Tiết lộ 5 cách làm nộm gà xé ngon khó cưỡng tại nhà

Thịt gà tươi ngon sẽ có một lớp da bên ngoài trông vàng óng, đẹp mắt. Khi quan sát sẽ thấy không có những vết máu bầm tích tụ trên bề mặt thịt.

Vào những ngày hè nóng bức thì những món gỏi, nộm được chế biến từ thịt gà chính là lựa chọn hoàn hảo giúp bữa ăn của gia đình bạn thêm phong phú hơn. Ngoài những món như gỏi gà thì nộm gà xé cũng là món ăn thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của nhiều gia đình. Hương vị giòn giòn, cay cay của gà sẽ khiến bạn mê mẩn. Cùng chúng tôi học nhanh 5 công thức làm nộm gà xé thơm ngon bạn nhé!

Nên chọn mua những loại gà có thịt màu đỏ hồng tươi sáng, không quá sậm màu. Khi dùng tay ấn vào sẽ thấy rõ độ mềm và độ đàn hồi tốt.

Bạn nên hạn chế mua thịt gà đã bị chảy nhớt, hoặc có kích thước lớn nhưng cân nặng lại quá nhẹ, bởi đó có thể là gà đã bị bơm nước.

Cách chọn mua cà rốt tươi ngon

Cà rốt tươi ngon thường sẽ có màu cam đậm tươi sáng, có lớp vỏ bên ngoài trơn bóng, láng mịn, không quá sần sùi hay trầy xước.

Ngoài ra, cuống cà rốt vẫn còn tươi xanh, dính chặt với thân, không bị gãy rụng hay bị tách rời. Khi bạn dùng tay ấn nhẹ sẽ cảm thấy cà rốt không quá mềm.

Bạn nên hạn chế mua những củ cà rốt đã bị dập úng, thân mềm nhũn, hoặc bị chảy nhớt. Bởi vì đây là những củ cà rốt đã hỏng, không ăn được nữa.

Cách chế biến Nộm gà xé phay

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước hết, bạn mang gà đi sơ chế bằng cách chà xát muối lên bề mặt thịt từ 3 - 5 phút, rồi rửa lại thật sạch vài lần với nước cho sạch, để ráo.

Với cà rốt các bạn mang đi bào vỏ rồi rửa trực tiếp dưới vòi nước cho sạch, để ráo. Tiếp đến dùng dao cắt thành sợi mỏng.

Hành tây lột vỏ, cắt làm đôi, rồi cắt thành sợi mỏng. Đồng thời, để loại bỏ hết vị hăng của hành, các bạn cho hành tây ngâm trong thau nước đá lạnh từ 10 - 15 phút, rồi vớt ra, để ráo.

Ớt sừng loại bỏ hết hạt rồi cắt thành sợi mỏng. Gừng cạo vỏ, rửa sạch, để ráo nước, đập dập là được.

Rau răm lặt lấy những lá non, rồi cùng lá chanh đem rửa sạch, để ráo. Cuối cùng, đem 4 lá chanh vò nát, còn lại cắt thành sợi nhuyễn, rau răm chỉ cần cắt thành khúc.

Bước 2: Cách sơ chế và khử mùi hôi thịt gà

Để món gà được sạch lông, các bạn có thể chần sơ thịt gà với lá đu đủ vò nát từ 3 - 5 phút. Sau đó, tiến hành nhổ hết lông gà và rửa lại nhiều lần với nước sạch.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể chần sơ gà với một ít lá khế, rồi cũng thực hiện tương tự như cách làm ở trên.

Cách khử mùi hiệu quả là sử dụng giấm hoặc nước cốt chanh loãng pha với muối rồi chà xát lên bề mặt thịt vài phút.

Bước 3: Pha nước trộn nộm

Bạn lấy tô rồi cho vào tô: 3 muỗng canh nước lọc ấm, 2 muỗng canh đường và ½ muỗng cafe muối vào. Dùng một cái vá đảo đều trong khoảng 2 phút.

