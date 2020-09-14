Trọn bộ cách hầm xương heo nhanh mềm, thơm ngon, bạn nên biết

Chắc chắn các bạn đọc đều biết, không hề dễ dàng để có được một nồi nước dùng thơm ngon, trong từ xương. Món hầm rất được chuộng trong những bữa ăn hằng ngày. Đó là xương hầm với món ăn cùng với rau củ quả, bí xanh hoặc dùng làm nước lèo cho những nồi lẩu. Tuy nhiên thời gian thực hiện thường rất lâu.

Nồi nước dùng sẽ lâu nhừ, dễ bị đục và hôi nếu bạn chỉ nấu với cách đơn thuần. Sẽ là khó nếu bạn không biết những cách hầm xương heo nhanh mềm sau đây. Với những cách này, bạn sẽ giảm bớt được khoảng thời gian hầm xương.

Khoảng thời gian ninh xương tốn khá nhiều thời gian khiến bạn luôn phải bồn chồn. Tuy nhiên, để có được một nồi nước dùng trong, thơm ngon không đơn giản. Nếu chỉ đơn thuần đặt nồi xương lên bếp và nấu có thể xương sẽ mềm nhưng nước dùng rất dễ bị đục và hôi.

Có rất nhiều loại xương từ heo có thể dùng để hầm lấy nước dùng ngon và ngọt như xương sườn, xương ống, xương đầu heo, xương móng heo, xương non,… Trong đó, người ta thường dùng xương ống, xương đuôi của bò/heo và xương ức gà là 3 loại xương phổ biến nhất để ninh nước dùng khi làm các món ăn cần nhiều nước dùng như: bún, phở, hủ tiếu, lẩu, canh,… Nên chọn các loại xương tươi, mới, ngon, còn mùi thơm của thịt tự nhiên. Tránh mua những loại xương đã đông lạnh, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng và không đảm bảo vệ sinh. Bạn có thể đến các chợ đầu mối hoặc lấy xương ngay sau khi mổ.

Nên chọn xương tươi và ngon

Bạn nên chọn xương tươi và ngon. Trước tiên để tiến hành cách hầm xương mềm ngon và trong vắt, bạn phải chú ít để khẩu sơ chế và chuẩn bị nguyên vật liệu trước.

Trong nước hầm xương có chứa một lượng dồi dào các chất dinh dưỡng như các amino axit và chất khoáng. Những chất dinh dưỡng này rất dễ hấp thu vì tồn tại trong trạng thái sinh học. Đây là điều vô cùng quan trọng bởi so với lượng chất dinh dưỡng bạn hấp thụ sẽ tốt hơn lượng chất dinh dưỡng bạn ăn vào

+ Sơ chế xương

Xương heo sau khi mua về, phải đem rửa sạch. Không cần ngâm nước hay rửa qua muối, giấm bởi sẽ khiến hương vị và chất dinh dưỡng trong món ăn bị ảnh hưởng. Đây là một công đoạn được đánh giá vô cùng quan trọng.

Chặt xương ra thành khúc vừa ăn

Chặt xương ra thành khúc vừa ăn, tránh để nguyên khối vì sẽ khiến khó ra chất dinh dưỡng và nước ngọt.

Trước khi tiến hành hầm xương, nên chần xương qua nước sôi để loại bỏ mùi hôi và khử sạch bẩn. Nên bỏ phần nước luộc lần đầu đi vì nước này dễ khiến xương bị nhiễm mùi hôi và nước dùng mất đi sự thơm ngon.

Lưu ý: Không nên luộc sơ đối với đuôi bò, đuôi heo hoặc xương ức gà vì cách này dễ làm mất độ ngọt của xương.

Nên chần xương qua nước sôi để loại bỏ mùi hôi và khử sạch bẩn

+ Công đoạn ninh xương

Để thực hiện công đoạn này, chúng ta sẽ bắc một nồi nước lên bếp, cho xương vào ninh. Đun với lửa lớn để nồi nước xương sôi bùng lên, sau đó vặn lửa liu riu.

Trong quá ninh xương, người thực hiện cần chú ý không đậy vung vì sẽ khiến nước xương bị đục. Để lửa ở mức nhỏ nhất để giúp xương tiết ra chất ngọt một cách hoàn toàn. Đồng thời, cần hớt bọt thường xuyên để nước xương trong hơn.

Hớt bọt thường xuyên để nước xương trong hơn

+ Các chú ý khác trong quá trình ninh xương

Người thực hiện cũng cần chú ý những điểm sau đây:

- Thời gian ninh xương ít nhất là 1 giờ đồng hồ. Tránh ninh xương vượt quá thời gian cho phép bởi sẽ khiến nồi nước dùng dễ có vị chua, đục màu. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý quan sát để đến lúc thịt bám quanh xương trở nên chín mềm thì dừng. Đây là lúc nước dùng ngọt ngon nhất.

