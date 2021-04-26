Hướng dẫn làm cách làm bắp cải xào thịt bò thơm ngon, hấp dẫn

Vào bếp 26/04/2021 09:58

Bắp cải xào thịt bò là món ăn thơm ngon, đơn giản và dễ thực hiện. Với cách làm bắp cải xào thịt bò dưới đây chắc chắn sẽ mang đến cho bạn món ăn thơm ngon.

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Bắp cải xào thịt bò là một trong những món xào đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Thịt bò dai mềm kết hợp với bắp cải giòn mát là món ăn tuy thanh đạm nhưng vô cùng thơm ngon. Thịt bò xào với bắp cải là món ăn đơn giản mà vẫn vô cùng ngon miệng. Cùng khám phá công thức làm bắp cải xào thịt bò ngay sau đây bạn nhé!

Hướng dẫn làm bắp cải xào thịt bò thơm ngon tại nhà

Nguyên liệu chuẩn bị

  • 1 cây bắp cải
  • 300g thịt bò xay
  • 1 quả cà chua
  • Lạc rang
  • Nửa thìa nhỏ bột nghệ
  • Nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu, dầu ăn
  • Hành hoa và tỏi

Cách làm bắp cải xào thịt bò

  • Bắp cải rửa sạch rồi xắt lát mỏng rồi cho vào nước lạnh có pha muối loãng ngâm khoảng 15 - 20 phút. Sau đó rửa lại bằng nước sạch để ráo nước.
  • Thịt bò đem trộn với nửa thìa muối, một thìa nhỏ dầu ăn, ít hạt tiêu, trộn đều và để ướp 30 phút.
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Ướp thịt bò - Ảnh minh họa: Internet 
  • Cà chua bổ múi cau vừa ăn. Hành hoa thái nhỏ.
  • Lạc rang chín, xát bỏ vỏ rồi giã thô.
  • Cho dầu ăn vào chảo đun nóng rồi phi tỏi thơm, đổ cà chua vào xào chín và thêm vào ít muối xào khoảng 3 phút.
  • Tiếp theo cho thịt bò vào xào đến khi chín.
  • Cuối cùng, bạn cho bắp cải vào chảo đảo đều tay, nêm thêm hai thìa nhỏ nước mắm, nửa thìa nhỏ hạt nêm, nửa thìa muối, bột nghệ.
  • Đậy kín nắp nồi và đun khoảng 5 phút thì mở chảo ra đảo đều tay. Tiếp tục đậy kín nắp nồi khoảng 5 phút nữa cho bắp cải chín, nêm nếm lại gia vị vừa ăn.
  • Tắt bếp và rắc ít hành hoa thái nhỏ vào. Múc bắp cải ra đĩa và rắc thêm ít lạc rang, khi dùng trộn đều lên.
  • Tùy theo khẩu vị mà bạn có thể xào rau thật mềm hoặc để rau còn hơi giòn giòn.
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Bắp cải xào thịt bò giòn, thơm ngon hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet 

Bắp cải xào thịt bò có giúp giảm cân không?

Bắp cải là một trong những loại rau được nhiều bác sĩ khuyến khích bổ sung vào thực đơn giảm cân. Thành phần trong bắp cải có công dụng loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể và cung cấp sinh tố cần thiết cho cơ thể phát triển. Thành phần chất béo, chất đạm  có trong bắp cải cũng rất thấp và gần như là không có. Chính vì thế mà bạn có thể hoàn toàn ăn bắp cải nhiều mà không sợ béo.

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Thành phần chất béo, chất đạm có trong bắp cải rất thấp và gần như là không có - Ảnh minh họa: Internet 

Bên cạnh đó, thịt bò là loại thịt có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao, nhưng lại ít chất béo và cholesterol. Chất béo trong thịt bò được biết đến là loại chất béo đơn nguyên không no (không bão hòa), nên dễ dàng tiêu hóa mà không gây tích tụ mỡ như các loại chất béo khác. Ngoài ra, trong thịt bò còn chứa vitamin B12 và chất đốt cháy Cytocilin. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi bổ sung thịt bò vào khẩu phần ăn giảm cân của mình.

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Chất béo trong thịt bò được biết đến là loại chất béo đơn nguyên không no - Ảnh minh họa: Internet 

Tác dụng của thịt bò đối với sức khỏe

Thịt bò được biết đến là rất giàu chất sắt dạng sắt heme. Hơn nữa, một vài nghiên cứu còn chỉ ra rằng, ăn thịt bò sẽ có thể giúp cơ thể hấp thu sắt non-heme ngay cả trong những bữa ăn có chứa axit phytic, đây được xem là một chất giảm hấp thu sắt. 

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Ăn thịt bò sẽ có thể giúp cơ thể hấp thu sắt - Ảnh minh họa: Internet 

Tác dụng của bắp cải đối với sức khỏe

Bắp cải xanh, bắp cải tím và bắp cải Savoy có chứa hàm lượng vitamin C cao nhất trong các loại bắp cải. Một bát bắp cải tím cắt nhuyễn sẽ chứa hơn 85% lượng vitamin C được khuyến cáo cung cấp cho cơ thể mỗi ngày. 

Tăng cường hàm lượng anthocyanin thông qua chế độ ăn uống sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành và ngăn chặn khả năng bệnh phát triển nặng hơn. Cải bắp có hơn 36 loại anthocyanin khác nhau, rất tốt cho người mắc bệnh tim mạch và hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch.

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Một bát bắp cải tím cắt nhuyễn sẽ chứa hơn 85% lượng vitamin C - Ảnh minh họa: Internet 

Bắp cải không chỉ có công dụng cung cấp nước cho cơ thể mà còn bổ sung một lượng lớn chất xơ không hòa tan trong đường ruột. Loại chất xơ này có khả năng kích thích nhu động ruột hoạt động thường xuyên hơn và giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Chất xơ hòa tan trong bắp cải còn có tác dụng làm tăng các lợi khuẩn như bifidobacteria và lactobacilli có trong đường ruột. Những loại lợi khuẩn này sẽ giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Trên đây là cách làm bắp cải xào thịt bò đơn giản nhưng vô cùng thơm ngon mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc!

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