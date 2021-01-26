Hướng dẫn 2 cách làm món thịt bò xào cần tây chuẩn vị nhất

Thịt bò và cần tây đều là những thực phẩm mang đến lợi ích cho sức khỏe . Thịt bò là thực phẩm chứa hàm lượng chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Do đó đây là thực phẩm được các bà nội trợ luôn luôn ưu tiên lựa chọn để làm thực đơn cho gia đình.

Thịt bò xào cần tây được biết đến là món ăn quen thuộc đối với người dân Việt. Sở dĩ món ăn này được chọn dùng trong những bữa tiệc mini của gia đình bởi hương vị hòa quyện vô cùng hấp dẫn, cách tiến hành lại nhanh gọn, đơn giản, không tốn nhiều chi phí.

Không chỉ riêng khi thực hiện cách xào thịt bò với cần tây, bất kỳ món ăn nào cũng cần có sự chuẩn bị nguyên liệu kỹ. Với từng món ăn lại có một yêu cầu khác nhau về các nguyên liệu sử dụng. Vì vậy, cần biết cách phân biệt và chuẩn bị đúng để món ăn ngon và chuẩn vị nhất.

Có thể chế biến thành nhiều món ăn từ thịt bò. Tuy nhiên, kết hợp thịt bò với cần tây là món ăn được yêu thích nhiều hơn hết. Vậy để có thể làm món ăn này thường xuyên cho cả nhà thưởng thức thì hãy bỏ túi ngay các bước hướng dẫn công thức xào thịt bò với cần tây sau đây.

Những nguyên liệu chính cần chuẩn bị khi thực hiện món xào thịt bò với cần tây, gồm có:

- Thịt bò

Thịt bò được lựa chọn cần đảm bảo chất lượng, mềm và không lẫn các gân, dây chằng

Cần chuẩn bị khoảng 500g thịt bò bắp để chế biến món thịt bò xào cần tây. Thịt bò được lựa chọn cần đảm bảo chất lượng, mềm và không lẫn các gân, dây chằng. Bởi vì nếu có nó sẽ khiến miếng thịt dai và khô cứng.

Đồng thời, nên lưu ý chọn mua thịt bò vừa mới được làm thịt. Tốt nhất là không mua những miếng thịt để qua đêm. Lý do bởi trong miếng thịt sẽ giữ được nguyên lượng dưỡng chất.

- Cần tây

Cần chuẩn bị 15g cần tây. Những yêu cầu cần đảm bảo khi chọn rau cần tây đó là phải tươi, không bị gãy hay dập nát lá. Phần thân và lá rau cần tây phải có màu xanh tươi mới. Nên loại bỏ những cây rau sẫm màu hoặc vàng. Lý do bởi đây là những cây rau đã bị hư và nếu dùng sẽ gây những tác dụng xấu cho sức khỏe.

Cần tây phải tươi, không bị gãy hay dập nát lá

- Cà rốt

Chọn những quả cà rốt còn tươi nguyên, có phần da bên ngoài suôn mượt và không bị hỏng. Nếu mua phải những quả cà rốt bị hư, dập thì cần loại bỏ ngay. Tuyệt đối không nên sử dụng tiết kiệm và dùng những củ cà rốt không tươi ngon. Bởi nó sẽ khiến chất lượng món ăn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Hành tây

Chỉ cần chuẩn bị 1 củ hành tây là đủ.

- Một số nguyên liệu khác

Bên cạnh chuẩn bị những nguyên liệu chính vừa kể trên, cần chuẩn bị những gia vị sau đây:Tỏi, Hạt tiêu, Mắm và các loại gia vị nêm nếm cần thiết khác.

+ Hướng dẫn cách xào thịt bò với cần tây:

Có 2 khâu thực hiện quan trọng khi tiến hành cách xào thịt bò. Đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn. Tiếp theo đó là làm món ăn. Sau khi đã chuẩn bị các nguyên liệu đầy đủ thì chúng ta có thể bắt tay vào chế biến. Có 2 bước tiến hành trong khâu chế biến: sơ chế nguyên liệu và chế biến món ăn.

- Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch thịt bò. Dùng một ít muối để làm sạch những chất bẩn có bám ở trên miếng thịt. Tiếp theo đó, thái miếng thịt bò thành từng lát mỏng và đem ướp chung với gia vị gồm hạt nêm, hành, tỏi. Với cách này, khi tiến hành xào thì miếng thịt sẽ chín nhanh hơn và thấm gia vị dễ dàng. Bên cạnh đó, miếng thịt sẽ không bị dai và mềm ngon.

Sơ chế nguyên liệu

Đối với cần tây, cần nhặt bỏ bớt cọng già, lá úa. Tiếp theo đó, rửa sạch rau và cắt thành từng đoạn ngắn khoảng 3-4 cm. Cho rau cần vào rổ và để cho ráo nước.

