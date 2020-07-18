Cách làm món chuối xanh nấu xương thơm ngon khó cưỡng

Giống như cách nấu món canh óc chuối đậu, canh chuối xanh nấu xương heo vừa thơm ngon vừa lạ miệng. Xương sườn heo dai ngọt hòa quyện với vị béo bùi của chuối xanh, thêm một chút cay nồng của ớt tươi kết hợp cùng mùi thơm từ lá lốt sẽ tạo nên một món ăn hấp dẫn, dinh dưỡng . Hãy vào bếp ngay để chiêu đãi gia đình món ngon độc đáo mà dễ làm này nhé!

- Lá lốt, ớt tươi

- 1 củ hành tím

- 1 muỗng cà phê bột nghệ

- 1 muỗng hạt nêm

1 muỗng đường

Cách thực hiện món canh chuối chát nấu xương:

Chuối xanh hay chuối chát mang đi gọt vỏ, cắt khúc có độ dài khoảng 3cm, sau đó ngâm vào nước muối pha nước cốt chanh.

Chuối xanh ngâm vào nước muối pha nước cốt chanh

- Chặt xương heo thành miếng vừa ăn (nên chọn sườn non sẽ ngon hơn), ướp xương với 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm.

- Bắt nồi nước lên bếp để luộc chuối, thêm 1 muỗng cà phê muối. Khi nước sôi, thả toàn bộ phần chuối vào luộc, chỉ luộc chuối chín khoảng 50% là được. Sau đó vớt chuối ra xóc đều với 1/2 muỗng cà phê bột nghệ còn lại.

- Thái lá lốt thành những sợi nhỏ vừa ăn.

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, bỏ hành tím băm nhỏ vào và phi thơm. Bỏ xương đã ướp vào xào săn rồi cho chuối vào đảo đều, sau đó cho một lượng nước vừa xâm xấp mặt nguyên liệu vào om. Nếu bạn ăn món này với bún thì nên cho nước nhiều hơn. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng là được. Món này sẽ ngon hơn nếu thưởng thức lúc nóng.

Bỏ xương đã ướp vào xào săn rồi cho chuối vào đảo đều

2. Cách làm món xương dê nấu chuối xanh

Nếu đã ngán xương heo, bạn có thể đổi khẩu vị cho cả nhà cuối tuần với nguyên liệu xương dê. Không chỉ mang đến hương vị ngon miệng mà món xương dê nấu chuối xanh còn cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho các thành viên trong gia đình bạn.

Nguyên liệu làm canh xương dê nấu chuối xanh

- Chuối xanh: 2 – 3 quả

- Xương dê: 500gr

- Cà chua: 1 quả

- Đậu phụ chiên vàng ( xem cách làm đậu phụ)

- Mẻ: 1 muỗng

- Hành khô, bột nghệ, tía tô, lá lốt, hành lá, hạt tiêu xay, gia vị

Món xương dê nấu chuối xanh thơm ngon, giúp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất

Cách làm canh xương dê nấu chuối xanh:

- Xương dê mang đi rửa sạch, chặt khúc vừa ăn cỡ 5cm. Cho vào nồi đổ ngập nước, nên chần sơ xương trong nước sôi 2 phút rồi vớt xương ra rửa sạch các bọt bẩn bằng nước sạch..

- Ướp vào xương dê 1 thìa cà phê bột nghệ, 1 thìa cà phê hạt nêm và một chút hành khô băm nhỏ.

- Gọt vỏ chuối xanh, bổ làm tư. Ngâm chuối vào thau nước có pha một chút chanh hoặc dấm ăn để chuối không bị thâm đen. Sau đó, bạn vớt chuối ra rổ để khô nước rồi ướp vào chuối 1 thìa cà phê bột canh, 1 thìa cà phê bột nghệ.

- Bắc nồi nước lên bếp, bỏ xương dê vào. Hầm nhừ xương trong vòng 1-1,5 tiếng. Sau thời gian hầm thì chắt lấy phần nước hầm và xương để riêng.

- Cho 1 củ hành khô băm nhỏ vào chảo phi thơm. Tiếp tục bỏ cà chua vào đảo đều rồi cho thêm lượng chuối đã ướp gia vị vào xào cho đến khi chuối hơi mềm.

Cuối cùng, bỏ xương dê vào xào cùng chuối. Nêm thêm gia vị gồm 1/2 thìa bột nêm, 1 thìa nước mắm. Cuối cùng bạn cho nước ninh xương trước đó vào hầm cùng. Đun nồi canh trên lửa nhỏ đến khi chuối chín mềm nhưng không được nát.

Vị ngọt béo của xương dê quyện vào vị béo bùi hơi chát nhẹ của chuối xanh, nước canh có vị chua thanh từ mẻ

- Rửa sạch hành, lá lốt, tía tô rồi đem đi thái nhỏ.

- Mang mẻ đi lọc lấy nước. Cho từ từ vào nồi đến khi đạt được độ chua vừa miệng thì dừng lại. Cuối cùng thêm vào nồi canh đậu phụ đã được chiên vàng. Cho thêm rau tía tô, lá lốt, hành lá được thái nhỏ vào nồi. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng lần nữa rồi tắt bếp. Món canh thích hợp thưởng thức khi còn nóng.

