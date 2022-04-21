Cách làm ức gà chiên nước mắm thơm ngon, đậm đà, siêu hấp dẫn

thịt gà luộc, kho, lẩu, hấp rượu, bia, ăn mãi cũng ngán, tại sao bạn không đổi khẩu vị cho gia đình bằng món ức gà chiên nước mắm , cực dễ làm lại ngon ăn với cơm thì hết xảy.

Như các bạn đã biết thịt gà là một món ăn quen thuộc đối với chúng ta hằng ngày như

Món gà chiên nước mắm không tốn thời gian chế biến, chỉ cần tầm 30 phút là có thể hoàn thành món ăn. Ức gà chiên vừa chín tới, lớp ngoài vàng ươm giòn rụm còn bên trong nếu biết cách chế biến chuẩn sẽ không hề bị bở mà còn tươi mềm kết hợp với nước sốt chua chua mặn mặn càng làm tăng thêm hương vị cho món ăn. Và trước khi ăn thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu lợi ích và cả tác hại của thịt gà nhé!

Thịt gà

1. Tăng cường khả năng miễn dịch

Thịt gà từ lâu đã được sử dụng như một phương thuốc tại nhà để làm giảm cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường khác. Hơi nước nóng của súp gà giúp làm thông nghẹt mũi và họng trong khi chất lỏng dày bao phủ cổ họng để ngăn chặn sự xâm nhập của lớp lót hô hấp bởi vi khuẩn gây nhiễm trùng.

2. Thúc đẩy sức khỏe của tim

Thịt gà, giàu vitamin B6, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa cơn đau tim. Vitamin B6 giúp bằng cách giảm mức homocysteine, một trong những thành phần chính liên quan đến tăng nguy cơ đau tim. Bên cạnh đó, thịt gà cũng là một nguồn niacin tốt giúp giảm cholesterol, một yếu tố nguy cơ cho bệnh tim phát triển.

3. Hỗ trợ xương khỏe mạnh

Nghiên cứu gần đây hơn cho thấy protein hoạt động với canxi để giúp bảo vệ xương. Điều quan trọng là tiêu thụ đủ protein để giữ cho xương chắc khỏe. Để xương phát triển khỏe mạnh, gà là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

4. Phục hồi các mô trong cơ thể

Thịt gà cần thiết cho mô khỏe mạnh – Riboflavin (hoặc Vitamin B2), được tìm thấy trong gan gà, sẽ làm giảm đáng kể các vấn đề về da của bé và phục hồi làn da khô hoặc hư tổn.

5. Hỗ trợ sức khỏe mắt

Hàm lượng cao retinol, alpha và beta-carotene và lycopene... trong thịt gà đều là những chất bắt nguồn từ vitamin A nên rất có lợi cho thị lực. Vì vậy, ăn thịt gà cũng góp phần giúp cho thị lực của bạn ổn định và khỏe mạnh.

6.Giúp vượt qua cơn trầm cảm

Trong thịt gà cũng chứa lượng lớn axit amin được gọi là tryptophan có tác dụng làm dịu thần kinh, kích thích giấc ngủ. Nếu bạn đang cảm thấy chán nản, hãy ăn một số món ăn từ thịt gà để làm tăng nồng độ serotonin trong não của bạn, nhằm tăng cường tâm trạng vui vẻ, giảm hẳn những căng thẳng, trầm cảm mà bạn đang phải chịu.

Những tác động có hại có thể thịt gà có thể gây ra

Những tác động có hại có thể thịt gà có thể gây ra

Thịt gà rất tốt và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong điều kiện ăn quá nhiều thịt gà hoặc ăn thịt gà không đảm bảo vệ sinh sẽ đem lại những tác hại khôn lường cho sức khỏe của bạn.

- Gánh nặng cho hệ tiêu hóa: Ăn quá nhiều thịt gà rất khó tiêu. Vì thế, nếu bạn tiêu thụ thịt gà quá mức bộ máy tiêu hóa sẽ phải mất nhiều giờ để làm việc, vừa gây khó chịu cho cơ thể, vừa không có lợi về mặt tiêu hóa.

- Dễ gây ngộ độc: Thịt gà rất dễ nhiễm khuẩn. Vì vậy, nếu bảo quản thịt gà trong điều kiện vệ sinh kém sẽ khiến chúng mang nhiều vi khuẩn có hại, gây ngộ độc cho người sử dụng.

