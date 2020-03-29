Tìm hiểu cách làm nước chấm mù tạt ngon khó cưỡng tại nhà

Có lẽ bạn không còn xa lạ gì với nước mù tạt khi sử dụng ăn cùng với các món ăn hải sản khác nhau. Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn đến bạn đọc cách làm nước chấm mù tạt thơm ngon, đơn giản ngay tại nhà cho nhiều món ăn khác nhau.

Sử dụng mù tạt mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm Cholesterol, giảm nhẹ triệu chứng hen suyễn, chống lại viêm khớp dạng thấp, tăng cường hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, ngừa ung thư dạ dày…

Mù tạt được sử dụng để chỉ một số loài thực vật có hạt nhỏ được dùng làm gia vị bằng cách nghiền nhỏ, rồi trộn với nước, giấm hay các chất lỏng thích hợp khác. Hạt của mù tạt cũng có thể được ép để sản xuất dầu mù tạt, lá mù tạt có thể ăn như một loại rau xanh thông thường.

Mù tạt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mù tạt có một số loại khác nhau dựa vào màu sắc và hình dáng bên ngoài:

Mù tạt xanh: đây là loại mù tạt phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, mù tạt xanh được làm từ cây wasabi thuộc họ cải. Mù tạt xanh wasabi có hai dạng là dạng bột và dạng sệt, kèm theo vị cay nồng xộc nhanh lên mũi khi ăn. Mù tạt xanh được sử dụng nhiều trong các món hải sản sống, món sushi…Do mùi cay nồng rất dễ bay hơi nên khi chế biến sushi, các đầu bếp thường để mù tạt nằm giữa cá và cơm, giữ cho mùi vị không bị bốc hơi.

Mù tạt trắng: có hình tròn, vỏ cứng màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, khi sử dụng thì lấy phần nhân màu trắng bên trong vỏ. Loại mù tạt trắng có mùi nhẹ nhàng, được sử dụng nhiều trong các món trộn.

Mù tạt đen: có hình tròn, vỏ cứng, màu chuyển từ nâu đậm đến đen, loại mù tạt này có kích thước nhỏ nhưng cay hơn mù tạt trắng.

Mù tạt xanh là loại mù tạt phổ biến nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước chấm mù tạt thơm ngon tại nhà

Bạn có thể thực hiện một số cách làm nước chấm mù tạt theo những hướng dẫn dưới đây:

Cách làm mù tạt wasabi: mù tạt wasabi được sử dụng nhiều khi ăn các loại hải sản sống, các món sushi. Để thực hiện được món chấm này bạn cần phải chuẩn bị mù tạt bột – loại mù tạt này có màu xanh nhạt tự nhiên.

Cách thực hiện: Cho một lượng bột wasabi vừa đủ vào trong một chiếc bát nhỏ, sau đó cho thêm 1 thìa nước đun sôi để nguội vào hòa cùng, rồi đánh đều. Nếu như lượng nước và wasabi chưa cân bằng thì ta sẽ cho thêm nước một cách từ từ, không nên đổ nhiều một lúc sẽ làm mù tạt bị nhão, mất đi vị thơm ngon.

Khi lượng nước và wasabi đã cân bằng thì cần đánh mạnh và đều tay hỗn hợp trên khoảng 3 phút là có thể sử dụng để chấm với các món ăn.

Mù tạt wasabi – Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mù tạt từ cải bẹ xanh: Cải bẹ xanh là loại rau quen thuộc trong đời sống hàng ngày còn có tên gọi khác là cải cay, được chế biến thành mù tạt để chấm các món ăn sống, đồ hải sản.

Cách thực hiện: bạn rửa sạch rau cải bẹ xanh, để ráo nước rồi thái thành từng lát mỏng. Đem xay nhuyễn cải đã thái thành dạng lỏng, rồi đổ ra một chiếc bát con là bạn có thể sử dụng để chấm với các đồ ăn. Bạn cũng có thể cho thêm một chút gia vị vào món chấm này sao cho hợp khẩu vị và giúp ngon miệng hơn.

Cách pha mù tạt với nước tương: Chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết như: mù tạt, tỏi, ớt, nước tương, hạt tiêu, đường, nước lọc.

Cách thực hiện: Tỏi bóc vỏ, rửa sạch, ớt rửa sạch, rồi băm nhuyễn tất cả. Chanh bỏ hạt vắt lấy nước cốt. Cho 3 thìa nước tương, 2 thìa nước lọc, ½ thìa hạt tiêu, 1,5 thìa mù tạt, 2 thìa đường vào trong một chiếc bát con, rồi trộn đều.

Cho hỗn hợp tỏi, ớt, nước chanh vào bát hỗn hợp trên đánh đều khoảng 2 phút là bạn đã có một bát nước chấm mù tạt pha nước tương đúng cách. Bạn có thể sử dụng món chấm này để ăn với thịt nướng hoặc thịt quay cũng sẽ rất ngon miệng.

Pha mù tạt với nước tương – Ảnh minh họa: Internet

Nước chấm mù tạt chua ngọt: chuẩn bị các nguyên liệu như: mù tạt, nước lọc, nước mắm, ớt, tỏi, gừng, đường, chanh, giấm ăn

Cách thực hiện:

Tỏi, gừng đem rửa sạch, thái thành từng miếng nhỏ rồi băm nhuyễn. Chanh bỏ hạt, vắt lấy nước cốt.

Cho hỗn hợp nước mắm, mù tạt, nước lọc, đường, giấm ăn vào trong một chiếc bát nhỏ rồi đánh đều lên.

Cuối cùng cho hỗn hợp tỏi gừng, nước cốt chanh vào bát nước chấm, đánh đều cho tới khi các gia vị tan hết. Bạn có thể chấm thịt vịt, thịt ngan hoặc các món rau luộc với nước chấm mù tạt chua ngọt sẽ giúp cho bạn cảm thấy ngon miệng và ăn được nhiều hơn.

Nước chấm mù tạt chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những hướng dẫn cách làm nước chấm mù tạt thơm ngon, dễ thực hiện ngay tại nhà. Hy vọng qua những nội dung của bài viết bạn đọc sẽ biết cách áp dụng và pha được một bát chấm mù tạt để thưởng thức những món ăn ngon cùng các thành viên trong bữa cơm gia đình.