Cùng với thịt heo và thịt bò, thịt dê cũng là một loại thịt đỏ thường được đưa vào chế biến trong ẩm thực Việt. Tuy nhiên, không chỉ nổi bật với hương vị thơm ngon, dễ dàng chế biến thành những món ăn đặc sắc, thịt dê còn là nguồn thực phẩm với những giá trị dinh dưỡng và công dụng tuyệt vời.

Thịt dê tuy là một loại thịt không quá phổ biến ở Việt Nam, nhưng nếu ai đã lỡ sa vào hương vị thơm ngon hấp dẫn của loại thịt này rồi, thì sẽ mãi chẳng thể thoát ra được. Dưới bàn tay tài ba của các đầu bếp Việt, thịt dê được chế biến đa dạng thành những món ăn đặc sắc, khiến thực khách nào cũng mê như: dê nhúng mẻ , dê nướng tảng ,...Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc thêm một món ngon hấp dẫn nữa đến từ thịt dê, đó là món thịt dê xào lá lốt ! Món ngon hấp dẫn với hương vị độc lạ chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ đấy! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, thịt dê là một loại thịt chất lượng với lượng calo, chất béo bão hòa, cholesterol ít hơn so với nhiều loại thịt khác. Không những thế, thịt dê lại có hàm lượng sắt cao hơn so với thịt bò, thịt heo, thịt cừu hay thịt gà. Đồng thời, thịt dê cũng chứa nhiều kali, mà hàm lượng muối natri lại rất thấp.

Theo Đông y, thịt dê có vị ngọt, tính nóng (cam nhiệt) thuộc hỏa, không độc. Có tác dụng bổ hư lao, ích khí huyết, tráng dương đạo, ấm thận, ấm trung tiêu, khai vị kiện tỳ, thông khí phát sang (làm phát mụn nhọt).

Cụ thể, Thành phần dinh dưỡng trong 85 gam thịt dê nấu chín:

- Lượng calo: 122

- Chất đạm: 23 gam

- Chất béo: 2,6 gam

- Chất béo bão hòa: 0,8 gam

- Riboflavin: 30% giá trị hàng ngày (DV)

- Sắt: 18% DV

- Vitamin B12: 17% DV

- Kẽm: 30% DV

- Kali: 10% DV

Nhờ vào những chỉ số dinh dưỡng với hàm lượng tuyệt vời như này, việc bổ sung thịt dê vào thực đơn sẽ mang lại cho bạn những công hiệu quý giá sau: giảm nguy cơ viêm mạch máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, phòng tránh các dị tật bẩm sinh, làm đẹp da và tóc, tăng cường sinh lý nam giới, cung cấp axit béo omega-3, tăng cường hệ miễn dịch,...

Đặc biệt, Axit linoleic liên hợp có trong thịt dê còn có khả năng phòng ngừa ung thư.. Không những thế, thịt dê cũng chứa phức hợp vitamin B cùng selen và cholina,cũng có lợi ích ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Thật chẳng quá khi nói thịt dê là nguồn thực phẩm dinh dưỡng, mang những công dụng chẳng khác gì thần dược. Bên cạnh những ích lợi từ thịt dê, chúng ta cũng không thể không đề cập đến những giá trị hữu ích đến từ lá lốt.

Lá lốt - loại thuốc quý “vạn nặng”

Lá lốt là cây thân thảo đa niên, có tên khoa học Piper sarmentosum, thuộc họ Hồ tiêu (Piperaceae, bao gồm các loài như trầu không, hồ tiêu).

Lá lốt - loại lá mang hương vị hấp dẫn cùng những công hiệu bất ngờ!

Theo y học cổ truyền, lá lốt hơi cay, có vị nồng, tính ấm, là bài thuốc chữa bệnh rất hiệu nghiệm, đặc biệt các bệnh về đau nhức xương khớp. Cụ thể, lá lốt có tác dụng chuyên điều trị các chứng bệnh: rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy hơi, nôn mửa, bệnh thận, chữa đau nhức xương khớp, đau đầu, đau răng, chảy mồ hôi tay và chân, chữa bệnh tổ đỉa, phù thũng, điều trị rắn cắn, say nấm, giải cảm,...

Còn theo các nghiên cứu hiện đại của Tây y, lá lốt là một loại thực vật có chứa hàm lượng các chất cần thiết cho cơ thể người cùng nhiều công dụng hữu ích như: kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau khá tốt,...

Theo đó, trong 100g lá lốt có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, như:

- Năng lượng: 39 kcal, nước: 86,5g, protein: 4,3g, chất xơ: 2,5g,

- Canxi: 260mg, photpho: 980mg,

- Sắt: 4,1mg, vitamin C: 34mg

Quả là một món ăn chất lượng từ hương vị cho đến thành phần nguyên liệu phải không nào? Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món thịt dê xào lá lốt thơm ngon hấp dẫn và siêu bổ dưỡng này nhé!