Khi đường tan, thì các bạn cho thêm 1.5 muỗng canh nước cốt chanh, 1.5 muỗng canh giấm và 3 muỗng canh nước mắm. Sử dụng muôi đảo đều để hỗn hợp nước sốt được hòa quyện vào nhau.

Bước 4: Luộc và xé gà

Bạn tiến hành bắc nồi lên bếp rồi cho 500ml nước, ½ con gà, 20gr gừng, 4 lá chanh vò nát vào rồi đập dập. Sau đó đậy nắp lại và tiến hành luộc với lửa vừa từ 15 - 20 phút.

Thấy gà đã chín thì các bạn tắt bếp, cho gà ra dĩa và để nguộc 5 - 7 phút. Cuối cùng, bạn dùng tay loại bỏ xương, xé thịt ra thành từng thớ vừa ăn.

Lưu ý khi làm món nộm gà xé phay

Để làm được món nộm gà xé phay ngon, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Bạn nên chọn mua phần thịt lườn gà. Bởi đây là phần thịt phù hợp nhất và thịt sau khi luộc sẽ không bị khô.

Thịt gà không nên luộc quá kỹ.

Trong khi luộc gà, các bạn có thể cho thêm 1 thìa bột canh để phần thịt được đậm đà hơn.

2. Cách làm nộm gà xé phay bắp cải

Với nguyên liệu là gà xé phay thì các bạn có thể chế biến ra rất nhiều các món ngon hấp dẫn khác. Một trong số đó phải kể món nộm gà xé phay bắp cải giòn giòn.

Nguyên liệu chuẩn bị

300-400g thịt gà

250 gram bắp cải

1 củ cà rốt

1 củ hành tây

Rau răm, rau mùi hoặc rau bạc hà

1-2 quả chanh

Ớt tươi 1 màu gừng

Nước mắm

Đường

Hạt tiêu

Hành phi thơm

Lạc rang giã nhỏ

Các bước làm nộm gà xé phay bắp cải

Bước 1: Sơ chế thịt gà

Trước tiên, thịt gà các bạn mang đi rửa cùng với một ít muối, giấm hoặc gừng băm nhỏ để loại bỏ hết mùi hôi. Sau đó bạn bắc 1 nồi nước sôi lên, luộc gà cùng với một ít gừng cho thơm.

Cách làm nộm gà xé phay bắp cải

Lưu ý: Khi nước sôi, các bạn hạ nhỏ lửa, luộc đến khi thịt gà vừa chín thì các bạn cho xuống. Bạn đậy nắp lại cho thịt gà chín hẳn.

Sau đó các bạn cho thịt ra dĩa, đợi đến khi gà ráo thì xé thành các miếng nhỏ vừa ăn. Tiếp theo, các bạn ướp thịt gà với các gia vị.

Bước 2: Sơ chế rau củ

Với hành tây, các bạn bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái thành múi cau mỏng. Sau đó, mang đi trộn với 2 thìa đường, 1 thìa dấm hoặc nước cốt chanh. Bạn nên để khoảng 20 phút để hành tây bớt vị hăng.

Với bắp cải, các bạn mang đi thái sợi mỏng rồi rửa sạch. Sau đó để rau ra rổ cho ráo nước rồi cho vào trộn với 1 thìa muối. Bạn để khoảng 10 phút rồi chắt bỏ hết nước.

Lưu ý: Bắp cải mà quá cứng thì các bạn có thể chần qua với nước sôi rồi xả ngay với nước lạnh, sau đó mới bóp với muối.

Với cà rốt, các bạn gọt vỏ, bào thành sợi mỏng. Với các loại rau khác như rau răm, bạc hà, bạn nhặt lá non mang đi rửa sạch rồi thái nhỏ. Với ớt, các bạn bỏ hạt và thái khoanh mỏng.

Bước 3: Pha nước trộn nộm

Bạn vắt nước chanh, sau đó trộn cùng với đường đến khi thấy vừa miệng. Sau đó, các bạn cho nước mắm vào pha chung đến khi thấy đủ mặn là được. Lúc này cho ớt tươi vào khuấy đều.

