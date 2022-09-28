Mận Hà Nội chua ngọt thơm ngon, cùng những công dụng hữu ích ít ai ngờ!

Tháng 5, tháng 6 là thời điểm mận chín rộ. Nếu ai lỡ mê vị chua chua hấp dẫn của mận Hà Nội thì đừng bỏ qua dịp này để thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Mận hậu hay còn được gọi là mận Hà Nội - là loại trái cây có vị chua ngọt xen lẫn chút chát đặc trưng, dễ dàng chế biến thành các món như: siro mận , mứt mận hay ăn trực tiếp đều ngon tuyệt hảo.

Theo Đông y, quả mận có vị ngọt chua, tính bình, có tác dụng thanh can, giải độc, hoạt huyết, lợi thủy. Bên cạnh tác dụng quả mận Hà Nội, các bộ phận khác của cây mận cũng có thể dùng làm thuốc, như: lá mận giúp giảm ho, điều trị vết thương, sốt cao, kinh giật ở trẻ em; rễ mận thanh nhiệt, giải độc, chữa bệnh tiêu khát, mụn nhọt…

Ít ai nắm được mận Hà Nội có tác dụng gì .Dưới đây là tất tần tật những thông tin cần thiết để ăn mận ngon lành mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và gia đình:

Nhờ thành phần dinh dưỡng dồi dào nên mận Hà Nội cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể và có lợi cho sức khỏe con người

Còn theo tài liệu từ Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Bộ Y tế, trong 100g mận Hà Nội có chứa khoảng 20Kcal năng lượng, 94.1g nước, 0.6g chất đạm, 0.7g chất xơ, 0.2g chất béo và nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể như: kali, canxi, sắt, magie, vitamin C, E, K, B6…

Nhờ thành phần dinh dưỡng dồi dào nên mận Hà Nội cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể và có lợi cho sức khỏe con người:

- Giảm tình trạng táo bón: Chất xơ có trong mận giúp kích thích nhu động ruột, giúp “giải quyết nỗi buồn” dễ dàng và chống táo bón hiệu quả.

- Nâng cao hệ miễn dịch: Hàm lượng vitamin C và các thành phần dinh dưỡng cần thiết có trong quả mận giúp sức đề kháng tăng cao, hỗ trợ hệ miễn dịch, ngăn ngừa cảm lạnh.

Giảm cholesterol, hỗ trợ hệ tim mạch: Chất xơ hòa tan trong nước giúp cản trở hấp thu cholesterol, giảm cholesterol xấu, bảo vệ tế bào chống lại các gốc tự do, cải thiện sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, thành phần kali và vitamin B6 của quả mận cũng giúp điều hòa huyết áp, ngăn ngừa đột quỵ.

Quả mận có vị ngọt chua, tính bình, có tác dụng thanh can, giải độc, hoạt huyết, lợi thủy

- Thúc đẩy tuần hoàn máu: Thành phần sắt và vitamin C trong mận giúp ngăn ngừa thiếu máu, thúc đẩy sản xuất tế bào máu, giúp hệ tuần hoàn hoạt động liên tục và thông suốt.

- Bổ sung canxi cho xương khớp: Ăn mận Hà Nội thì cơ thể cũng được tiếp nhận nguồn canxi cần thiết cho xương khớp, giúp giảm tình trạng loãng xương hiệu quả.

2. Ăn mận Hà Nội như thế nào cho đúng cách?

Nếu đã biết mận Hà Nội có tác dụng gì thì việc thưởng thức mận Hà Nội không chỉ ngon, thỏa mãn vị giác mà còn bổ, cung cấp dưỡng chất cho cơ thể.

Có nhiều chủng loại và nơi trồng mận nên khi mua mận cần biết rõ nguồn gốc xuất xứ, mua ở địa chỉ uy tín để đảm bảo an toàn.

Khi mua mận cần biết rõ nguồn gốc xuất xứ, mua ở địa chỉ uy tín để đảm bảo an toàn

Cách chọn mận ngon thường dựa vào hình thức bên ngoài. Quả mận ngon là những quả đều nhau, có lớp phấn trắng và lớp vỏ bên ngoài căng mọng, nhẵn bóng, xen cả màu xanh - đỏ, không bị bầm dập hay bị sâu ăn. Nên quan sát cuống mận còn tươi và cầm không bị mềm tay. Tránh chọn quả quá xanh, quá đỏ hoặc bị méo mó không ngon.

Mận Hà Nội khi mua về ăn ngay là ngon nhất. Nhưng nếu mua nhiều hoặc ăn không kịp thì nên bảo quản mận trong ngăn mát tủ lạnh để giữ cho mận tươi ngon. Trước khi ăn nên rửa sạch mận bằng nước thường hoặc nước muối.

Tốt nhất mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 10 -15 quả mận Hà Nội và tránh ăn lúc bụng đang đói.

Quả mận ngon là những quả đều nhau, có lớp phấn trắng và lớp vỏ bên ngoài căng mọng, nhẵn bóng

Ngoài cách ăn trực tiếp chấm muối, mận Hà Nội còn có thể làm thành món mận dầm muối ớt, mận ngâm đường, mận sấy dẻo, siro mận, mứt mận... vô cùng hấp dẫn, có thể dùng dần sau khi hết mùa mận.

