1 thìa nước đun sôi để nguội vào hòa cùng, rồi đánh đều. Nếu như lượng nước và wasabi chưa cân bằng thì ta sẽ cho thêm nước một cách từ từ, không nên đổ nhiều một lúc sẽ làm mù tạt bị nhão, mất đi vị thơm ngon.

Khi lượng nước và wasabi đã cân bằng thì cần đánh mạnh và đều tay hỗn hợp trên khoảng 3 phút là có thể sử dụng để chấm với các món ăn.

Cach lam nuoc cham mu tat 3
Mù tạt wasabi – Ảnh minh họa: Internet
  • Cách làm mù tạt từ cải bẹ xanh: Cải bẹ xanh là loại rau quen thuộc trong đời sống hàng ngày còn có tên gọi khác là cải cay, được chế biến thành mù tạt để chấm các món ăn sống, đồ hải sản.

Cách thực hiện: bạn rửa sạch rau cải bẹ xanh, để ráo nước rồi thái thành từng lát mỏng. Đem xay nhuyễn cải đã thái thành dạng lỏng, rồi đổ ra một chiếc bát con là bạn có thể sử dụng để chấm với các đồ ăn. Bạn cũng có thể cho thêm một chút gia vị vào món chấm này sao cho hợp khẩu vị và giúp ngon miệng hơn.

  • Cách pha mù tạt với nước tương: Chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết như: mù tạt, tỏi, ớt, nước tương, hạt tiêu, đường, nước lọc.

Cách thực hiện: Tỏi bóc vỏ, rửa sạch, ớt rửa sạch, rồi băm nhuyễn tất cả. Chanh bỏ hạt vắt lấy nước cốt. Cho 3 thìa nước tương, 2 thìa nước lọc, ½ thìa hạt tiêu, 1,5 thìa mù tạt, 2 thìa đường vào trong một chiếc bát con, rồi trộn đều.

Cho hỗn hợp tỏi, ớt, nước chanh vào bát hỗn hợp trên đánh đều khoảng 2 phút là bạn đã có một bát nước chấm mù tạt pha nước tương đúng cách. Bạn có thể sử dụng món chấm này để ăn với thịt nướng hoặc thịt quay cũng sẽ rất ngon miệng.

Cach lam nuoc cham mu tat 4
Pha mù tạt với nước tương – Ảnh minh họa: Internet
  • Nước chấm mù tạt chua ngọt: chuẩn bị các nguyên liệu như: mù tạt, nước lọc, nước mắm, ớt, tỏi, gừng, đường, chanh, giấm ăn

Cách thực hiện: 

  • Tỏi, gừng đem rửa sạch, thái thành từng miếng nhỏ rồi băm nhuyễn. Chanh bỏ hạt, vắt lấy nước cốt.
  • Cho hỗn hợp nước mắm, mù tạt, nước lọc, đường, giấm ăn vào trong một chiếc bát nhỏ rồi đánh đều lên.
  • Cuối cùng cho hỗn hợp tỏi gừng, nước cốt chanh vào bát nước chấm, đánh đều cho tới khi các gia vị tan hết. Bạn có thể chấm thịt vịt, thịt ngan hoặc các món rau luộc với nước chấm mù tạt chua ngọt sẽ giúp cho bạn cảm thấy ngon miệng và ăn được nhiều hơn.
Cach lam nuoc cham mu tat 5
Nước chấm mù tạt chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những hướng dẫn cách làm nước chấm mù tạt thơm ngon, dễ thực hiện ngay tại nhà. Hy vọng qua những nội dung của bài viết bạn đọc sẽ biết cách áp dụng và pha được một bát chấm mù tạt để thưởng thức những món ăn ngon cùng các thành viên trong bữa cơm gia đình.

Cách làm cơm gà hấp nấm, vừa no bụng, đủ chất lại nhàn tênh cho ngày bận rộn

Cách làm cơm gà hấp nấm, vừa no bụng, đủ chất lại nhàn tênh cho ngày bận rộn

Những ngày bận rộn, thay vì đau đầu suy nghĩ không biết tối nay ăn gì bạn hãy học ngay cách làm cơm gà hấp nấm vô cùng nhanh chóng, đơn giản này.

Xem thêm
Từ khóa:   nước chấm mù tạt cách pha mù tạt cách pha mù tạt với nước tương

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