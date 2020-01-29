Cách nấu cà ri vịt nước cốt dừa thơm ngon, bổ dưỡng

Khoai lang và khoai môn rửa sạch, gọt bỏ vỏ, rồi rửa lại với nước, để ráo. Sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn, ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút, vớt ra để cho ráo nước.

Đùi vịt mua về rửa sạch, loại bỏ phần lông vịt còn sót lại. Dùng muối chà xát lên bề mặt thịt để loại bỏ chất dơ và khử mùi tanh của thịt vịt (có thể dùng nước dấm gạo trắng để làm sạch). Rửa lại với nước và để ráo. Sau đó chặt đùi vịt thành những khúc thịt vừa ăn, cho vào bát tô rồi rắc bột cà ri và cà ri nước vào và trộn đều. Thêm gia vị: hạt nêm, mắm, muối đường, bột ớt, bột sả, tỏi hành băm, bột ngọt vào ướp cùng. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc kín, ướp trong vòng 2 tiếng để thịt vịt thấm đều gia vị.