Những cách nấu cà ri gà đơn giản mà vẫn thơm ngon đậm đà

Cà ri là một trong những món ăn được nhiều người ưa thích bởi độ ngon, hương vị đậm đà của nó. Cà ri có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó món ăn này được du nhập sang các nước khác nhau trên thế giới trong đó có Việt Nam. Khi đến Việt Nam thì món cà ri này có thay đổi một chút về cách nấu và gia vị để phù hợp với khẩu vị của người Việt.

Cách nấu cà ri gà đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí mà lại đảm bảo độ ngon, hương vị đúng chuẩn của món cà ri. Với cách nấu này, chắc chắn bạn sẽ chinh phục được tất cả các thành viên trong gia đình.

Nấu cà ri theo cách của người miền Nam không quá khó, chỉ cần tinh tế một chút là bạn có thể hoàn thành món ăn này một cách nhanh chóng. Với công thức và cách nấu cà ri gà ngon này, bạn sẽ cảm nhận được sự hòa quyện giữa màu sắc đẹp mắt cùng hương thơm đặc trưng, vị đậm đà, béo ngậy của thịt gà và nước cốt dừa.

Dưới đây là những công thức nấu cà ri vô cùng đơn giản, dễ làm mà bạn có thể tham khảo.

Chuẩn bị nguyên liệu:

Nguyên liệu nấu món cà ri gà miền Nam - Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà ta (tùy vào số lượng người ăn mà bạn chuẩn bị nhiều hay ít)

300g dừa nạo

1 củ khoai môn

1 củ khoai lang

1 củ hành tây

5 cây sả

1 hũ cà ri dầu

1 gói bột cà ri

Một số loại rau thơm

1 muỗng cà phê hành tím, tỏi băm, bột ngọt, dầu ăn, tiêu, nước mắm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta sẽ sơ chế gà, bạn nhổ sạch lông gà, rửa sạch rồi chà sát với muối khoảng 3 phút sau đó rửa lại lần nữa, để cho ráo nước. Bạn đợi cho đến khi gà ráo nước thì chặt thịt gà thành miếng vừa ăn.

Bước 2: Chuẩn bị một hỗn hợp bao gồm tất cả các nguyên liệu gồm: 2 muỗng cà phê nước mắm, muối, bột nêm, tiêu, ớt băm, hành tím và tỏi băm, sả đập dập, 1 hũ cà ri dầu và nửa gói bột cà ri. Tiếp đến cho gà vào hỗn hợp và đảo đều cho gà thấm gia vị, ướp trong 1 tiếng là được.

Bước 3: Vắt lấy một chén nước cốt dừa. Khoai rửa sạch, gọt vỏ, cắt từng miếng vuông, hành lá cắt khúc. Bạn lấy 1 cái chảo to bắc lên bếp, bật lửa và cho 1 ít dầu, cho khoai môn và khoai lang vào chiên sơ đến khi thấy vỏ phía ngoài săn lại, vàng đều thì gắp ra để ráo. Sau đó bạn cho thịt gà vào, xào cho đến khi thịt chín thì tắt bếp.

Bước 4: Bạn chuẩn bị 1 cái nồi khác, cho nước dừa vào đun tới khi sôi rồi cho gà và khoai vào vào đun tiếp khoảng 30 phút với lửa nhỏ. Cuối cùng, bạn nêm thêm gia vị cho vừa miệng, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cà ri theo hương vị miền Nam.

Cách nấu cà ri gà sữa tươi

Cách nấu món cà ri sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách nấu cà ri gà ngon cùng với sữa tươi mà bạn nên thử 1 lần, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng với hương vị của nó.

Chuẩn bị nguyên liệu

Nguyên liệu nấu món cà ri sữa tươi- Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà

300g ml sữa tươi

4 nhánh sả

1 củ khoai lang, 1 củ khoai lang tây

1 củ hành tây

1 cà rốt

1 trái ớt

1 trái dừa tươi để lấy nước

Muối, tiêu, hành tím băm, hạt nêm, dầu ăn, bột cà ri

Các bước thực hiện

Bước 1: Làm sạch thịt gà, bóp qua muối cho gà sạch và bớt bùi tanh, tiếp đến bạn rửa sạch với nước rồi chặt gà ra. Rửa sạch các loại củ, gọt bỏ vỏ và thái vừa ăn. Tỏi bóc vỏ, ớt trái bỏ hạt rồi đem băm nhuyễn cùng sả. Cho gà vào tô ướp với hành, ớt băm nhuyễn, muối, bột cà ri, tiêu xay. Bạn ướp gà với gia vị trong 30 phút.

Bước 2: Bạn bắc nồi lên bếp, đợi nồi nóng thì cho dầu ăn vào. Cho tỏi băm, sả băm vào phi thơm rồi cho gà đã ướp vào, bạn nấu cho đến khi thịt gà săn lại thì đổ nước dừa vào rồi đun tiếp. Khoảng 15 phút sau bạn cho sữa vào, khuấy đều, cho tiếp các loại củ và nấu thêm ít phút nữa là được. Bạn có thể nêm nếm lại rồi tắt bếp.

Cách nấu cari gà cay nồng

Cách nấu cà ri cay nồng - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu:

Thịt gà

200ml nước cốt dừa

500g khoai lang, khoai môn

1 gói cà ri bột, cà ri nước

Muối, bột nêm bột ngọt, đường, nước mắm

Hành tỏi, ớt bột, bột sả, bột bắp

Các bước thực hiện:

Bước 1: Khoai môn, khoai lang gọt vỏ, rửa sạch, bạn thái thành từng miếng nhỏ rồi đem ngâm vào nước muối pha loãng, sau đó vớt ra cho ráo nước. Hành, tỏi bạn bóc vỏ, băm nhuyễn.

Bước 2: Ướp thịt: Bạn chuẩn bị một hỗn hợp gồm gói cà ri bột, cà ri nước, 2 muỗng canh hạt nêm, đường, muối, nước mắm, hành tỏi, ớt bột, bột sả, bột ngọt. Tiếp đến bạn đổ gà vào ướp khoảng 20 phút cho thấm đều gia vị.

Bước 3: Bạn chuẩn bị 1 cái nồi để lên bếp, cho 1 ít dầu vào rồi cho hành tỏi đã băm nhỏ vào phi thơm. Sau đó, bạn cho gà đã ướp gia vị vào đảo đều, đun khoảng 20 phút cho thịt gà thấm gia vị. Cho thêm 1 lít nước cùng với khoai môn, khoai lang vào và đun thêm 20 phút cho khoai chín mềm.

Bước 4: Cuối cùng, bạn cho nước cốt dừa và 1 chén bột bắp hòa tan. Bạn nấu thêm khoảng 3 phút rồi tắt bếp, vậy là chúng ta đã có món cà ri gà cay nồng, thơm ngon đúng chuẩn.

Với những cách nấu cà ri gà đơn giản như trên, bạn có thể áp dụng để nấu cho các thành viên trong gia đình, đảm bảo mọi người sẽ phải bất ngờ với tài nấu ăn của bạn.