Cách làm món thịt dê xào lá lốt thơm ngon, độc lạ, chuẩn bắt vị tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món thịt dê xào lá lốt thơm ngon độc lạ!

Thịt dê 400 gr

Lá lốt 250 gr

Hành lá 3 nhánh

Hành tím 2 củ

Tỏi 4 tép

Ớt 1 trái

Sả 1 ít

Mía 1 ít

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 3 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Muối/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm thịt dê xào lá lốt chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn khử mùi hôi cho thịt dê và chuyên bị các nguyên liệu đi kèm!

- Đầu tiên, thịt dê mua về, bạn cần khử sạch mùi hôi bằng cách: trụng sơ miếng thịt dê qua nước sôi có chứa 2 tép sả đập dập và 1 hoặc 2 khúc mía. Sau đó vớt ra, rửa thật sạch với nước lạnh, rồi để ráo và thái lát mỏng. Hoặc bạn cũng có thể đem ngâm thịt dê với hỗn hợp rượu trắng có pha gừng băm nhuyễn trong khoảng 5 phút, rồi đem rửa sạch lại với nước để khử mùi hôi hiệu quả nhé.

- Tiếp đó là lá lốt, bạn tiến hành rửa sạch, cắt bỏ phần cuống rồi thái nhỏ ra như hình là được.

- Hành tím và tỏi thì bạn lột bỏ vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn.

- Ớt thì bạn lặt bỏ cuống, rửa sạch và cắt lát mỏng.

- Cuối cùng là hành lá, bạn chỉ cần cắt bỏ phần lá úa vàng và phần rễ, sau đó đem rửa sạch rồi cắt nhỏ ra là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Ướp thịt dê

Bạn để ướp trong vòng 15 phút cho thịt dê thấm đều gia vị nhé!

- Với phần thịt dê đã được làm sạch và khử mùi hôi, bạn tiến hành ướp với các nguyên liệu gồm 1/2 phần hành và tỏi vừa băm nhuyễn, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh dầu ăn và ớt cắt lát.

- Tiến hành trộn đều và để yên trong khoảng 15 phút cho thịt dê ngấm đều gia vị nhé.

Bước 3: Xào thịt dê với lá lốt

Quy trình xào thịt dê với lá lốt chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi, rồi cho toàn bộ phần hành tỏi băm còn lại vào phi vàng thơm lên.

- Kế đến, bạn cho hết phần thịt dê đã được ướp gia vị vào và tiếp tục xào đều tay trong khoảng 5 phút cho thịt chín đều.

- Sau 5 phút, bạn tiếp tục cho toàn bộ lá lốt vào xào thêm khoảng 3 phút nữa.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc nêm nếm lại cho vừa ăn là có thể mang ra đĩa và thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé! Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Thịt dê xào lá lốt thơm ngon nức mũi, ăn là ghiền!

Món thịt dê xào lá lốt thơm ngon nức mũi với hương vị đặc trưng hấp dẫn của lá lốt, kết hợp cùng phần thịt dê mềm ngon, đậm đà hương vị, ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua thịt dê tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những miếng thịt dê có màu đỏ, sáng bóng, thớ thịt đều và chắc, khi sờ vào thấy mềm mịn, có tính đàn hồi và không dính tay hay không có mùi lạ, đây là những miếng thịt dê tươi ngon.

- Đồng thời, nên chọn mua thịt dê có lớp da mỏng, thịt toàn nạc và không dày, thì khi chế biến món ăn sẽ ngon hơn.

- Ngược lại, không nên mua các miếng thịt dê nhạt màu, không chắc tay hoặc có mùi hôi lạ, vì đó là thịt đã bị biến chất, ôi thiu.

- Ngoài ra, thịt dê tươi sẽ có mùi hôi đặc trưng rất nồng, còn những thịt dê đã qua xử lý sẽ không có mùi hoặc mùi khác so với thịt dê tươi, bạn hãy lưu ý điều này nhé.

Mẹo chọn mua lá lốt tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những lá lốt phiến to, có màu xanh sẫm, có độ dày vừa phải, không bị rách hay bị sâu mọt, đồng thời có hương thơm đặc trưng, đây là những chiếc lá lốt tươi ngon, chất lượng, khi hoàn thành món ăn sẽ rất thơm ngon, hấp dẫn.

- Bên cạnh đó, bạn cần tránh chọn những lá lốt có màu xanh nõn chuối, vì đây là những lá còn non, khi ăn sẽ không có mùi thơm đặc trưng của lá lốt.

Trên đây là công thức làm món thịt dê xào lá lốt chuẩn thơm ngon độc đáo tại nhà. Với món ngon dinh dưỡng vừa hao cơm lại dễ dàng chế biến như này, các chị em nhất định phải thử nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!