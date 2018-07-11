Công thức chế biến các món xào ngon mới lạ hấp dẫn

- Hành lá, muối, nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu.

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món Đậu hà lan xào tôm nấm

Các bước thực hiện món đậu hà lan xào tôm nấm:

Bước 1:

- Nấm thủy tiên đem cắt bỏ chân, rửa sạch với nước muối pha loãng và ráo để cho ráo nước.

- Tước bỏ cọng xơ của đậu Hà Lan rồi rửa sạch.

- Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Sơ chế nấm thủy tiên và đậu Hà Lan

Bước 2:

Sơ chế tôm, bóc nõn, rút chỉ đen trên lưng tôm. Đem tôm giã thô.

Đem tôm giã thô

Bước 3:

Phi tỏi thơm, cho tôm vào xào chín.

Bước 4:

- Cho đậu Hà Lan vào xào nhanh tay với lửa lớn trong khỏang 3 phút.

- Cho nấm vào xào cùng rồi nêm gia vị gồm muối, nước mắm, hạt nêm, đảo đều.

Bước 5

- Xào khoảng 7 - 10 phút, nêm nếm lại cho vừa ăn, rồi tắt bếp.

- Rắc thêm hạt tiêu và hành lá đã thái nhỏ vào. Múc ra đĩa dùng nóng ăn kèm với cơm.

Món đậu Hà Lan xào tôm nấm ngon

Món đậu Hà Lan xào tôm nấm với vị giòn ngọt tự nhiên của đậu cùng tôm, nấm thấm gia vị ăn thật ngon bất ngờ. Nhìn đơn giản nhưng lại ngọt thơm không kém các món ăn khác đâu nhé!

2. Súp lơ xào xúc xích ngon cho bữa tối

Nguyên liệu:

- Súp lơ xanh

- Súp lơ trắng

- Xúc xích

- Một củ cà rốt

- Tỏi, dầu ăn, nước tương, dầu mè, chút bột ngô.

Cách thực hiện:

Xúc xích đem cắt nhỏ rồi thả vào chảo dầu chiên qua.

Sau đó cho tỏi, cà rốt, tiếp đến là súp lơ trắng, xanh.

Đảo thêm khoảng 2 phút nữa. Sau đó, rưới thêm nước tương, thêm muối cho vừa ăn.

Cách thực hiện món súp lơ xào xúc xích

Pha bột ngô với chút nước rồi cho vào chảo rau đảo đều. Tắt bếp.

Thêm ít dầu mè lên cho món ăn thêm bóng đẹp.

Món súp lơ xào xúc xích đủ chất, ngon miệng

Món súp lơ xào xúc xích ngon có cách thực hiện đơn giản. Chỉ mất vài phút chuẩn bị, bạn đã có món ăn ngon này để ăn kèm với cơm trắng, đủ chất, ngon miệng sau một ngày hè nóng nực.

3. Mì xào nấm cho ngày cuối tuần

Món mì xào nấm sẽ giúp bạn thay đổi khẩu vị bữa ăn gia đình. Mì xào nấm đơn giản mà lại ngon chắc chắn sẽ kích thích sự thèm ăn của các thành viên. Thêm một công thức chế biến các món xào ngon không thể bỏ qua phải không nào!

Món mì xào nấm đơn giản mà rất ngon

Nguyên liệu chuẩn bị

1 gói mì khô

1 củ cà rốt

300gram nấm hương

300gram súp lơ xanh

300gram cải ngồng

Gia vị : nước mắm, mì chính. bột canh, dầu hào

Cách thực hiện:

Rửa sạch các nguyên liệu trên, để ráo nước

Rửa sạch các nguyên liệu đã chuẩn bị và để ráo nước

Thái cà rốt thành lát mỏng dài để khi xào dễ chín nhanh.

Nhặt rau cải ngồng, ngâm nước và rửa sạch.

Súp lơ xanh đem tỉa thành các cọng nhỏ, cắt sao cho vừa, rửa sạch .

Đem tỉa súp lơ thành cọng nhỏ

Đặt chảo dầu nóng lên bếp rồi cho tất cả rau cải, rau súp lơ và nấm vào xào chung. Đến khi gần chín bạn thêm hành lá vào xào chung để dậy mùi.

Trần mì với nước nóng

Trần mì với nước nóng, để ráo nước. Sau đó cho mì vào chảo xào riêng, trút ra đĩa và trộn với rau xào.

Cho mì vào trộn với rau xào

Vậy là bạn đã hoàn thành được món mì xào nấm cực ngon rồi nhé!

Món mì xào nấm cực ngon và lạ miệng

4. Bầu xào hến

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món bầu xào hến

Thịt hến: 150gr

1 trái bầu

Hành củ, hành lá

Nước mắm, bột nêm, tiêu, dầu ăn.

Cách làm bầu xào hến

Rửa sạch thịt hến đã làm sẵn, để ráo nước.

Bầu gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc dài. Thái lát rồi thái tiếp thành sợi.

Bầu thái sợi

Hành củ băm nhỏ, hành lá xắt nhỏ.

Cho hành củ vào chảo phi thơm. Sau đó, cho thịt hến vào xào, nêm xíu bột nêm vào, xào cho ngấm gia vị rồi cho ra đĩa để riêng.

Cho thịt hến vào xào

Với chảo xào thịt hến trên, bạn cho thêm dầu ăn vào rồi cho bầu vào xào và nêm chút bột nêm.

Cho bầu vào xào chung với thịt hến và nêm gia vị

Khi bầu đã chín tới, bạn cho phần thịt hến đã xào vào chảo và nêm thêm nước mắm cho thơm, nêm gia vị sao cho vừa ăn rồi cho hành lá xắt nhỏ, đảo đều, tắt bếp.

Vậy là món bầu xào hến đã hoàn thành. Bạn cho ra đĩa rắc thêm tiêu xay để dậy mùi.

Món bầu xào hến có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, thơm ngon có vị ngọt thanh

Món bầu xào hến ngon, giàu chất dinh dưỡng với vị ngọt của hến kết hợp với bầu ngọt thanh tự nhiên, rất hấp dẫn.

Vậy blaf bạn đã có thể bổ sung thêm công thức chế biến các món xào ngon có cách thực hiện không quá khó cho cẩm nang nấu ăn hàng ngày. Chúc bạn thành công và ngon miệng!