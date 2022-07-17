Hai cách làm món mì lạnh Hàn Quốc thơm ngon, chuẩn vị Hàn!

Mì lạnh Hàn Quốc là một trong 3 món ăn đại diện cho nền ẩm thực Hàn Quốc, bên cạnh Kimchi và Bibimbap được các thực khách trong nước và quốc tế vô cùng hưởng ứng. Nếu là fan của nền văn hóa hallyu của Hàn, thì chắc hẳn bạn chẳng còn lạ gì với món mì lạnh thơm ngon, lạ mắt thường xuất hiện trên các show thực tế và trong các bộ phim nữa. Bạn có từng tò mò về hương vị của món ăn mang tính biểu tượng và có truyền thống lâu đời này không? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 cách làm mì lạnh Hàn Quốc thơm ngọt, hấp dẫn ở ngay bài viết dưới đây nhé !!!

Vì là món ăn có truyền thống lâu đời nên có rất nhiều phiên bản và cách chế biến khác nhau, duy có 2 kiểu mì lạnh thông dụng được cả người dân trong nước và các thực khách nước ngoài hết lòng ưa chuộng chính là Mì lạnh nước truyền thống (Naengmyeon-mul) và Mì lạnh trộn (Naengmyeon-bibim). Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về công thức của hai món mì lạnh “siêu ngon” này nhé !!

Mì lạnh là một món ăn có truyền thống lâu đời và xuất xứ từ phía bắc của bán đảo Triều Tiên. Nổi bật với sợi mì nhỏ dài, tượng trưng cho tuổi thọ dài và sức khỏe tốt, thường được làm từ bột và các loại tinh bột khác như kiều mạch, khoai tây, khoai lang,…kết hợp với các nguyên liệu đặc biệt khác như đá viên, dưa leo thái sợi, trứng luộc, thịt bò,… để tạo nên loại nước dùng đặc biệt và thường được phục vụ trong những bát thép không gỉ lớn.

Hai cách chế biến món Mì lạnh chuẩn vị Hàn ngay tại nhà

1. Mì lạnh Naengmyeon-mul

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món mì lạnh Hàn Quốc tươi mát

Mì Naengmyeon khô (mì kiều mạch Hàn Quốc) : 200 gr

Lê Hàn Quốc (lê Nashi) : 160 gr

Củ cải dongchimi: 40 gr

Dưa leo: 40 gr

Trứng gà: 1 quả

Mè trắng: 100g

Giấm táo: 1 muỗng canh

Thịt ức bò: 150g

Nấm đông cô khô: 100g

Tỏi: 3 củ

Hành tây: 1 củ

Hành boa-rô: 2 cây

Tiêu đen: 10 gr

Giấm táo: 2 muỗng canh

Rượu soju: 2 muỗng canh

Đường phèn: 100g

Nước muối dongchimi (nước muối kim chi củ cải) : 2 chén

Mù tạt vàng: 1 muỗng cà phê

Các bước chế biến món Mì lạnh Naengmyeon-mul

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

- Đầu tiên bạn đem 150gr ức bò đi làm sạch bằng cách rửa sạch với nước rồi đem đi ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 20 phút hoặc trực tiếp dùng muối chà xát phần thịt cho sạch bụi bẩn, sau đó rửa lại với nước sạch và để ráo nước.

- Tiếp đó, chuẩn bị thêm một bát nước pha muối loãng và đem phần nấm đông cô khô vào rửa qua, sau đó đem rửa lại với nước sạch.

- Cuối cùng, về phần các gia vị khác thì bạn làm như sau : tỏi cắt ngang làm đôi, hành tây thì bỏ đi lớp vỏ già, rửa sạch và bổ làm đôi, hành boa rô cũng đem đi rửa sạch và cắt làm đôi là đã xong công đoạn sơ chế rồi nhé.

Các nguyên liệu đa dạng tạo nên cho hương vị cho món nước dùng đặc biệt

Bước 2 : Nấu nước dùng

- Trước tiên, bạn chuẩn bị nồi với 1 lít nước, sau đó cho phần thịt ức bò đã làm sạch vào và lần lượt cho thêm các nguyên liệu và gia vị gồm: hành boa rô, hành tây, nấm đông cô, tỏi đã sơ chế và 1 cục đường phèn (khoảng 100g), 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh rượu soju vào. Sau đó đậy nắp lại và tiến hành đun sôi ở lửa lớn.

