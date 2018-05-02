Lợi ích không ngờ trong việc tăng ối, lọc ối của dưa bở đối với bà bầu

Không chỉ có tác dụng giải khát, dưa bở còn cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe bà bầu trong những ngày hè nắng nóng. Những bà bầu bị thiếu ối chớ nên bỏ qua loại trái cây có đến 95% thành phần là nước này.

Ích lợi của dưa bở đối với sức khỏe bà bầu Dưa bở còn có rất nhiều tên gọi khác nhau (dưa gang, dưa bùi, dưa nứt…). Vào đầu mùa hè, những xe dưa bở vàng ươm sẽ được bày bán dọc các con đường. Đây là loại hoa quả dễ ăn và quen thuộc với mọi nhà, đặc biệt là phụ nữ có thai. Cứ 100g dưa bở sẽ có đến 95% nước; 0,6% chất đạm; 0,11% chất béo; 3,72% tinh bột; 0,33% chất xơ; Các vitamin A, B, C, các nguyên tố vi lượng cần thiết như caxi, sắt, photpho.

Dưa bở là loại trái cây quen thuộc ở nước ta - Ảnh minh họa: Internet Trong những ngày hè nắng nóng, bà bầu ăn dưa bở sẽ cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể giúp tinh thần chị em luôn sảng khoái, phấn chấn. Hàm lượng nước trong dưa bở cao còn giúp mẹ bầu tạo thêm nước ối, lọc nước ối tương tự như những loại nước mát bổ dưỡng khác. Dưa bở còn rất tốt trong việc tăng cường thị lực cho mẹ bầu và thai nhi. Bé sẽ nhận được 25 – 30.000 đơn vị vitamin A trong mỗi 100g dưa bở. Nhờ đó, bé sinh ra có đôi mắt sáng, thị lực của bà bầu cũng không bị giảm sút sau khi sinh.

Bà bầu ăn dưa bở rất tốt cho thị lực của cả mẹ và thai nhi - Ảnh minh họa: Internet Theo Đông y, dưa bở vị ngọt, tính hàn có tác dụng giải khát, giải trừ phiền muộn, lợi tiểu, thông khí. Bà bầu ăn dưa bở sẽ tránh được hiện tượng cảm nắng. Dưa bở còn có thể dùng làm thuốc để chữa các chứng mất ngủ, táo bón, ho khan… Mặc dù tốt cho sức khỏe nhưng bà bầu cần lưu ý không nên ăn quá nhiều dưa bở. Dưa bở có tính hàn nên ăn nhiều dễ bị lạnh bụng, thương hàn. Mẹ bầu sức khỏe yếu chỉ nên ăn dưa bở vào ban ngày khi trời nóng nực, hạn chế ăn vào ban đêm. Mẹo chọn dưa bở ngon cho bà bầu Theo kinh nghiệm, bà bầu muốn mua dưa bở ngon cần chọn những trái dưa chín vàng có lớp lông mỏng, hương thơm dễ chịu. Dưa bị ngâm hóa chất hoặc sử dụng chất bảo quản lâu dần sẽ không còn mùi hương tự nhiên này. Dưa bở ngon cầm nặng tay, có lớp lông mỏng và hương thơm nhẹ - Ảnh minh họa: Internet Dưa bở ngon sẽ hơi rạn phần vỏ. Tuy nhiên, không nên chọn trái dưa bị rạn quá nhiều. Đây có thể là môi trường thuận lợi cho các loại ruồi, nhặng sinh sôi. Bà bầu cần rửa sạch, ngâm sơ qua nước muối trước khi gọt vỏ nhằm loại bỏ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn tồn đọng.

Bác sĩ sản khoa chỉ ra 3 dấu hiệu mang thai ngoài tử cung phụ nữ cần lưu ý Theo bác sĩ Trần Hùng Sơn, nếu không xử lý kịp thời, thai ngoài tử cung sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ, thậm chí dẫn tới vô sinh.

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