Thời gian ninh xương ít nhất là 1 giờ đồng hồ

Mỗi loại xương sẽ có một thời gian ninh khác nhau. Với xương gà, xương lợn không ninh quá 6 giờ, xương bò không ninh hơn 10 giờ, hải sản không ninh vượt quá 45 phút.

- Cho một củ hành tím đã nước chín vào trong nồi nước xương để nồi nước thơm ngon hơn.

- Thay vì nêm nếm bằng bột nêm dễ khiến nồi nước dùng bị đục, bạn có thể dùng muối.

- Dùng các loại rau củ sẽ giúp nồi nước dùng có vị ngọt tự nhiên hơn so với dùng bột ngọt.

Cho một củ hành tím đã nướng chín vào trong nồi nước xương

Ninh xương heo trong thời gian 1 tiếng là đủ làm xương mềm, nhừ và có thể ăn lại. Tiếp tục ninh 1 tiếng nếu dùng lại phần xương đã ninh để ăn, còn nếu chỉ lấy nước dùng thì có thể ninh khoảng 2 tiếng.

2. Bí quyết hầm xương nhanh nhừ

+ Hầm xương bằng nồi điện

Đây là cách vừa nhanh chóng, tiện lợi lại rất đảm bảo hương vị thơm ngon, bổ dưỡng cho món ăn được nhiều người áp dụng hiệu quả. Ưu điểm của phương pháp hầm xương này là giúp hạn chế xương vụn, tốn ít thời gian, công sức khi hầm xương hơn và tiết kiệm gas hay điện mà vẫn không làm mất đi các chất dinh dưỡng của xương.

Hầm xương bằng nồi điện

Cho xương đã sơ chế sạch vào nồi áp suất, thêm ít bột nêm và đổ nước đủ ngập xương, đậy kín. Với nồi điện, nước xương sẽ ít bị bay hơi và không bị cạn nước so với cách hầm xương thông thường.

Tùy vào số lượng xương đem hầm mà cần canh thời gian hầm xương sao cho phù hợp nhất rồi tắt bếp để nguội. Thôn thường, thời gian để hầm xương trong khoảng 20-25 phút.

+ Sử dụng giấm ăn

Để xương nhanh chín mềm, thịt ngon, ngọt, bạn có thể cho thêm giấm vào. Sử dụng giấm là cách để trong sườn nhanh tiết ra nhiều chất sắt, canxi giúp tận dụng dưỡng chất. Bên cạnh đó, giấm sẽ giúp tránh tình trạng phân hủy các vitamin trong khi nấu.

Sử dụng giấm ăn để xương nhanh chín mềm

+ Sử dụng các loại thực phẩm khác

Dùng những thực phẩm như hành tây, thơm (dứa), gừng, sả, khoai tây, cà rốt… sẽ mang đến vị ngon, ngọt cho món ăn. Đồng thời, giúp xương nhanh mềm hơn.

Bạn hãy thêm các loại thực phẩm này vào hầm cùng với xương. Đến khi xương chín nhừ, mở nắp nồi ra, bạn sẽ cảm nhận ngay được mùi thơm dịu hòa quyện giữa xương chín mềm cùng các loại thực phẩm. Bên cạnh đó, phần nước dùng còn sẽ rất ngon ngọt tuyệt hảo.

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3. Cách xử lý khi nồi nước dùng đục

- Dùng một khăn vải mỏng để lược nước dùng qua một xoong khác rồi đun lại nếu nước bị đục và vụn xương quá nhiều

- Tách lấy lòng trắng trứng, đánh tan và cho vào nồi nước dùng khuấy đều lên. Khi thấy bọt cuốn vào đó thì hớt ra, nước dùng sẽ trong trở lại.

- Tiếp tục cho xương gà vào đun nếu thấy nồi xương gà hầm bị đục để làm cho nước trong hơn.

- Thêm một cách làm cho nồi nước dùng trong trở lại đó là cho vào nồi nước dùng vài tai nấm đông cô hoặc vài lát khoai tây sống.

Cho vào nồi nước dùng vài tai nấm đông cô

Không quá khó để sở hữu một nồi nước hầm xương ngon, trong vắt mà không mất quá nhiều thời gian. Muốn nấu nước xương nhanh nhừ, nước trong, thơm ngon, cần đặc biệt chú ý ở tất cả các khâu, từ chọn xương, sơ chế xương đến khi hầm. Với cách hầm xương heo nhanh mềm, bữa cơm gia đình sẽ thêm hấp dẫn. Đồng thời, giúp tạo ra một nồi nước dùng trong vắt, ngon và ngọt nhất, tạo nên sức hút riêng cho món ăn khi kinh doanh. Hy vọng một số phương pháp và những điều cần chú ý phunuvagiadinh.vn vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn.