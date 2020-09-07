Hoa thiên lý nấu gì ngon? Những món ăn hấp dẫn với hoa thiên lý

Hoa thiên lý là một loài hoa khá quen thuộc với người dân Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Hoa thiên lý có mùi thơm thoang thoảng nhờ chứa nhiều tinh dầu. Chính vì vậy, người ta thường dùng hoa thiên lý để nấu canh giải nhiệt cho mùa hè, đậm vị ngọt mát. Vậy cụ thể hoa thiên lý nấu gì ngon ? Trong bài viết sau, mời bạn đọc hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu đôi nét về hoa thiên lý cũng như một số cách chế biến món ngon từ hoa thiên lý.

Theo các nghiên cứu của nền y học hiện đại, cây thiên lý chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như: 3% chất xơ, 2.8% chất đạm, chất bột đường, các loại vitamin C, vitamin B1, B2, PP và tiền vitamin A (caroten), cùng với đó là các khoáng chất quan trọng đối với cơ thể như sắt, canxi, photpho, kẽm.

Cây hoa thiên lý có tính bình, vị ngọt. Các thầy thuốc Đông y thường dùng hoa thiên lý trong các bài thuốc giải nhiệt, kháng viêm, mát gan, tiêu độc, an thần, chữa đau lưng, bồi bổ cơ thể, chống mệt mỏi,…

Hoa thiên lý vừa là thực phẩm bổ dưỡng, vừa là vị thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, hoa thiên lý vừa được xem là thực phẩm bổ dưỡng, vừa là một vị thuốc bổ giúp trẻ nhanh lớn, người già giảm chứng phì đại tuyến tiền liệt, tăng sức đề kháng cho người dùng. Mỗi bộ phận của cây thiên lý như hoa, rễ, lá,… đều có thể sử dụng được và mỗi loại lại có những công dụng riêng.

Cụ thể, lá và rễ thiên lý chứa nhiều chất kháng sinh tự nhiên có khả năng sát trùng, diệt khuẩn đồng thời kích thích quá trình mọc da non. Lá thiên lý còn chứa hàm lượng alkaloid nhỏ, có công dụng giảm đau. Lá thiên lý được dùng để điều trị bệnh trĩ ngoại, chữa lở loét, mụn nhọt hiệu quả. Rễ thiên lý thường được dùng để chữa các bệnh liên quan đến đường tiểu tiện.

Hoa thiên lý nấu gì ngon?

Canh giò sống hoa thiên lý

Canh giò sống hoa thiên lý giải nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn còn thắc mắc hoa thiên lý nấu canh gì ngon thì đây chính là gợi ý đầu tiên dành cho bạn. Món canh này có vị ngọt tự nhiên, dễ ăn, giúp giải nhiệt. Để làm món ăn này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu gồm: 200g hoa thiên lý, 200g giò sống, nước dùng (nước hầm xương lợn hoặc xương gà), gia vị (muối, nước mắm, hạt tiêu,…). Các bước thực hiện như sau:

Đổ nước dùng đã chuẩn bị vào nồi và đun sôi lên.

Viên giò sống thành các viên nhỏ rồi thả vào nồi nước dùng, đun cho tới khi giò chín và nổi lên mặt nước.

Sơ chế và rửa sạch hoa thiên lý rồi thả vào nồi, nêm nếm gia vị và đợi cho nồi canh sôi trở lại thì tắt bếp.

Canh cua hoa thiên lý

Canh cua hoa thiên lý bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

200g hoa thiên lý.

200g cua đồng.

1 muỗng canh gạch cua.

1 muỗng canh hành tím bào mỏng.

1 muỗng canh dầu ăn.

2 muỗng cà phê muối.

½ muỗng cà phê đường.

1 quả ớt băm nhuyễn.

½ quả ớt thái sợi mỏng để trang trí.

Các bước thực hiện:

Làm sạch cua đồng rồi xay nhuyễn, cho vào 1 lít nước và lọc bỏ xác.

Nhặt hoa thiên lý, rửa sạch rồi để ráo.

Bóc vỏ hành tím rồi băm nhuyễn. Phi hành tím cùng ớt đã băm nhuyễn với dầu ăn, sau đó đổ gạch cua vào xào trên lửa vừa 1 phút rồi nhấc chảo xuống.

Đun nước cua sôi trên lửa vừa, sau đó dùng vá lưới vớt thịt cua ra rồi đem trộn với gạch cua vừa xào cho đều. Sau khi đã múc hết thịt cua ra khỏi nồi, cho hoa thiên lý, một chút muối vào nồi và đun sôi trên lửa lớn khoảng 2 phút, cuối cùng cho thịt cua vào đun tới khi sôi lại, tắt bếp.

Múc canh ra bát tô, thêm vài sợi ớt lên là xong.

Canh ngao thiên lý

Canh ngao hoa thiên lý ngọt mát - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu gồm có: 500g hoa thiên lý, 1kg ngao, hành khô, nước mắm, dầu ăn, hạt tiêu.

Các bước thực hiện:

Rửa sạch ngao cho trôi hết cát rồi đem luộc.

Khi ngao mở hết vỏ, hãy lọc phần nước luộc ngao và để riêng ra.

Với phần thịt ngao, bạn nhặt riêng rồi rửa sạch, để ráo. Ướp ngao cùng ½ thìa nước mắm, hành khô băm nhỏ và hạt tiêu khoảng 30 phút.

Phi thơm hành khô băm nhỏ với dầu ăn rồi cho ngao vào xào đến khi săn lại, múc ra bát riêng.

Rửa sạch hoa thiên lý rồi để ráo.

Cho phần nước ngao vào nồi vừa xào ngao rồi đun sôi. Sau đó cho hoa thiên lý và ngao đã xào vào, nêm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Canh thiên lý nấu thịt băm

Canh thiên lý nấu thịt băm dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu gồm: 150g hoa thiên lý, 100g thịt thăn/thịt nạc vai xay hoặc băm nhỏ, hành tím, muối, dầu ăn.

Các bước thực hiện:

Phi hành tím lên cho thơm rồi cho thịt vào xào cho săn lại.

Tiếp theo, cho nước vào nồi xào thịt rồi đun sôi lên, sau đó cho hoa thiên lý vào, thêm chút muối cho vừa ăn.

Chờ nồi canh sôi lại thì tắt bếp.

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Hoa thiên lý xào lòng gà

Hoa thiên lý xào lòng gà là một trong những món ngon với hoa thiên lý, béo béo ngậy ngậy từ lòng gà xào cùng hoa thiên lý ngọt thơm.

Hoa thiên lý xào lòng gà thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu gồm: 200g hoa thiên lý, 2 bộ lòng gà, hành khô và gia vị.

Các bước thực hiện:

Sơ chế hoa thiên lý, bỏ những cánh dập nát, rửa sạch rồi để ráo nước.

Lòng gà rửa sạch, thái miếng mỏng vừa ăn.

Phi thơm hành khô rồi cho lòng gà vào xào chín, nêm gia vị vừa ăn. Khi lòng chín thì cho hoa thiên lý vào, đảo nhanh trên lửa lớn, nêm nếm lại là được.

Trên đây là những món ăn cực kỳ thơm ngon, bổ dưỡng với hoa thiên lý mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc. Chắc hẳn bạn đã tự có câu trả lời cho câu hỏi hoa thiên lý nấu gì ngon cũng như có thêm những món mới cho thực đơn hàng ngày của gia đình mình.