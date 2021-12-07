Gợi ý 2 cách làm chuối chiên ăn hoài không ngán

Cách làm chuối chiên truyền thống

Bước 1: Pha bột

Bạn trộn đều bột mì và bột gạo và trong một tô lớn. Đổ từ từ nước lọc vào tô bột, vừa đổ vừa khuấy cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Tiếp theo, bạn cho 1/2 thìa muối + 1 thìa đường + 2 ống vani vào hỗn hợp bột rồi trộn đều. Sau đó để bột nghỉ 30 phút và cùng lúc đó bạn tiếp tục sơ chế chuối để tiết kiệm thời gian.

Bước 2: Sơ chế chuối

Bạn bóc vỏ chuối sứ, cắt quả to làm 2, quả nhỏ để nguyên rồi cho chuối vào bọc nilon sạch, dùng dao to bản hoặc cây lăn bột ép nhẹ cho chuối hơi bẹp ra.

Lưu ý: Bạn không được ép mạnh tay làm chuối bị nát không chiên được.

Bước 3: Chiên bánh

Bạn bắc một chảo dầu sâu lòng lên bếp, đun nóng chảo rồi cho dầu ăn vào chảo sao cho ngập các lát chuối trong quá trình chiên.

Đun nóng dầu ăn, sau đó nhúng các lát chuối vào bột sao cho lớp bột bao phủ bên ngoài chuối. Bạn gắp một quả chuối, nhấc lên, đợi một lúc cho phần bột thừa rơi lại vào bát rồi mới cho vào chảo rán.

Chiên bánh trên lửa nhỏ cho đến khi bánh chín vàng, vớt ra để trên đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu, thấm bớt dầu thừa cho bánh sẽ giòn hơn, ăn đỡ ngán hơn.

Bước 4: Thành phẩm

Sau khi bạn chiên hết phần chuối và bánh thấm bớt dầu, ta lấy bánh ra đĩa là có thể thưởng thức ngay món bánh thơm ngon này rồi. Bánh ăn ngon nhất khi còn nóng ấm nhé.

2. Cách làm chuối chiên giòn kiểu Thái

Nguyên liệu

Chuối sức chín 8 trái

Bột gạo 140 gr

Bột nở 7 gr

Mè trắng 10 gr

Dừa nạo 65 gr

Nước cốt dừa 30 ml

Nước lọc 140 ml

Muối 1/2 muỗng cà phê

Đường 65 gr

Cách làm

Cách làm chuối chiên kiểu Thái

Bước 1: Trộn bột

Cho lần lượt vào tô các nguyên liệu sau: bột gạo + baking soda + mè trắng + đường + dừa nạo + muối + nước cốt dừa + nước lọc. Sau đó trộn đều tất cả các nguyên liệu cho chúng hòa quyện vào nhau tạo nên một hỗn hợp sền sệt là đạt.

Bước 2: Cắt chuối và nhúng bột

Đối với chuối sứ bạn đã gọt vỏ, cắt chuối theo chiều dài thành từng lát dày khoảng 1cm. Tiếp theo, cho tất cả các lát chuối vào bát bột và khuấy nhẹ để bột bao phủ hết các lát chuối.

Bước 3: Chiên chuối

Đặt chảo lên bếp, đổ ngập dầu, dầu ngập các lát chuối khi chiên. Đun dầu cho nóng thì vặn nhỏ lửa rồi bắt đầu cho các lát chuối vào chiên.

Chiên chuối đến khi lớp bột bên ngoài phồng lên, chuyển màu vàng ruộm thì vớt bánh ra, để vào rổ có lót giấy thấm dầu.

Bước 4: Thành phẩm

Bạn đợi bánh nguội bớt và ráo dầu, lấy bánh ra đĩa. Chuối kiểu Thái khi ăn chấm kèm một chút mật ong để tăng thêm hương vị thơm ngon của bánh nhé.

3. Một số lưu ý khi làm chuối chiên

Chọn bột để làm chuối chiên

Nếu trước khi làm không tìm hiểu kĩ, thì nhiều người sẽ có những suy nghĩ đơn giản là chọn bột làm bánh chuối chiên chắc chọn đại bột mì là được. Tuy nhiên theo tìm tòi và tham khảo kinh nghiệm chia sẻ từ những cô bán chuối chiên thì mỗi người sẽ có riêng cho mình một công thức pha bột khác nhau.

Cách chọn bột và pha bột để chuẩn vị nhất

Bột thì cũng có nhiều loại bột như: bột mì, bột gạo, bột nếp, bột năng, bột ngô, bột nở… Khi chọn bột làm bánh chuối chiên cho cả gia đình, bạn có thể:

Sử dụng 100% bột mì hoặc chọn bột mì là loại bột chính + 1 ít bột khác

Sử dụng 100% bột gạo hoặc bột gạo là loại bột chính + 1 ít bột khác

Có thể cho thêm bột nếp, bột năng, bột ngô cho dẻo.

Và hấp dẫn hơn bạn cũng có thể sử dụng thêm bột nở (baking powder) nếu không có nó thì ăn bột nếp quá nhiều sẽ dễ ngấy, nhanh chán, lại thêm một phần chiên ngập dầu nữa.

Nhiều người vẫn dùng bột mì để chiên bánh là chủ yếu vì chúng tiện lợi, dễ sử dụng, mùi vị cũng thơm ngon, có thể ăn được nhiều.

Chọn chuối để làm chuối chiên

Chọn chuối vừa chín tới là ngon nhất

Chuối chiên giòn là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhất là khi thời tiết trở lạnh.

Để làm được món bánh chuối ngon, bạn nên chọn những nải chuối vừa chín tới (quả có màu vàng ngả sắc xanh nhạt) và có đốm.

Chọn quả chuối có kích thước phù hợp, không quá nhỏ cũng không quá to. Tránh mua chuối mềm bị dập.

Món chuối chiên đạt yêu cầu có độ giòn, vàng vàng, vị ngọt thanh và mùi thơm hấp dẫn ăn rất cuốn vị.

Qua bài viết trên thì chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn 2 cách làm chuối chiên siêu đơn giản, một cách làm món chuối chiên truyền thống mang hương vị tuổi thơ. Một cách là sáng tạo theo cách làm chuối chiên của Thái Lan mang một chút hương vị lạ miệng hơn.

Tuy nhiên cách làm nào thì cũng cho ta một món chuối chiên hấp dẫn mà ai cũng muốn thưởng thức. Chúc các bạn thành công với cách làm bánh chuối chiên siêu hấp dẫn mà chúng tôi đã chia sẻ nhé.