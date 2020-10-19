Cách nấu phá lấu bò đơn giản, siêu ngon

Vào bếp 19/10/2020 15:07

Phá lấu bò được xem là món ăn đường phố khoái khẩu của nhiều người. Với cách nấu phá lấu bò đơn giản dưới đây, bạn sẽ có một món ăn vừa thơm ngon, nóng hổi.

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Phá lấu bò là một món ăn vặt đường phố được nhiều người yêu thích. Phá lấu dễ ăn nhưng sẽ ngon hơn khi ăn cùng với bánh mì hoặc bún, mì. Tuy nhiên, nấu phá lấu không dễ ở chỗ phải khử được hết mùi tanh của nội tạng, tăng giảm gia vị sao cho đậm đà, thơm ngon, ngọt vị mà không bị ngấy. Tất cả sẽ rất dễ dàng khi bạn nắm được cách nấu phá lấu bò đơn giản trong bài viết sau!

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Cách nấu phá lấu bò đơn giản, siêu ngon - Ảnh minh họa: Internet

Đôi nét về món phá lấu bò

Phá lấu bò có nguồn gốc từ Trung Hoa, du nhập vào Việt Nam và dần phổ biến trong thế giới các món ăn vặt của học sinh, sinh viên, dân văn phòng,... Để nấu món ăn này, người ta thường sử dụng nội tạng của bò như tai, bao tử, lòng non,... Cách nấu không quá phức tạp, tuy nhiên phải thật tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong khâu sơ chế nội tạng của bò, tránh có mùi hôi, khó ăn.

Người ta thường dùng các loại gia vị để ướp nội tạng bò như ngũ vị hương, tiêu, rượu cồn, muối,... và một số gia vị cay để khử mùi tanh của nội tạng. Sau khi nguyên liệu được sơ chế xong thì sẽ được nấu với nước cốt dừa béo ngậy, tạo nên món ăn lạ miệng, đậm đà hương vị.

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Phá lấu bò ăn kèm bánh mì hoặc bún thì ngon đúng điệu - Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thực phẩm ăn kèm cùng phá lấu như bánh mì, rau ngò, dưa leo, cà rốt, củ cải trắng, dưa chua, chấm cùng nước mắm chua ngọt. Thật tuyệt vời nếu thưởng thức một bát phá lấu nóng hổi, cùng ổ bánh mì giòn rụm trong tiết trời se lạnh.

Cách nấu phá lấu bò đơn giản

Nguyên liệu

  • Lòng bò, lá lách, sách bò: 500g.
  • Bao tử bò: 700g.
  • Gan bò: 430g.
  • Nước dừa tươi: 2 lít.
  • Nước cốt dừa: 300ml.
  • Hoa hồi, đinh hương, thảo quả, quế, tiểu hồi, vỏ quýt.
  • Hành tím, hành tây, gừng, sả, tỏi.
  • Gia vị: Muối, giấm, đường, bột ngọt, nước tắc, hạt nêm, nước tương, tiêu, bột cà ri, bột điều màu, tương ớt, ngũ vị hương.
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Nguyên liệu nấu phá lấu bò - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu phá lấu bò ngon nhất

Dưới đây sẽ là hướng dẫn nấu phá lấu bò từng bước một cho bạn:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Dùng kéo cắt phần mỡ dính trên lòng bò cho thật sạch.
  • Ngâm lòng bò bằng hỗn hợp rượu pha loãng giấm và vài lát gừng thái mỏng. Sau đó, bóp thật kỹ để loại bỏ nhớt, khử mùi hôi, tiếp theo xả lại sạch với nước lạnh cho ráo nước. Riêng với gan bò, chú ý rửa nhẹ tay để tránh bị nát.
  • Hành tím, hành tây bóc vỏ, rửa sạch, thái nhỏ.
  • Gừng rửa sạch, cạo vỏ rồi đập dập.
  • Sả tước sạch lá già, rửa sạch rồi đập dập, thái nhuyễn.

Bước 2: Luộc lòng bò

  • Đun sôi nước, đập dập gừng, thêm 1 thìa muối, quế, hoa hồi, đinh hương, tiểu hồi, vỏ quýt vào nồi nước đang sôi. Sau đó, thả lòng bò vào luộc, chờ nước sôi lại thì vớt ra, xả sạch với nước.
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Luộc lòng bò với hỗn hợp quế, hoa hồi - Ảnh minh họa: Internet
  • Để món ăn không bị tanh, khi luộc hãy thêm 1 thìa rượu trắng, gừng đập dập và hành tây vào. Chú ý phải luộc lòng ngập trong nước, để lửa liu riu để khử dần dần mùi của lòng bò. 
  • Sau khi trụng qua nước, vớt lòng bò ra rồi xả thêm 1 lần nước nữa, chờ ráo và cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 3: Ướp lòng bò

  • Ướp lòng bò với hỗn hợp gia vị gồm: ½ thìa ngũ vị hương, ½ thìa bột cà ri, 1 thìa muối, 1 thìa đường, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa nước tương, 1 thìa nước mắm, 1 thìa bột ngọt, 1 thìa tương ớt, 1 thìa tiêu, 1 thìa bột điều màu. Trộn đều tất cả lên.
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Ướp lòng bò với gia vị - Ảnh minh họa: Internet
  • Xay nhuyễn thảo quả, hoa hồi, quế, đinh hương, tiểu hồi rồi thêm gừng, tỏi, hành tím, sả vào trộn chung. Phi hỗn hợp gia vị này trên chảo cho thơm rồi đổ vào lòng bò, trộn đều, ướp trong vòng 1 tiếng để lòng ngấm gia vị.

Bước 4: Chiên lòng bò

  • Phi thơm hành tím và tỏi trong chảo dầu nóng cho thơm thì đổ lòng bò vào chiên nóng. 
  • Khi gia vị bám đều trên lòng bò thì tắt bếp.

Bước 5: Nấu phá lấu bò

  • Đun sôi nước dừa trên bếp.
  • Cho lòng bò vừa chiên xong vào nồi.
  • Đun cho đến khi nước sôi thì bật lửa nhỏ lại, hầm liu riu. 
  • Khi hầm, mở nắp nồi để nước không bị đục, chú ý vớt bọt liên tục cho nước dùng trong. 
  • Đun trong vòng 1 tiếng, lòng bò sẽ mềm. Lúc này, bạn thêm 300ml nước cốt dừa vào nồi, thêm chút muối, đường cho vừa ăn rồi tắt bếp.
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Đun phá lấu bò trong 1 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Cách làm nước chấm phá lấu bò

  • Đun 100ml nước trên bếp cho sôi, sau đó cho 30g me vào, đun thêm khoảng 5 phút thì vớt me ra, dằm nhuyễn để làm nước cốt me.
  • Pha nước mắm me tắc chấm phá lấu bò với 2 thìa đường, 2 thìa nước tắc, 1 thìa nước mắm. Cho tất cả vào bát, khuấy đều cho tất cả gia vị tan hết, quyện vào nhau. Phi hành tím, tỏi, sả băm nhuyễn lên cho thơm rồi đổ vào bát nước cốt me. Bạn cũng có thể thêm vài lát ớt băm nếu thích ăn cay.

Bước 7: Trình bày và thưởng thức

  • Cắt lòng bò, sách bò, lá lách ra bát thành từng miếng vừa ăn, sau đó chan nước dùng vào.
  • Dùng kèm với bánh mì hoặc bún và nước chấm me tắc.

Yêu cầu thành phẩm

  • Món phá lấu sau khi hoàn thành sẽ có màu nâu sẫm giống màu cánh gián, sóng sánh, đẹp mắt. 
  • Lòng bò đậm đà, ngọt tự nhiên, có chút cay cay, mằn mặn và mùi thơm đặc trưng.

Trên đây là cách nấu phá lấu bò đơn giản và cực ngon mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Mong rằng bạn sẽ thành công với công thức này!

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