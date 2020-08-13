Theo Đông y, hoa thiên lý có vị ngọt, tính bình, giải nhiệt. Thông thường, hoa thiên lý thường được dùng để nấu canh ăn, giúp mát gan, bổ thận, chữa mệt mỏi, mất ngủ,…

Hoa thiên lý là loài hoa quen thuộc ở làng quê Bắc Bộ. Hoa thiên lý có tác dụng gì? Là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Thời điểm cây ra hoa thường là vào mùa hè. Thiên lý thường được trồng để làm cảnh và dùng lá, hoa để chế biến thành nhiều món ăn ngon và giúp chăm sóc sức khỏe , chữa bệnh như canh hoa thiên lý thịt nạc, hoa thiên lý xào thịt bò... Tại nhiều nhà hàng nổi tiếng, đây còn là món ăn ngon miệng, an toàn và sạch sẽ rất được ưa chuộng.

Theo Y học cổ truyền, hoa thiên lý có tính bình, vị ngọt, có tác dụng bồi bổ, thanh nhiệt, giải độc, ích gan, phòng chống rôm sảy và nâng cao sức khỏe. Đồng thời, là một vị thuốc an thần, điều trị chứng mất ngủ. Lá thiên lý có tác dụng giảm đau nhức xương khớp, sát trùng, kháng viêm, chống lở loét, kích thích lên da non,...

Những tên gọi khác của hoa thiên lý là dạ lý hương, dạ lài hương. Đây là loài cây dây leo, có nhiều nhánh, non có lông và nhựa nước. Lá có màu xanh lục bóng. Hoa màu vàng lục nhạt, cánh hoa hợp thành ống dài, trên chia thùy hẹp dài, quả hạt dài.

Một số món ăn, bài thuốc dân gian từ cây thiên lý gồm:

+ Chữa bệnh lòi dom (bệnh trĩ)

Không chỉ có giá trị làm món ăn, người ta thường nhắc đến hoa thiên lý với bệnh trĩ bởi hoa thiên lý có thể mang đến hiệu quả chữa bệnh trĩ khá hiệu nghiệm.

Sử dụng hoa thiên lý để chữa bệnh trĩ mang đến hiệu quả nhanh chóng

Sử dụng hoa thiên lý để chữa bệnh trĩ mang đến hiệu quả nhanh chóng, chỉ sau khoảng 1 tuần đã có thể giúp thuyên giảm các dấu hiệu của bệnh trĩ một cách rõ rệt. Kiên trì áp dụng cách chữa bệnh trĩ bằng hoa thiên lý sẽ giúp người bệnh không còn đau nhức, sưng và viêm do trĩ.

Cách thực hiện:

- Chuẩn bị 100g lá thiên lý non và một ít muối ăn. Rửa sạch lá thiên lý, loại bỏ những lá sâu. Sau đó, cho thêm muối ăn vào giã nát. Cho thêm nước lọc vào bóp nhuyễn và lọc lấy nước.

- Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn bằng nước muối ấm pha loãng. Tẩm nước vào bông gòn và đắp trực tiếp lên búi trĩ.

- Dùng băng gạc giữ cố định và để qua đêm. Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên thực hiện liên tục trong 4-6 ngày.

+ Giúp an thần, điều trị chứng mất ngủ

Ăn hoa thiên lý có tác dụng gì? Bên cạnh chữa trĩ hiệu quả, hỗ trợ điều trị mất ngủ là một công dụng thường được nhắc đến của hoa thiên lý.

Hỗ trợ điều trị mất ngủ là một trong những công dụng của hoa thiên lý

Cần chuẩn bị: Hoa thiên lý 30g, hoa nhài 10g, tâm sen 15g. Rửa sạch và cho tất cả các nguyên liệu này vào nồi sắc lấy nước uống trong ngày. Để đạt hiệu quả tốt nhất, cần uống liền 5 - 7 ngày.

Hoặc sử dụng hoa thiên lý và lá vông để nấu canh, mỗi loại 30 – 50g, cho thêm thịt lợn hoặc cá diếc ăn để vừa giúp an thần, ngủ ngon giấc vừa bồi bổ sức khỏe.

Sử dụng hoa thiên lý và lá vông để nấu canh

+ Hoa thiên lý rất tốt cho người vô sinh

Dùng hoa thiên lý là phương pháp có thể áp dụng cho các bạn nam vô sinh. Thường xuyên tiếp xúc với chì có thể dẫn đến vô sinh nam. Hoa thiên lý chứa một lượng lớn kẽm. Do đó khi sử dụng để chế biến món ăn sẽ giúp đẩy chì ra khỏi tinh dịch hiệu quả. Từ đó ngăn ngừa chứng vô sinh nam, Khi chế biến, cần lưu ý làm chín vừa phải vì chín quá sẽ dẫn đến mất tác dụng.

