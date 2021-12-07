Gợi ý 2 cách làm chuối chiên ăn hoài không ngán

Chuối là một loại trái cây rất quen thuộc và phổ biến ở Việt Nam, không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp chất xơ lý tưởng cho cơ thể, giúp hệ tiêu hóa hoạt động bình thường. Ngoài ra, chuối cũng rất giàu kali và các loại vitamin khác cần thiết cho cơ thể con người. Nếu thích ăn chuối nhưng đã chán cách ăn thông thường, bạn có thể chế biến chuối thành nhiều món khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm chuối chiên đơn giản ngay tại nhà mà ai cũng có thể làm được nhé.
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1. Cách làm chuối chiên truyền thống
Nguyên liệu
Chuối sứ chín 10 trái
Bột gạo 100gr
Bột mì 50gr
Cách làm
Cách làm chuối chiên truyền thống
Bước 1: Pha bột
Bạn trộn đều bột mì và bột gạo và trong một tô lớn. Đổ từ từ nước lọc vào tô bột, vừa đổ vừa khuấy cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt.
Tiếp theo, bạn cho 1/2 thìa muối + 1 thìa đường + 2 ống vani vào hỗn hợp bột rồi trộn đều. Sau đó để bột nghỉ 30 phút và cùng lúc đó bạn tiếp tục sơ chế chuối để tiết kiệm thời gian.
Bước 2: Sơ chế chuối
Bạn bóc vỏ chuối sứ, cắt quả to làm 2, quả nhỏ để nguyên rồi cho chuối vào bọc nilon sạch, dùng dao to bản hoặc cây lăn bột ép nhẹ cho chuối hơi bẹp ra.
Lưu ý: Bạn không được ép mạnh tay làm chuối bị nát không chiên được.
Bước 3: Chiên bánh
Bạn bắc một chảo dầu sâu lòng lên bếp, đun nóng chảo rồi cho dầu ăn vào chảo sao cho ngập các lát chuối trong quá trình chiên.
Đun nóng dầu ăn, sau đó nhúng các lát chuối vào bột sao cho lớp bột bao phủ bên ngoài chuối. Bạn gắp một quả chuối, nhấc lên, đợi một lúc cho phần bột thừa rơi lại vào bát rồi mới cho vào chảo rán.
Chiên bánh trên lửa nhỏ cho đến khi bánh chín vàng, vớt ra để trên đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu, thấm bớt dầu thừa cho bánh sẽ giòn hơn, ăn đỡ ngán hơn.
Bước 4: Thành phẩm
Sau khi bạn chiên hết phần chuối và bánh thấm bớt dầu, ta lấy bánh ra đĩa là có thể thưởng thức ngay món bánh thơm ngon này rồi. Bánh ăn ngon nhất khi còn nóng ấm nhé.
2. Cách làm chuối chiên giòn kiểu Thái
Nguyên liệu
Chuối sức chín 8 trái
Bột gạo 140 gr
Bột nở 7 gr
Mè trắng 10 gr
Dừa nạo 65 gr
Nước cốt dừa 30 ml
Nước lọc 140 ml
Muối 1/2 muỗng cà phê
Đường 65 gr
Cách làm
Cách làm chuối chiên kiểu Thái
Bước 1: Trộn bột
Cho lần lượt vào tô các nguyên liệu sau: bột gạo + baking soda + mè trắng + đường + dừa nạo + muối + nước cốt dừa + nước lọc. Sau đó trộn đều tất cả các nguyên liệu cho chúng hòa quyện vào nhau tạo nên một hỗn hợp sền sệt là đạt.
Bước 2: Cắt chuối và nhúng bột
Đối với chuối sứ bạn đã gọt vỏ, cắt chuối theo chiều dài thành từng lát dày khoảng 1cm. Tiếp theo, cho tất cả các lát chuối vào bát bột và khuấy nhẹ để bột bao phủ hết các lát chuối.
Bước 3: Chiên chuối
Đặt chảo lên bếp, đổ ngập dầu, dầu ngập các lát chuối khi chiên. Đun dầu cho nóng thì vặn nhỏ lửa rồi bắt đầu cho các lát chuối vào chiên.
Chiên chuối đến khi lớp bột bên ngoài phồng lên, chuyển màu vàng ruộm thì vớt bánh ra, để vào rổ có lót giấy thấm dầu.
Bước 4: Thành phẩm
Bạn đợi bánh nguội bớt và ráo dầu, lấy bánh ra đĩa. Chuối kiểu Thái khi ăn chấm kèm một chút mật ong để tăng thêm hương vị thơm ngon của bánh nhé.
3. Một số lưu ý khi làm chuối chiên
Chọn bột để làm chuối chiên
Nếu trước khi làm không tìm hiểu kĩ, thì nhiều người sẽ có những suy nghĩ đơn giản là chọn bột làm bánh chuối chiên chắc chọn đại bột mì là được. Tuy nhiên theo tìm tòi và tham khảo kinh nghiệm chia sẻ từ những cô bán chuối chiên thì mỗi người sẽ có riêng cho mình một công thức pha bột khác nhau.
Cách chọn bột và pha bột để chuẩn vị nhất
Bột thì cũng có nhiều loại bột như: bột mì, bột gạo, bột nếp, bột năng, bột ngô, bột nở… Khi chọn bột làm bánh chuối chiên cho cả gia đình, bạn có thể:
- Sử dụng 100% bột mì hoặc chọn bột mì là loại bột chính + 1 ít bột khác
- Sử dụng 100% bột gạo hoặc bột gạo là loại bột chính + 1 ít bột khác
- Có thể cho thêm bột nếp, bột năng, bột ngô cho dẻo.
- Và hấp dẫn hơn bạn cũng có thể sử dụng thêm bột nở (baking powder) nếu không có nó thì ăn bột nếp quá nhiều sẽ dễ ngấy, nhanh chán, lại thêm một phần chiên ngập dầu nữa.
Nhiều người vẫn dùng bột mì để chiên bánh là chủ yếu vì chúng tiện lợi, dễ sử dụng, mùi vị cũng thơm ngon, có thể ăn được nhiều.
Chọn chuối để làm chuối chiên
Chọn chuối vừa chín tới là ngon nhất
Chuối chiên giòn là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhất là khi thời tiết trở lạnh.
Để làm được món bánh chuối ngon, bạn nên chọn những nải chuối vừa chín tới (quả có màu vàng ngả sắc xanh nhạt) và có đốm.
Chọn quả chuối có kích thước phù hợp, không quá nhỏ cũng không quá to. Tránh mua chuối mềm bị dập.
Món chuối chiên đạt yêu cầu có độ giòn, vàng vàng, vị ngọt thanh và mùi thơm hấp dẫn ăn rất cuốn vị.
Qua bài viết trên thì chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn 2 cách làm chuối chiên siêu đơn giản, một cách làm món chuối chiên truyền thống mang hương vị tuổi thơ. Một cách là sáng tạo theo cách làm chuối chiên của Thái Lan mang một chút hương vị lạ miệng hơn.
Tuy nhiên cách làm nào thì cũng cho ta một món chuối chiên hấp dẫn mà ai cũng muốn thưởng thức. Chúc các bạn thành công với cách làm bánh chuối chiên siêu hấp dẫn mà chúng tôi đã chia sẻ nhé.