Vị ngọt béo của xương dê quyện vào vị béo bùi hơi chát nhẹ của chuối xanh, nước canh có vị chua thanh từ mẻ, màu vàng óng thơm mùi tía tô và lá lốt. Tất cả tạo nên ăn xương dê nấu chuối xanh làm kích thích khẩu vị người thưởng thức chúng.

Ăn xương dê nấu chuối xanh làm kích thích khẩu vị người thưởng thức

3. Tác dụng của chuối xanh đối với sức khỏe

Trong chuối chứa rất nhiều kali giúp cơ thể cải thiện hệ miễn dịch và luôn tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, chuối cũng giàu vitamin C, vitamin B6 giúp nuôi dưỡng các tế bào. Không chỉ chuối chín mà cả chuối xanh cũng có nhiều lợi ích với sức khỏe mà bạn không ngờ đến đấy.

+ Hỗ trợ giảm cân

Ăn chuối xanh thường xuyên có thể giúp giảm cân hiệu quả vì chúng giàu chất xơ có khả năng làm sạch ruột và giúp loại bỏ các tế bào mỡ không mong muốn và các tạp chất ra khỏi cơ thể.

+ Hạn chế táo bón

Chuối xanh rất giàu chất xơ tự nhiên và tinh bột, chúng giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, từ đó ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

+ Phòng ngừa tiểu đường

Ăn chuối xanh thường xuyên có thể giúp giảm cân hiệu quả

Chuối xanh có thể làm giảm việc các tế bào cơ thể hấp thu glucose và giúp làm giảm hàm lượng insulin trong máu, do vậy ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường.

+ Giảm cảm giác thèm ăn

Ăn chuối xanh giúp tạo ra cảm giác no bụng sau khi ăn. Vì lý do đó, người ăn sẽ không có cảm giác đói liên tục, từ đó hạn chế tăng cân.

+ Tăng cường hoạt động tiêu hóa

Loại quả này giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và hoạt động của hệ tiêu hóa vì chúng thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn nằm ở thành ruột và ngăn ngừa tình trạng trào ngược axit dạ dày.

Loại quả này giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và hoạt động của hệ tiêu hóa

+ Phòng ung thư đại tràng

Các nghiên cứu đã cho thấy rằng việc ăn chuối xanh thường xuyên có thể giảm nguy cơ ung thư đại tràng vì chúng giúp giữ cho đại tràng và hệ tiêu hóa của bạn luôn khỏe mạnh bằng cách loại bỏ các độc tố ở thành ruột.

+ Tốt cho xương khớp

Chuối xanh chứa nhiều canxi, magie và các vitamin, chúng có thể giúp xương khỏe hơn và ngăn ngừa tình trạng đau khớp và các dấu hiệu loãng xương ở người cao tuổi.

+ Kiểm soát thay đổi tâm trạng

Trong chuối xanh chứa axit amin tryptophan, chúng chịu trách nhiệm cân bằng các hóa chất trong não, nhờ đó sẽ giảm đáng kể sự bấp bênh của tâm trạng.

4. Tác dụng của xương heo/ xương dê với sức khỏe

+ Hỗ trợ chức năng của khớp

Một số hợp chất trong xương động vật rất tốt cho sức khỏe. Ví dụ, glucosamine là một hợp chất có nhiều trong sụn, chúng có tác dụng giúp cải thiện viêm và đau khớp, hoạt chất này cũng thường được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên để điều trị viêm xương khớp an toàn.

Collagen trong xương hỗ trợ sản xuất sụn khớp nhằm duy trì hoạt động chức năng của khớp trơn tru hơn.

+ Giảm viêm

Viêm cấp tính được xem là một phản ứng tự nhiên của hệ miễn dịch nhằm bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng. Tuy nhiên, nếu tình trạng viêm kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ, là tác nhân gây ra các bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim và một số loại ung thư.

Glycine là một loại protein được tìm thấy nhiều trong xương heo, có tính chống viêm mạnh. Axit linoleic liên hợp (CLA) cũng mang lại hiệu quả đáng kể trong việc làm giảm một số dấu hiệu viêm trong máu.

Chuối xanh chứa nhiều canxi, magie và các vitamin, chúng có thể giúp xương khỏe hơn

+ Cải thiện sức khỏe làn da

Collagen là một loại protein quan trọng được tìm thấy trong tất cả tế bào trong cơ thể, chúng đóng vai trò thiết yếu với sức khỏe của da. Một nghiên cứu kéo dài trong 8 tuần ở 69 phụ nữ cho thấy việc được bổ sung từ 2,5 – 5 gram collagen mỗi ngày sẽ giúp cải thiện độ đàn hồi và hydrat hóa của da. Xương dê cũng là một thực phẩm bổ sung collagen cho da hiệu quả

Tóm lại thì xương heo hay xương dê chứa một số hợp chất giúp tăng cường sức khỏe, bao gồm glucosamine, collagen, axit linoleic liên hợp và glycine. Các hợp chất này có liên quan đến việc giảm viêm, cải thiện chức năng khớp và rất tốt cho sức khỏe làn da.

Hy vọng cách chế biến canh chuối xanh nấu xương heo/ xương dê trên đây đã giúp bạn bổ sung thêm vào thực đơn của mình một món ăn ngon, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Chúc các chị em thành công!