- Khi hỗn hợp trên bắt đầu sôi, bạn hạ lửa xuống mức nhỏ và tiếp tục đun trong khoảng 1 tiếng cho đến khi thịt ức bò mềm.

- Cuối cùng, sau khi thịt ức bò đã chín mềm, bạn vớt ra và cắt thành từng lát mỏng cỡ 1cm. Còn về phần nước dùng còn lại thì bạn lọc qua rây và đợi tầm 30 phút cho nước dùng nguội nhé.

Bước 3 : Pha nước dùng mì lạnh Naengmyeon-mul

- Ở bước này, đầu tiên bạn sơ chế 100gr lê bằng cách gọt vỏ, rửa sạch rồi dùng đồ bào để bào nhuyễn ra, sau đó cho vào một miếng vải sạch và dùng tay để bóp lấy phần nước như hình.

Phần nước ép lê ngọt tự nhiên giúp phần nước dùng được thanh mát và tươi ngon hơn

- Sau khi lấy được phần nước ép lê nguyên chất, chúng ta tiến hành pha nước dùng mì lạnh với các nguyên liệu sau: nước dùng ức bò đã chuẩn bị ở trên, kết hợp với nước ép lê nguyên chất, 2 muỗng canh giấm táo, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê mù tạt và 2 muỗng canh rượu soju.

- Cuối cùng, chúng ta tiến hành dùng muỗng để trộn đều hỗn hợp trên cho hòa tan, rồi cho vào hộp và đem bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh trong vòng từ 4-5 tiếng cho hỗn hợp đông sệt lại.

Bước 4 : Chuẩn bị các món ăn kèm

Các món ăn kèm tươi ngon được tạo hình đầy tính thẩm mỹ

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn đem 60gr lê còn lại đi gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành từng lát mỏng. Kế đó chuẩn bị một tô nước có pha 1 muỗng canh đường rồi cho phần lê vừa cắt lát vào và ngâm trong khoảng từ 1-2 tiếng.

- Dưa leo thì bạn đem cắt bỏ hai đầu rồi đem đi rửa sạch, loại bỏ phần ruột và cắt thành từng lát mỏng dọc theo chiều dài của quả. Tiếp đó bạn tiếng hành trộn dưa leo bằng cách cho 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh giấm táo (hoặc giấm trắng), nửa muỗng canh đường vào phần dưa leo vừa thái lát mỏng và để ngâm từ 3-4 tiếng là được.

- Với củ cải dongchimi thì bạn cũng đem thái thành những lát mỏng vừa ăn nhé.

- Còn về phần trứng gà, bạn đem luộc chín trong khoảng từ 7-8 phút, rồi vớt ra và bỏ ngay vào thau nước lạnh, sau đó tiến hành lột bỏ vỏ và cắt trứng làm đôi.

- Cuối cùng là phần hạt mè, bạn đem hạt mè rang trên chảo ở lửa nhỏ, đảo đều tay trong 2-3 phút cho đến khi mè có màu nâu bóng và có tiếng nổ lách tách (hay vài hạt nảy lên) thì có thể tắt bếp được rồi nhé.

Bước 5 : Trụng mì

Phần mì dai dai được trụng tỉ mỉ

- Đầu tiên, bạn chuẩn bị một nồi nước và cho mì Naengmyeon khô vào, sau đó tiến hành đun sôi, đợi đến khi nước dùng sôi lên thì đảo đều mì thêm 3-5 phút nữa là được.

- Tiếp đó, bạn vớt mì ra rổ và xả ngay dưới vòi nước lạnh, dùng tay vò cọng mì dưới vòi nước lạnh trong khoảng 3-4 phút để loại bỏ phần bột bám trên mì và giúp mì được dai hơn nhé.

- Sau đó, bạn chuẩn bị sẵn một tô nước có thêm vài cục đá và cho ngay phần mì vừa rửa vào để rửa thêm lần nữa cho sợi mì được dai ngon hơn nữa nhé.