Cà rốt cần được loại bỏ sạch lớp vỏ bên ngoài. Rửa cà rốt thật sạch và thái thành từng lát mỏng. Loại bỏ vỏ hành tây và đem rửa sạch. Sau đó, bổ múi cau và đem ngâm trong nước muối để hành giảm bớt độ hăng.

- Thực hiện cách xào thịt bò với cần tây

Món bò xào hành tây được thực hiện với nhiều thao tác. Để món ăn ngon và đúng vị nhất, với mỗi thao tác cần đảm bảo đúng theo hướng dẫn yêu cầu. Cách thực hiện món thịt bò xào hành tây như sau:

Bước 1: Xào thịt bò sơ qua. Dùng chiếc chảo rán và đun nóng dầu ăn. Sau đó cho thịt bò và xào sơ qua và tắt bếp. Xúc bỏ thịt bò ra đĩa.

Bước 2: Xào cần tây. Nên xào phần thân cần tây trước. Lý do bởi nếu cho tất cả vào xào chung sẽ dễ khiến phần lá bị chín quá còn phần thân sẽ chưa chín.

Nên xào phần thân cần tây trước rồi mới cho cà rốt vào xào chung

Tiếp theo, cho cà rốt vào xào chung với phần thân của cần tây.

Bước 3: Xào bò với cần tây

Khi thấy cà rốt và phần thân cần tây đã chín đều, cho thịt bò vào xào chung. Cuối cùng, cho thêm rau cần tây vào xào chung và nêm gia vị vừa ăn.

Thịt bò xào với cần tây là món ăn phổ biến và được ưa thích của nhiều người, bởi lẽ, hương vị vô cùng hấp dẫn, cách làm đơn giản, nhanh gọn, chi phí không cao

Khi món ăn đã được hoàn thành, cho ra đĩa và rắc thêm một ít hạt tiêu lên trên. Thưởng thức món ăn khi còn nóng sẽ ngon hơn.

Cách 2: Thịt bò xào cần tây hành tây

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Thịt nạc bò: 300g

Hành tây: 1 củ

Cần tây: 200g

Cà chua: 1/2 quả

Hạt tiêu: 1/2 thìa cafe

Gừng: 1 nhánh (5g)

Tỏi: 5 tép (5g)

Dầu ăn: 2 thìa canh

Nước mắm: 2 thìa súp.

Muối: 1 thìa cafe.

Mì chính: 1 thìa cafe

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món thịt bò xào hành tây cần tây

Các bước tiến hành món thịt bò xào:

+ Sơ chế nguyên liệu

- Rửa sạch thịt bò và đem thái thành miếng mỏng để khi xào, thịt bò nhanh chín mà lại không bị dai.

Thái thịt bò thành miếng mỏng

- Hành tây bổ múi cau đem ngâm nước pha chút muối cho bớt hăng.

Hành tây bổ múi cau

- Nhặt rửa sạch cần tây và đem cắt khúc khoảng 4-5cm.

- Gọt vỏ gừng và đem giã dập.

Cắt hành tây thành khúc khoảng 4-5cm

- Đem ướp thịt bò với công thức như sau: Thịt bò + gừng + nước mắm + muối + mì chính + hạt tiêu.

- Đem trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.

- Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ

- Cà chua thái miếng mỏng.

Thực hiện món ăn:

- Đặt chảo lên bếp. Cho một chút dầu ăn vào đun nóng, rồi cho tỏi vào phi thơm. Cho thịt bò vào đảo nhanh cho thịt săn lại.

Cho thịt bò vào đảo nhanh cho thịt săn lại

- Khi thấy thịt bò đã chuyển màu thì tiếp tục cho hành tây và cần tây vào xào chung.

- Thêm vào vài lát cà chua. Cuối cùng nếm gia vị cho vừa ăn, đảo đều rồi tắt bếp.

Cho hành tây và cần tây vào xào chung

- Thịt bò chín bày ra đĩa ăn với cơm nóng.

Món thịt bò xào hành tây cần tây với cách thực hiện rất đơn giản

Cách làm món thịt bò xào cần tây rất đơn giản, chỉ cần một lưu ý nhỏ đó là xào thịt chín tới để thịt mềm, có vị ngọt đậm đà, không xào thịt bò quá lâu, thịt sẽ khô quắt lại và rất dai, không ngọt. Rau cần không còn vị hăng nhưng phải giòn, không được nát. Với những chia sẻ trên đây về cách xào thịt bò với cần tây thơm ngon, đơn giản, các bạn sẽ chỉ mất chút thời gian tìm hiểu là đã có thể tự tay chuẩn bị món ngon này tại nhà.