3. Một số công thức “ngon-bổ-rẻ” làm từ mận Hà Nội

a. Mận lắc chua cay mặn ngọt ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500g mận Hà Nội

100g đường

10g muối tôm

5g ớt bột

Lưu ý: Có thể điều chỉnh phù hợp theo khẩu vị.

Các bước tiến hành làm mận lắc chuẩn ngon

- Rửa sạch mận, có thể rửa với nước muối pha loãng cho yên tâm. Sau đó để mận ráo nước rồi cắt đôi quả mận. Nên loại bỏ hột để lúc ăn dễ dàng hơn.

- Cho mận đã cắt đôi vào tô hoặc hộp lớn, sau đó cho các gia vị đã chuẩn bị vào, trộn hoặc lắc đều tay cho đến khi các miếng mận đều thấm gia vị và thưởng thức.

Mận lắc chua cay mặn ngọt

- Nhờ có đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt nên món mận lắc kích thích vị giác và là món ăn vặt khó có thể chối từ.

b. Mứt mận ngọt ngào khó quên

Nguyên liệu cần chuẩn bị

800g mận Hà Nội

400g đường

2 muỗng café nước cốt chanh

Các bước tiến hành làm mứt mận dẻo ngon tại nhà

- Để làm mứt mận thì nên chọn những quả mận Hà Nội đỏ vừa chín tới và còn hơi cứng.

- Đầu tiên rửa mận với nước sạch rồi ngâm trong nước muối khoảng 10 – 15 phút để vỏ mận bớt đắng chát hoặc cạo bỏ vỏ mận.

- Sau đó, rửa mận lại với nước lạnh, để ráo.

- Khứa từng khoanh tròn trên quả mận và loại bỏ hạt.

- Trộn đường với mận cho thấm đều trong tô hoặc hộp lớn, sau đó đậy nắp lại và đặt trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 6 tiếng hoặc để qua đêm.

Mứt mận ngọt ngào khó quên

- Khi đường tan dần và ngấm vào quả mận, cho hỗn hợp đường và mận vào chảo sên đều tay. Khi hỗn hợp sôi lên thì để lửa nhỏ, cho nước chanh vào rồi sên đến khi mứt mận sánh lại thì tắt bếp.

- Để mứt mận thật nguội thì cho vào hũ thủy tinh bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

c. Siro mận giải tỏa cơn khát mùa hè

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1.5kg mận Hà Nội

1kg đường

Các bước tiến hành làm siro mận ngọt ngon, đơn giản tại nhà

- Rửa sạch mận, để ráo.

- Cắt đôi quả mận và loại bỏ hạt. Có thể cạo bỏ vỏ hoặc không.

- Bắt đầu cho một lớp mận vào tô hoặc hộp lớn rồi rải lên trên một lớp đường. Cứ lặp lại như thế cho đến khi hết mận và đường.

- Để hỗn hợp vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm cho đường tan ngấm đều vào mận.

- Cho hỗn hợp vào nồi đun sôi khoảng 20 phút thì tắt bếp.

Siro mận

- Để thành phẩm thật nguội rồi lọc lấy phần nước siro mận cho vào hũ thủy tinh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khoảng 2-3 ngày sau là dùng được.

- Riêng phần xác mận còn lại có thể để nguyên hoặc xay nhuyễn, sau đó sên trên lửa nhỏ cho sánh đặc hơn làm thành món mứt mận ăn với bánh mì hoặc làm kem, làm bánh.

4. Những lưu ý về số lượng mận Hà Nội khi ăn

Món gì ăn nhiều cũng không tốt. Dưới đây là một số tác hại khi ăn quá nhiều mận:

- Gây nóng trong người

Mận Hà Nội nhiều nước và thành phần dinh dưỡng nhưng nếu ăn nhiều, nhất là khi ăn kèm muối ớt, sẽ gây ra hiện tượng nóng trong, nhiệt miệng, nổi mụn nhọt.

Phụ nữ đang mang thai cũng nên hạn chế ăn mận Hà Nội để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con.

- Không tốt cho thận

Quá trình hấp thụ canxi sẽ bị đình trệ khi ăn nhiều mận. Điều này không có lợi cho thận, thậm chí có thể gây ra sỏi thận và sỏi bàng quang.

Quá trình hấp thụ canxi sẽ bị đình trệ khi ăn nhiều mận

- Tăng hàm lượng axit

Vì ăn mận nhiều sẽ khiến hàm lượng axit tăng cao nên trẻ em hay những người mắc bệnh dạ dày được khuyến cáo nên hạn chế ăn mận Hà Nội. Dù thèm đến mấy cũng nên ăn ít hoặc tránh xa để đảm bảo sức khỏe.

- Làm giảm tác dụng của thuốc

Tốt nhất nên tham khảo bác sĩ vì mận Hà Nội có thể làm ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc.

Như vậy, mận Hà Nội đã vào mùa và không ít người đã phải chờ đợi rất lâu để được thưởng thức hương vị chua chua hấp dẫn của mận Hà Nội.

Nếu biết mận Hà Nội có tác dụng gì cũng như cách để ăn vừa ngon vừa khỏe, đừng ngần ngại mua mận Hà Nội cũng như những hoa quả ngày hè để cung cấp dưỡng chất và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình nhé!