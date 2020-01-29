Cách nấu cà ri vịt nước cốt dừa thơm ngon, bổ dưỡng

Cà ri là món ăn rất phổ biến tại Ấn Độ, đây cũng là món ăn được rất nhiều người Việt yêu thích. Cùng tìm hiểu cách nấu cà ri vịt nước cốt dừa qua bài viết dưới đây.
Cà ri vịt nước cốt dừa là món ăn bổ dưỡng, với sự kết hợp hài hòa giữa những miếng thịt vịt ngọt mềm cùng nước cốt dừa thơm ngon, béo ngậy thêm vào đó là vị tươi mát, thanh đạm của rau củ sẽ khiến cả gia đình bạn thích mê. Cùng học cách nấu cà ri vịt nước cốt dừa ngon đúng điệu qua bài viết dưới đây.
Cách nấu cà ri vịt nước cốt dừa tại nhà
Chuẩn bị nguyên liệu
- 1 kg đùi vịt xiêm (chọn đùi dày thịt, lọc bớt mỡ)
- 1 lít nước cốt dừa
- 500g khoai môn, khoai lang
- 1 gói bột cà ri
- 1 gói cà ri dạng nước
- Gia vị: tỏi, hành tím khô, bột sả, ớt bột khô, bột ngô (bắp), hạt nêm, đường cát, mì chính, muối, nước mắm
Sơ chế nguyên liệu:
- Tỏi, hành bóc vỏ, băm nhuyễn.
- Khoai lang và khoai môn rửa sạch, gọt bỏ vỏ, rồi rửa lại với nước, để ráo. Sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn, ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút, vớt ra để cho ráo nước.
- Đùi vịt mua về rửa sạch, loại bỏ phần lông vịt còn sót lại. Dùng muối chà xát lên bề mặt thịt để loại bỏ chất dơ và khử mùi tanh của thịt vịt (có thể dùng nước dấm gạo trắng để làm sạch). Rửa lại với nước và để ráo. Sau đó chặt đùi vịt thành những khúc thịt vừa ăn, cho vào bát tô rồi rắc bột cà ri và cà ri nước vào và trộn đều. Thêm gia vị: hạt nêm, mắm, muối đường, bột ớt, bột sả, tỏi hành băm, bột ngọt vào ướp cùng. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc kín, ướp trong vòng 2 tiếng để thịt vịt thấm đều gia vị.
Cách nấu:
- Cho hành băm, tỏi băm vào nồi phi thơm, rồi đổ thịt vịt đã ướp vào đảo đều trong 20 phút.
- Sau 20 phút xào thịt thì đổ thêm 1 lít nước lọc vào nồi, cho tiếp khoai môn và khoai lang, nước cốt dừa vào ninh khoảng 30 phút cho khoai chín mềm.
- Sau khi ninh đủ thời gian, hòa tan 1 chén nhỏ bột bắt đổ vào, đảo đều trong vòng 5 phút rồi tắt bếp.
- Múc cà ri vịt ra tô, rắc thêm hành tươi cắt khúc và trang trí thêm vài nhánh mùi tươi là có thể thưởng thức. Có thể ăn cùng bánh mì, bún hoặc cơm đều rất ngon.
Yêu cầu của món cà ri vịt nước cốt dừa đạt chuẩn:
- Màu sắc cà ri vịt phải đẹp, bắt mắt. Có mùi hương đậm đà, đặc trưng của cà ri và nước cốt dừa béo ngậy.
- Thịt vịt ngọt mềm, thấm gia vị (không bị nhão thịt).
- Khoai bùi, nước súp cà ri sánh vàng, ngọt vị.
Cách nấu cà ri vịt sữa tươi
Ngoài cách nấu cà ri vịt nước cốt dừa truyền thống thì cách nấu cà ri vịt sữa tươi, cách nấu cà ri vịt cay hay cách nấu cà ri vịt Miền Tây cũng được rất nhiều bà nội trợ yêu thích. Dưới đây là cách nấu cà ri vịt sữa tươi béo ngậy mà bạn có thể tham khảo:
Nguyên liệu chuẩn bị:
- 1kg đùi vịt xiêm
- 500 g khoai môn
- 1 gói bột cà ri, hạt điều, mắm đường, hạt nêm
- 2 quả ớt tươi, 2 củ sả tươi, 01 củ hành tây
Sơ chế:
- Ớt, sả rửa sạch, băm nhỏ.
- Hành tây lột vỏ, rửa sạch, thái hình múi cau.
- Khoai môn rửa sạch, cạo vỏ, cắt khúc cho vừa ăn rồi cho vào luộc chín , vớt ra rổ để ráo nước. Sau đó trộn đều khoai chín với muối, hạt nêm, đường, dầu ăn cho ngấm gia vị.
- Đùi vịt mua về rửa sạch, loại bỏ phần lông vịt còn sót lại. Dùng muối chà xát lên mặt miếng đùi vịt để loại bỏ chất dơ và khử mùi tanh của thịt vịt. Rửa lại với nước và để ráo. Sau đó chặt đùi vịt thành những khúc thịt vừa ăn, cho vào bát tô rồi, cho thêm sả ớt băm nhỏ và gia vị: muối hạt nêm, đường với tỉ lệ 1:2:2 vào cùng, cho thêm 1 gói cà ri vào ướp. Trộn thịt vịt và các gia vị đều nhau sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, ướp khoảng 20-30 phút cho thịt vịt ngấm gia vị.
Cách nấu:
- Đun nóng dầu, cho hạt điều vào đảo đều cho đến khi màu điều đã tan hết trong dầu, vớt bỏ hạt điều rồi nấu tiếp cho đến khi dầu nóng lại thì đổ thịt vịt đã ướp vào đảo đều cho thịt vịt săn lại.
- Đổ thêm 500 ml sữa tươi vào đun nhỏ lửa cho đến khi thịt vịt mềm rồi cho khoai môn đã ướp gia vị và hành tây sắt miếng vào, đảo đều và đun nhỏ lửa đến khi hành tây chín và nước súp sệt lại là được.
Yêu cầu món cà ri vịt sữa tươi ngon đúng điệu:
- Thịt vịt ngọt, mềm, thấm gia vị, không bị tanh.
- Khoai môn bùi, béo.
- Nước súp sánh, thơm mùi cà ri và mùi béo ngậy của sữa tươi, có màu vàng đẹp mắt. Vị nước súp cay nồng, thơm mùi sả và hành tây.
Trên đây là một số gợi ý về cách nấu cà ri vịt nước cốt dừa và cách nấu cà ri vịt sữa tươi đơn giản tại nhà. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này.