Bước 4: Tiến hành làm nộm gà xé phay bắp cải

Tiếp đến, các bạn chuẩn bị 1 cái tô lớn, rồi cho phần thịt gà, bắp cải, hành tây, cà rốt đã chuẩn bị vào. Sau đó trộn đều với nước nộm vừa pha ở trên. Cuối cùng, các bạn cho các loại rau thơm, lạc rang giã nhỏ, hành phi thơm vào trộn đều.

3. Nộm gà xé phay dưa chuột hành tây

Nguyên liệu cho món nộm gà xé phay dưa chuột hành tây

Khoảng 300g lườn gà

1 quả dưa chuột

1 củ hành tây

1 củ cà rốt

3 củ hành khô

2 quả chanh

1 ít lạc rang giã nhỏ

Một tí rau răm, rau thơm

Các loại gia vị mắm muối khác…

Cách làm món nộm gà xé phay dưa chuột và hành tây

Bước 1:

Đầu tiên các bạn mang gà đi rửa sạch với nước muối pha loãng để khử hoàn toàn mùi hôi của gà.

Sau khi rửa gà xong, các bạn tiến hành đun một nồi nước sôi rồi cho vào nồi một ít bột canh. Tiếp đó, bạn cho thịt gà vào nồi và luộc gà đến khi chín.

Nộm gà xé phay dưa chuột hành tây

Sau khi gà chín, bạn vớt ra để nguội rồi xé thành miếng nhỏ vừa ăn. Trong quá trình luộc gà, các bạn cần lưu ý khi gà chín thì vớt ra tránh thịt gà chín quá dẫn đến bị khô và mất đi vị ngon.

Bước 2:

Tiếp theo, các bạn lấy một cái chén ra rồi cho lần lượt các gia vị gồm: nước mắm, nước cốt chanh, đường, ớt băm vào chén rồi trộn đều lên.

Lưu ý: Bạn chỉ cần sử dụng một ít nước mắm thơm ngon rồi thêm bớt nguyên liệu cho phù hợp với khẩu vị của các thành viên trong gia đình là được nhé.

Sau đó, các bạn tiến hành lột vỏ hành khô, dùng dao thái thành lát mỏng. Khi đã thái hành xong, bạn bật bếp rồi đặt chảo lên làm nóng chảo.

Tiếp đến, các bạn cho vào chảo một chút dầu ăn đến khi dầu nóng thì cho hành khô vào phi. Bạn nên để lửa vừa đến khi hành khô chuyển vàng. Sau đó tiến hành hạ lửa nhỏ lại và đảo đều đến khi tất cả hành khô vàng đều thì tắt bếp. Tiếp đó, các bạn vớt hành phi ra và để ráo dầu.

Tiếp theo, bạn mang cà rốt đi rửa sạch và dưa chuột sau đó gọt bỏ vỏ và thái thành sợi nhỏ.

Hành tây lột bỏ vỏ rồi ngâm vào nước lạnh khoảng 10 phút để hành bớt hăng. Tiếp theo chúng ta lấy hành ra rồi sử dụng dao thái hành thành từng sợi mỏng. Cuối cùng bạn cho hành tây đã thái vào một cái tô rồi cho vào tô một ít đường và đảo đều.

Bước 3:

Các bạn lấy một cái tô lớn rồi lần lượt cho các nguyên liệu gồm: thịt gà, hành tây, dưa chuột đến cà rốt vào tô. Sau khi trộn đều các nguyên liệu lên, các bạn tiếp tục cho nước sốt hỗn hợp trên vào. Sau đó trộn đều cho các nguyên liệu lên. Trong lúc trộn, các bạn có thể nếm nếm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

Cuối cùng, các bạn cho rau răm và rau thơm đã làm sạch và thái nhỏ, lạc rang, hành phi vào tô rồi tiếp tục trộn đều một lần nữa.

