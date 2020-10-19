Phá lấu bò là một món ăn vặt đường phố được nhiều người yêu thích. Phá lấu dễ ăn nhưng sẽ ngon hơn khi ăn cùng với bánh mì hoặc bún, mì. Tuy nhiên, nấu phá lấu không dễ ở chỗ phải khử được hết mùi tanh của nội tạng, tăng giảm gia vị sao cho đậm đà, thơm ngon, ngọt vị mà không bị ngấy. Tất cả sẽ rất dễ dàng khi bạn nắm được cách nấu phá lấu bò đơn giản trong bài viết sau!

Cách nấu phá lấu bò đơn giản, siêu ngon - Ảnh minh họa: Internet

Đôi nét về món phá lấu bò

Phá lấu bò có nguồn gốc từ Trung Hoa, du nhập vào Việt Nam và dần phổ biến trong thế giới các món ăn vặt của học sinh, sinh viên, dân văn phòng,... Để nấu món ăn này, người ta thường sử dụng nội tạng của bò như tai, bao tử, lòng non,... Cách nấu không quá phức tạp, tuy nhiên phải thật tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong khâu sơ chế nội tạng của bò, tránh có mùi hôi, khó ăn.

Người ta thường dùng các loại gia vị để ướp nội tạng bò như ngũ vị hương, tiêu, rượu cồn, muối,... và một số gia vị cay để khử mùi tanh của nội tạng. Sau khi nguyên liệu được sơ chế xong thì sẽ được nấu với nước cốt dừa béo ngậy, tạo nên món ăn lạ miệng, đậm đà hương vị.