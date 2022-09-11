Cách làm salad cá hồi siêu thơm ngon, healthy với sốt sữa chua đơn giản tại nhà!

Cá hồi là tên chung cho nhiều loài cá thuộc họ Salmonidae, chúng sống dọc các bờ biển tại cả Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, và cũng đã từng được đưa tới Hồ lớn ở Bắc Mỹ. Đây là một loại cá được sản xuất nhiều trong ngành nuôi trồng thủy sản ở nhiều nơi trên thế giới và có giá trị kinh tế cao.

Cá hồi vốn nổi tiếng là loại cá biển luôn nằm trong danh sách những loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng nhất trên thế giới và thường được chế biến thành những món ngon, bổ dưỡng như: cháo cá hồi , gỏi cá hồi ,... trong đó, một trong những cách chế biến phổ biến và được nhiều thực khách yêu thích nhất phải kể đến, đó chính là món salad cá hồi . Món ngon với những nguyên liệu tươi ngon, hấp dẫn, ăn mãi cũng không ngán. Hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý bạn đọc thêm một công thức làm món salad cá hồi siêu tươi ngon, bắt vị với sốt sữa chua homemade. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!

Nhờ thành phần chứa các dưỡng chất quý và hàm lượng cao vượt trội, cá hồi là thực phẩm được các chuyên gia khuyến khích thêm vào thực đơn hàng tuần nhằm giúp tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật.

Từ trước đến nay, cá hồi vẫn được ưa chuộng không chỉ vì hương vị thơm béo đặc trưng của thịt cá, mà còn thành phần dinh dưỡng tuyệt vời. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá hồi mang những dưỡng chất tuyệt vời sau:

Cụ thể, cá hồi mang lại những công dụng “thần kỳ” cho người thưởng thức như: bổ sung vitamin D cho cơ thể, hỗ trợ làm chắc xương và khớp, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ, ngăn ngừa bệnh tăng động giảm chú ý ở trẻ nhỏ, phục hồi hệ thần kinh và trí não, tốt cho thị lực, giúp da sáng khỏe, giúp phát triển cơ bắp,...

Đặc biệt, thông qua 2000 bài báo nghiên cứu về omega-3 và ung thư, các nhà khoa học đã chỉ ra đã omega-3 có trong cá hồi không chỉ ngăn ngừa ung thư mà còn có thể giết chết các khối u.

Quả vậy, thật không phải nói quá khi cho rằng cá hồi là siêu thực phẩm trong tự nhiên. Các chị em nhất định đừng bỏ qua nguồn dinh dưỡng tuyệt vời này nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món salad cá hồi tươi ngon, đậm vị với sốt sữa chua hấp dẫn này thôi nào!

Cách làm salad cá hồi tươi ngon, healthy với sốt sữa chua tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món salad cá hồi tươi ngon, hấp dẫn!

Cá hồi phi lê 200 gr

Xà lách lolo xanh 100 gr

Dưa leo 80 gr

Táo 80 gr

Cà chua bi 80 gr

Củ cải đỏ 50 gr

Rau mầm 50 gr

Sữa chua không đường 50 gr

Sốt mayonnaise 50 gr

Nước ép táo 30 ml

Mật ong 15 ml

Dầu olive 40 ml

Ngò tây băm nhuyễn 1.5 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng (muối/tiêu/hạt nêm) 1 ít

Các bước tiến hành làm salad cá hồi với sốt sữa chua chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu



Công đoạn làm sạch cá hồi và chuẩn bị các loại rau củ ăn cùng!

- Đầu tiên, với cá hồi mua về, bạn cần khử mùi tanh của cá hồi bằng cách dùng nước cốt chanh hoặc ngâm miếng cá vào sữa tươi trong khoảng 5 - 7 phút, sau đó đem rửa sạch lại với nước lạnh và dùng khăn để lau khô nước còn vương lại trên bề mặt cá là được.

- Xà lách lo lo xanh thì bạn đem rửa sơ với nước muối rồi rửa lại với nước sạch một lần nữa để loại bỏ hết chất bẩn.

- Táo xanh thì bạn cũng đem rửa sạch, rồi thái phần thịt táo thành hình hạt lựu hoặc bất kỳ hình gì theo sở thích.

