Thịt gà chứa một hàm lượng các chất dinh dưỡng giàu có và đặc biệt là chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn. Dưới đây là cách làm gà hấp muối sả thơm ngon chuẩn vị nhất.

Để những bữa cơm gia đình thêm phần hấp dẫn, thay đổi thực đơn thường xuyên là một điều cần thiết với tất cả những bà mẹ nội trợ. Thịt gà là một thực phẩm rất dễ ăn và tốt cho sức khỏe của tất cả các thành viên trong gia đình. Có vô số các cách chế biến thịt gà thơm ngon, trong đó cách làm gà hấp muối sả được khá nhiều mẹ quan tâm vì các thức thực hiện rất đơn giản mà mùi vị lại cực kỳ thơm ngon. Cách làm gà hấp muối sả thơm ngon chuẩn vị - Ảnh minh họa: Internet Bước chuẩn bị nguyên liệu Chuẩn bị nguyên liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định phần thành công của món ăn. Để có món gà hấp muối sả ngon nhất, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Gà ta nguyên con làm sẵn: 1 con (khoảng 1 - 1.5 kg).

Muối hột: 500 gram.

Tỏi: 2 củ.

Sả: 7 - 10 cây.

Rau thơm, chanh tươi, lá chanh.

Gia vị: muối, nước mắm, tiêu bột, tiêu hột, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm. Lưu ý: Nên chọn gà ta trên dưới 1,5 kg dai dai một chút vì khi hấp thịt không bị bở và sẽ ngon ngọt hơn. Nguyên liệu cho món gà hấp muối sả - Ảnh minh họa: Internet Bước sơ chế nguyên liệu Gà rửa thật sạch sau đó cho chút muối, gừng chanh hoặc rượu trắng và sát kỹ trong vòng 5 phút. Vì gà có mùi hơi tanh nên bắt buộc phải thực hiện bước này để đảm bảo không ảnh hưởng đến mùi vị của món ăn.

Sả, gừng, lá chanh và ớt rửa sạch. Sả một phần cắt khúc đập dập, một phần băm nhuyễn; lá chanh xé rời loại bỏ phần gân lá, gừng một phần băm nhuyễn một phần cắt lát. Nồi đất chính là một phần quyết định đến mùi vị thơm ngon của món ăn này - Ảnh minh họa: Internet Bước chế biến món ăn Gà hấp muối hột nồi đất là một món ăn cực kỳ thơm ngon bổ dưỡng và nổi tiếng từ rất xa xưa. Nếu không có nồi đất thì bạn có thể chế biến gà hấp muối sả giấy bạc để thay thế, tuy nhiên, nồi đất vẫn là yếu tố khiến cho mùi vị của món ăn trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Đầu tiên bạn ướp gà với gừng, sả, ớt băm, lá chanh thái nhỏ, hạt nêm, tiêu, mì chính,... Nhồi vào bụng gà sả gừng đã đập dập. Ướp trong vòng 30 phút, ướp càng lâu gia vị càng ngấm, món ăn càng đậm đà thơm ngon.

Sau khi ướp gà, bạn chuẩn bị nồi đất và rải một lớp muối hột dày dặn, lót sả và lá chanh lên trên bề mặt muối.

Cuối cùng là bỏ gà vào nồi. Nên rải nhiều sả và lá chanh một chút để thịt gà không tiếp xúc với bề mặt muối tránh trường hợp bị mặn. Không cho gà tiếp xúc với bề mặt muối - Ảnh minh họa: Internet Một số lưu ý trong cách làm gà hấp muối sả Gà hấp muối sả bao nhiêu phút? Đây chắc chắn là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất. Thời gian hấp gà còn tùy vào độ già của gà, tuy nhiên thường giao động từ 20 đến 30 phút. Đầu tiên bạn bật bếp to hết cỡ tầm 5 phút sau đó giảm lửa nhỏ liu riu đun trong vòng 25 đến 30 phút. Cuối cùng tắt bếp và để nguyên hiện trạng trong vòng 10 phút rồi rồi mới bày ra để dùng.

Không cho bất kỳ một chút nước nào vào nồi hấp. Nhiều người lầm tưởng đã hấp thì phải cho nước nhưng không phải, nó chín nhờ vào sức nóng của muối, chín âm ỉ như thế mới ngon.

Nên chọn muối nguyên hạt, không nên chọn muối tinh vì muối tinh rất dễ ngấm vào gà dẫn đến thành quả thu được quá mặn không thể ăn được.

Sử dụng nồi đất để hấp nhằm bảo toàn được hương vị truyền thống từ xa xưa đến nay. Ở thành phố, việc tìm được nồi đất cũng khá là khó khăn, chính vì thế bạn có thể sử dụng nồi cơm điện hoặc là giấy bạc để thay thế.

Ăn kèm cùng nước chấm và rau thơm sẽ ngon hơn rất nhiều. Gà thành phẩm không bị vỡ ăn kèm nước chấm và rau thơm - Ảnh minh họa: Internet Bí quyết làm nước chấm gà hấp muối sả Với những món có nước chấm thì phải công nhận một điều nước chấm chính là linh hồn của món ăn. Một bát nước chấm ngon sẽ khiến cho món ăn trở nên tròn vị và hấp dẫn hơn. Nhiều người lầm tưởng gà hấp muối là đủ mặn rồi nhưng trên thực tế không phải như vậy. Chính vì thế nước chấm là một phần không thể thiếu trong món ăn này. Phi tỏi đã băm nhuyễn với dầu ăn, hành lá, dầu hào và xì dầu trộn lẫn với nhau. Đun sôi một chút là có thể đưa ra dùng. Công thức làm nước chấm cho món gà hấp muối sả - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là cách làm gà hấp muối sả thơm ngon tròn vị cổ truyền nhất. Việc thay đổi cách chế biến sẽ tạo nên sự hấp dẫn cho mâm cơm gia đình. Thật ra không có bất cứ một món ăn nào gọi là khó, quan trọng là bạn có chịu khó học hỏi và mày mò tìm hiểu hay không thôi. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với bữa cơm gia đình!

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