Bước 4: Thành phẩm

Vậy là bạn đã hoàn thành món nộm gà xé phay dưa chuột và hành tây rồi đấy. Chúng ta sẽ được thưởng thức món thịt gà mềm dai cùng với hương thơm của hành tây và các nguyên liệu đều thấm đẫm nước sốt chua ngọt.

4. Nộm gà xé phay không ngấy

Thành phần

Hành tím: 3 củ

Ớt: 3 trái

Hành tây: 1 củ

Thịt gà: 300gr

Cà rốt: 1 củ

Bắp cải: 100gr

Chanh: 2 trái

Tỏi: 3 tép

Nước mắm: 3 muỗng canh

Rau răm: 50 gr

Gừng: 1 miếng

Hạt nêm: 2 muỗng cà phê

Mề gà: 3 cái

Đậu phộng: 100gr

Đường trắng: 1 muỗng canh

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Gà, mề gà mang đi làm sạch rồi cho vào nồi luộc cùng với hành tím, gừng và một ít hạt nêm. Luộc gà với lửa lớn, sau đó giảm xuống lửa vừa trong khoảng 10 phút để gà không bị nát rồi tắt bếp. Ủ gà trong nồi thêm khoảng 10 phút nữa.

Nộm gà xé phay không ngấy

Gà để nguội rồi xé phay. Mề gà cắt thành từng miếng rồi ướp cùng với gia vị hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm.

Hành tây, bắp cải mang đi cắt sợi, rau răm rửa sạch.

Bước 2: Làm nước sốt

Pha nước sốt trộn với các nguyên liệu gồm: tỏi băm nhỏ, chanh vắt nước cốt, nước mắm và đường. Khuấy tan đường trong nước mắm.

Bước 3: Thành phẩm

Cho tất cả vào bắp cải, hành tây vào trộn chung cùng với gà, mề gà, rưới nước sốt rồi trộn đều lên, để khoảng 10 phút cho ngấm rồi trộn thêm rau răm. Khi ăn, bạn bày ra dĩa rồi và rắc đậu phộng rang lên trên.

5. Nộm gà xé phay chua ngọt, thanh mát

Nguyên liệu

Lườn gà: 400g

Hành tây: ½ củ

Lạc rang: 40 gr

Tỏi: 1 củ nhỏ

Rau răm: 1 mớ

Gừng: 1 nhánh nhỏ

Chanh: 1 quả

Gia vị: muối, đường, tiêu, giấm, bột canh.

Cách thực hiện

Bước 1:

Thịt gà mang đi rửa sạch cùng với nước muối loãng. Rau răm rửa sạch, dùng dao thái nhỏ. Hành tây bóc bỏ vỏ, thái thành lát mỏng rồi ngâm vào nước lạnh với một ít giấm cho bớt hăng rồi để ráo. Dưa chuột rửa sạch, loại bỏ ruột, thái sợi. Cà rốt rửa sạch, cạo vỏ, bào sợi.

Rang lạc đến khi chín rồi bỏ vỏ, giã nhỏ vừa. Luộc gà với một chút gừng cho chín. Gà nguội xé gà thành từng sợi (không mỏng quá).

Nộm gà xé phay chua ngọt, thanh mát

Bước 2:

Pha hỗn hợp bao gồm nguyên liệu: 1 quả chanh, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nhỏ bột canh và 1 chút tỏi, ớt đã băm nhỏ. Cho thịt gà vào một bát to, thêm 1 thìa nước mắm rồi trộn đều sau đó cho hỗn hợp hành tây, dưa chuột, cà rốt lên đảo đều tay. Để nộm ngấm khoảng 10 phút, cho thêm rau răm. Bày ra dĩa rắc thêm một chút lạc và thưởng thức.

Mong rằng với 5 công thức chế biến nộm gà xé mà chúng tôi giới thiệu bên trên sẽ giúp bữa cơm của bạn thêm phong phú hơn. Nếu còn có thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết để được giải đáp nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này.