Dùng hoa thiên lý là phương pháp có thể áp dụng cho các bạn nam vô sinh

+ Ngừa giun kim

Dùng món canh lá thiên lý non nấu cho trẻ ăn liên tục 1 tuần là cách hiệu quả giúp hỗ trợ điều trị giun kim hiệu quả nhất.

Hoặc bạn có thể sắc nước uống. Cần chuẩn bị nguyên liệu gồm 30g hoa thiên lý, 25g đinh lăng, 20g rau sam. Rửa sạch tất cả các nguyên liệu này và sắc nước uống mỗi ngày 3 lần.

+ Hỗ trợ giảm cân

Trong thành phần có chứa nhiều chất xơ, chất diệp lục và lượng calo thấp. Dùng những món ăn được chế biến từ hoa thiên lý là cách hạn chế khả năng hấp thụ chất béo, mang đến cảm giác no. Từ đó, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

+ Điều trị đau mình mẩy, nhức xương khớp

Ăn hoa thiên lý chữa bệnh gì? Để hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp nhanh chóng, hiệu quả nhất, bệnh nhân nên sử dụng lá và hoa thiên lý khô. Có thể dùng món hoa và lá thiên lý xào chung với thịt bò hoặc luộc chấm muối vừng.

Nên lưu ý không chế biến chung với những thực phẩm giàu sắt như thịt heo, rau, gan động vật,.. Chất sắt có trong các loại thực phẩm này sẽ đẩy kẽm ra khỏi cơ thể và làm giảm lượng kẽm có trong hoa thiên lý.

Hoa thiên lý luộc

+ Điều trị mụn nhọt

Lấy lá thiên lý tươi 30 - 50 giã nhuyễn rồi đắp vào chỗ mụn nhọt. Thực hiện liên tục ngày 1 lần, đắp 2-3 ngày cho đến khi mụn nhọt xẹp hẳn.

+ Phòng chống rôm sảy mùa nóng

Vào mùa nắng nóng, trẻ nhỏ thường bị rôm sảy. Để phòng chống tình trạng này, có thể dùng món hoa thiên lý nấu canh ăn hằng ngày. Với trẻ có thể nghiền lá và hoa thiên lý ra nấu lẫn với bột, cháo.

Để phòng chống rôm sẩy cho trẻ nhỏ, có thể dùng món hoa thiên lý nấu canh ăn hằng ngày

+ Chữa mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt

Dùng các nguyên liệu gồm Hoa thiên lý, bạch cúc, mỗi vị 10g; ngải cứu 12g; rau má, lá đinh lăng, mỗi vị 8g. Rửa sạch rồi cho tất cả sắc uống ngày một thang chia 3 lần, uống liền 5 ngày.

+ Làm lành vết thương hiệu quả

Cây thiên lý là thảo dược có đặc tính sát khuẩn mạnh, giúp loại bỏ vi khuẩn và ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm. Không chỉ vậy, trong thảo dược này còn có các thành phần hoạt chất có tác dụng chống viêm và làm lành vết thương. Nhờ những đặc điểm nổi bật này, hoa thiên lý là bài thuốc dân gian giúp điều trị mụn, các vết loét trên da.

3. Một vài câu hỏi khi dùng hoa thiên lý

3.1 Dùng hoa thiên lý có tốt không?

Hoa thiên lý rất tốt cho cơ thể, không chỉ có thể dùng để chế biến món ăn mà còn là bài thuốc tốt. Mặc dù vậy, chỉ nên ăn 1 đến 2 lần 1 tuần thôi là đủ rồi. Không nên lạm dụng.

3.2 Tận dụng lá thiên lý

So với hoa thiên lý rất dễ tìm, lá thiên lý khá hiếm. Lý do bởi nó không được nhiều người biết đến về lợi ích như hoa thiên lý nên người ta hay bỏ đi. Nếu có được hoa thiên lý trong tay thì bạn nên tận dụng.

3.3 Không nên quá lạm dụng

Không nên quá lạm dụng lá và hoa thiên lý trong chữa trị bệnh. Lý do bởi những thành phần ẩn sâu bên trong nó có chứa độc tố. Tốt nhất, người bình thường chỉ nên ăn khoảng 2 lần mỗi tuần. Đồng thời, bệnh nhân nên tham khảo thêm ý kiến từ bác sĩ trong quá trình sử dụng loại dược liệu này chữa bệnh để để đảm bảo an toàn nhất.

Chỉ nên ăn hoa thiên lý 1 đến 2 lần 1 tuần là đủ rồi, không nên lạm dụng

Với những thông tin chia sẻ, chắc hẳn bạn đọc đã có giải đáp cho thắc mắc hoa thiên lý có tác dụng gì và bổ sung những lưu ý cần thiết khi dùng loại hoa thơm ngon, bổ dưỡng này. Nhìn chung đây là loại thảo dược an toàn và lành tính. Chính vì thế, bạn nên sử dụng đúng cách khi chế biến thức ăn và làm thuốc chữa bệnh để thu được kết quả tốt.