Bước 6 : Hoàn thành

- Phần mì sau khi được trụng xong thì bạn cho ra tô, sau đó lấy phần nước dùng đã được đông sánh lại trong tủ lạnh ra, pha cùng với nước ngâm dưa leo và đổ vào tô mì.

- Cuối cùng, lần lượt cho thêm phần thịt ức bò, dưa leo, lê ngâm, củ cải muối và trứng gà đã cắt làm đôi lên rồi rắc thêm chút mè rang là bạn đã có ngay một tô mì lạnh thơm ngon hấp dẫn rồi đó.

Thành phẩm

Món mì lạnh Naengmyeon-mul hấp dẫn “trứ danh”

Thành quả là bạn đã có ngay một tô mì lạnh với sợi mì kiều mạch dai dai, nước dùng mát lạnh đậm đà, hòa quyện cùng vị ngọt thanh của lê và các món ăn kèm, chắc chắn đây sẽ là món nước mát lạnh, thích hợp để giải tỏa cơn nóng mùa hạ này!

2. Mì lạnh Naengmyeon-bibim

Mì lạnh Naengmyeon-bibim cay cay, đậm đà hương vị

Sự khác biệt giữa mì lạnh Naengmyeon-mul và Naengmyeon-bibim chính là ở phần nước sốt cay, đặc biệt thích hợp với các tín đồ yêu thích hương vị cay thơm đậm đà nhé.

Từ khâu chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu, nấu và pha chế nước dùng, chuẩn bị các món ăn kèm, trụng mì thì hoàn toàn giống với bên mì lạnh Naengmyeon-mul, vậy nên bạn nào để chuẩn bị xong phần mì lạnh Naengmyeon-mul rồi thì chỉ cần chế biến thêm phần sốt cay nữa là đã có ngay món mì lạnh Naengmyeon-bibim vừa ăn vừa xuýt xoa rồi nhé!

Hãy cùng bắt tay vào chuẩn bị phần nước sốt cay nào

- Đầu tiên, bạn đem sơ chế các nguyên liệu:

Nguyên liệu cho phần nước sốt được biệt của món mì lạnh Naengmyeon-bibim

100g lê gọt vỏ, rửa sạch và cắt khúc

Hành tây lột vỏ, rửa sạch và cắt lát.

3 tép tỏi lột vỏ và rửa sạch.

Gừng rửa sạch và cắt thành từng lát tròn.

1 cây hành boa rô, rửa sạch và cắt khúc.

- Tiếp đó, bạn cho số lê, hành tây, tỏi, gừng, hành boa rô vừa sơ chế vào máy xay sinh tố.

- Sau đó cho thêm: 3 muỗng canh ớt bột Hàn Quốc, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh giấm táo,1 muỗng cà phê dầu mè và 1 muỗng cà phê muối vào máy xay và xay thật nhuyễn để làm phần sốt.

- Sau cùng, ở bước cuối cùng sau khi đã trụng mì, thay vì bỏ hết phần nước dùng đặc sệt như ở món mì lạnh Naengmyeon-mul, thì bạn chỉ cần cho khoảng 4 muỗng canh nước dùng này vào mì lạnh Naengmyeon-bibim thôi nhé. Sau đó, khi đã xếp xong các nguyên liệu ăn kèm vào thì bạn rưới đều phần sốt cay vừa hoàn thành lên trên là đã hoàn tất rồi đấy!

Thành phẩm

Mì lạnh Naengmyeon-bibim với hương vị mạnh cùng visual hút mắt

Món mì lạnh Naengmyeon-bibim với hương vị sốt cay đậm đà, cay nồng hòa quyện với nước dùng lạnh lạnh và sợi mì dai dai, chắc chắn sẽ là một sự kết hợp mới lạ, ăn là ghiền đấy nhé !!!

Trên đây 2 cách chế biến món mì lạnh Hàn Quốc siêu ngon và hấp dẫn, dù là mì lạnh nước hay mì lạnh trộn thì đều ngon khó cưỡng. Nếu các chị em là tín đồ của ẩm thực Hàn Quốc thì đừng bỏ qua món mì với hương vị thơm ngon, dịu mát này nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình với món ăn truyền thống của Hàn thành công nhé!