- Cẩn thận với kháng sinh, hormone tăng trưởng trong thịt gà: Việc ăn gà không rõ nguồn gốc dễ khiến bạn ăn phải loại thịt gà có chứa chất kích thích tăng trưởng, kháng sinh mà người nuôi đưa vào cơ thể gia cầm trong quá trình nuôi dưỡng.

Một số mẹo chọn thịt gà ngon

Chọn thịt gà chắc và giòn, cho thấy nó rất có thể là tươi. Tránh mua gà quá cứng, nếu nó không trở lại hình dạng ban đầu khi ấn bằng tay.

Thịt gà tươi

Gà tươi không có mùi gì cả. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ mùi khó chịu nào bốc ra từ con gà, rất có thể nó không còn tươi

Khi thịt gà có máu không phải là một dấu hiệu tốt, vì nó có thể chỉ ra rằng thịt đã được đông lạnh và tan băng một vài lần. Ngoài ra, máu trong miếng thịt gà cắt cũng làm tăng nguy cơ ô nhiễm vi khuẩn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Ức gà 300g

Nước mắm: 1 thìa canh

Muối: 1 thìa

Đường: 2 thìa

Dầu ăn

Bột bắp: 1 muỗng

Ớt bột: 2 thìa

Giấm: 1 thìa

Các bước thực hiện món ức gà chiên nước mắm

Bước 1: Sơ chế ức gà

Ức gà sau khi ướp

Trước tiên với ức gà, bạn ngâm với nước muối pha loãng trong khoảng 7-10 phút. Sau đó dùng tay massage nhẹ nhàng để thịt gà ra hết chất bẩn.

Bạn rửa lại lần nữa cho sạch, để ráo nước. Sau đó thái mỏng từng lát nhỏ phía trên mặt gà.

Tiếp theo, cho thịt gà ra đĩa, ướp vào chút muối và giấm ăn có thể thêm 1 tí tiêu vào. Bạn dùng tay bọc nilon thoa đều muối và giấm lên trên mặt thịt. Để khoảng 10-15 phút đến khi ức gà thấm đều gia vị.

Bước 2: Chiên ức gà

Ức gà chiên vàng

Bạn làm nóng chảo rồi cho dầu vào, cho lượng dầu đủ để ngập đến nửa ức gà nhé. Chiên gà với lửa vừa và lật trở đều đặn đến khi gà chín, mặt ngoài vàng ươm là được và trước khi chiên thì có thể phết lên phần ức gà một lớp mỏng giấm (nó có thể giúp gà có mùi thêm hơn làm cho phần da khi chiên được nở giòn tan)

Gà chiên vàng đều 2 mặt

Sau khi gà chín, vớt gà ra để lên trên giấy thấm dầu.

Bước 3: Làm nước sốt

Bỏ bột bắp vào nước sốt

- Vẫn chảo trên, bạn làm sạch. Cho vào 1 thìa dầu ăn, đun nóng. Tiếp theo là cho 3 thìa nước mắm, ớt bột vào khuấy đều lên đến khi vừa ăn.

- Tiếp theo là cho bột bắp đã pha loãng với chút nước lọc. Lưu ý đừng pha bột ngô quá loãng hoặc quá đặc. Bạn cho ức gà vào chung, đun nhỏ lửa cho đến khi hỗn hợp này sệt lại là được.

Bước 4: Thành phẩm

Gà chiên sốt nước mắm

Ức gà sau khi chiên và bớt nóng, dùng dao sắc rồi nhẹ nhàng khía thành từng miếng thịt vừa phải và rưới nước sốt sao cho phủ đều lên bề mặt của miếng gà.

Món ức gà chiên mắm cay có màu sắc hấp dẫn, thịt gà bên trong thơm mềm, phía da bên ngoài được chiên vàng giòn hòa nguyện cùng vị mặn mặn chua chua của nước sốt giúp thịt gà tăng thêm hương vị và kích thích vị giác người ăn. Sẽ ngon hơn nhiều khi bạn ăn lúc còn nóng sốt và có thể ăn kèm với rau nữa bạn nhé!

Vậy là các bạn đã hoàn thành xong món ăn này chỉ với thời gian ngắn ngủi đúng không nào. Còn chần chờ gì nữa mà hãy bắt tay vào mua nguyên liệu và làm ngay thôi để cho bữa cơm của mình thêm phần hấp dẫn hơn nào. Chúc các bạn thành công.