- Với cà chua bi thì bạn đem rửa sạch với nước rồi cắt làm đôi là được.

- Cải mầm thì bạn đem ngâm với nước muối trong khoảng 3 - 5 phút, rồi rửa lại với nước sạch nhé.

- Còn củ cải đỏ thì bạn mang đi rửa thật sạch, sau đó tiến hành cắt thành từng lát thật mỏng để chúng mau thấm nước sốt và không tạo cảm giác bị cứng khi ăn.

- Cuối cùng là dưa leo, bạn chỉ cần đem rửa sạch với nước, cắt bỏ hai phần để rồi cắt thành từng lát nhỏ là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Ướp cá hồi

Cắt khối nhỏ và để ướp gia vị từ 3-5 phút là đạt!

- Với phần cá hồi đã ráo nước, bạn tiến hành thái thành từng khối vuông với kích cỡ vừa ăn như hình.

- Sau đó tiến hành ướp cá với 1/2 muỗng cà phê tiêu, 20ml dầu ô liu, 1.5 muỗng cà phê ngò tây băm nhuyễn, 1 muỗng cà phê hạt nêm.

- Trộn đều và để yên khoảng 3 - 5 phút cho cá thấm gia vị là được.

Bước 3: Nướng cá hồi

Bạn nhớ làm ổn định nhiệt độ lò trước khi tiến hành nướng cá hồi!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cần bật lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 10 phút để ổn định nhiệt độ lò nước.

- Kế đến, bạn tiến hành chuẩn bị một khay nướng có lót sẵn giấy nến và xếp lần lượt từng miếng cá hồi đã thấm gia vị vào khay. Để cá được chín đều, bạn nên để chúng có khoảng cách, hạn chế tình trạng đè lên nhau nhé.

- Sau đó, bạn chỉ cần cho khay vào lò nướng, chỉnh 200 độ C và nướng cá trong 10 phút là cá chín tới nhé.

Bước 4: Làm sốt sữa chua

Sốt sữa chua béo mịn, thơm ngon!

- Bạn lần lượt cho vào chén lượng sữa chua và sốt mayonnaise đã chuẩn bị, sau đó tiếp tục cho thêm 30ml nước ép táo, 20ml dầu ô liu, 15ml mật ong, 1 nhúm muối và 1 nhúm tiêu.

- Sau đó tiến hành trộn đều các nguyên liệu là đã có ngay một chén nước sốt sữa chua hoàn hảo rồi đấy.

Bước 5: Trộn salad

Trộn đều các nguyên liệu với nước sốt!

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên gồm xà lách, cà chua, táo xanh, củ cải, cải mầm và dưa leo vào chung một cái tô lớn, rồi cho hết phần cá hồi đã nướng chín vào tô.

- Sau đó tiến hành rưới đều hỗn hợp nước sốt vào tô, rồi dùng đũa trộn đều cho tất cả thấm gia vị là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Salad cá hồi tươi ngon, đậm vị cùng sốt sữa chua, đảm bảo ăn là thích mê!

Salad cá hồi tươi ngon hấp dẫn với phần thịt cá hồi mềm ngon, được tẩm ướp gia vị đậm đà, kết hợp cùng các loại rau củ tươi ngon và nước sốt cá chua thơm béo hấp dẫn, đảm bảo thực khách nào cũng thích mê nhé!

Mẹo chọn mua cá hồi tươi ngon

- Bạn nên chọn mua cá hồi có màu hồng tươi hoặc cam, khi dùng tay chạm vào thì thấy thịt cá có độ đàn hồi tốt.

- Đồng thời, bạn nên ưu tiên chọn mua những miếng cá khô ráo, không bị ẩm ướt hay chảy dịch lạ, các vân mỡ trên mình cá đều màu và không bị xỉn màu hay có đốm nâu, đây là những miếng cá hồi phi lê tươi.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những miếng cá hồi phi lê có mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ hay bị hắc.

Trên đây là công thức làm món salad cá hồi tươi ngon, đậm vị cùng nước sốt sữa chua tại nhà. Nếu bạn đang cần tìm một món salad healthy, dinh dưỡng, thơm ngon và có cách chế biến đơn giản tại nhà, thì đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công.