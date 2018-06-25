Ngon, bổ, rẻ với cách làm kem dưa bở không cần kem tươi

Mùa hè đến cũng là mùa dưa bở lên ngôi nên để có món kem dưa bở giải khát, giải nhiệt, bạn chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu đơn giản sau:

- 100g đường trắng

- 1 quả chanh

Dụng cụ đi kèm: Khuôn kem hoặc hộp nhựa làm kem, rây nhỏ và máy xay sinh tố.

Dưa bở ngon thường có vỏ vàng sọc xanh, nhẵn bóng hoặc có lớp lông tơ mỏng và mùi thơm dễ chịu -Ảnh: Internet

Lưu ý: Để cách làm kem dưa bở không cần kem tươi ngon thì không thể bỏ qua cách chọn dưa bở ngon. Dưa bở thường có vỏ vàng sọc xanh, nhẵn bóng hoặc có lớp lông tơ mỏng và mùi thơm dễ chịu.

Nếu ngửi không thấy mùi thơm thì hạn chế mua để tránh trường hợp dưa bị ngâm hóa chất. Khi mua, không nên chọn những quả quá xanh hoặc nứt vỏ nhiều mà nên chọn những quả cầm chắc tay và bắt đầu rạn một chút ở phần vỏ để dưa bở đạt thời điểm chín ngon nhất.

2. Cách làm kem dưa bở không cần kem tươi

Kem dưa bở que -Ảnh: Internet

Bước 1: Sơ chế dưa bở

Sau khi chọn mua quả dưa bở rạn một chút ở phần vỏ, bạn để nguyên quả qua đêm cho dưa chín mềm và nứt kẽ nhiều hơn.

Cắt làm đôi quả dưa, dùng thìa nạo phần ruột -Ảnh: Internet

Khi dưa đã đạt chuẩn, bạn cắt làm đôi quả dưa, dùng thìa nạo phần ruột rồi lọc qua rây lấy riêng phần nước dưa.

Phần thịt dưa thì gọt vỏ, thái miếng vừa phải rồi trộn đều với đường -Ảnh: Internet

Còn lại phần thịt dưa thì gọt vỏ, thái miếng vừa phải rồi trộn đều với 5 thìa đường, sau đó, cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút để dưa thấm đều vị ngọt.

Bước 2: Làm hỗn hợp kem dưa bở

Chuẩn bị máy xay sinh tố.

Lần lượt cho các nguyên liệu: dưa bở ướp đường, 250ml sữa tươi, 150ml sữa đặc và phần đường trắng còn lại vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn.

Cho các nguyên liệu và phần đường trắng còn lại vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn -Ảnh: Internet

Riêng chanh cần bỏ hạt, vắt lấy nước cốt rồi hòa với phần nước dưa rồi cho vào xay đều với hỗn hợp trên.

Bước 3: Hoàn thành món kem dưa bở ngon mắt, ngon miệng

Hỗn hợp kem dưa bở mịn màng, thơm ngon -Ảnh: Internet

Với hỗn hợp kem dưa bở mịn màng, thơm ngon đã làm xong, bạn cho vào khuôn kem hoặc hộp nhựa làm kem để có được món kem hoàn chỉnh.

Kem dưa bở xốp mịn -Ảnh: Internet

Cho kem vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 5 tiếng là có thể thưởng thức. Để kem dưa bở xốp mịn, không bị dăm đá, bạn có thể mang kem ra trộn đều sau khoảng 30 phút 1 lần là được.

Khi thành phẩm, kem có màu xanh nhạt đẹp mắt và vị ngọt béo hòa quyện rất ngon miệng và độc đáo.

Kem có màu xanh nhạt đẹp mắt -Ảnh: Internet

Như vậy, từ những thông tin bổ ích trên, mong rằng bạn đã biết được dưa bở có tác dụng gì cũng như cách làm kem dưa bở không cần kem tươi đơn giản, ngon miệng, đẹp da và không lo lên cân, béo phì.

Chúc bạn thành công với kem dưa bở không cần kem tươi thanh mát!