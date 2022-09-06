Cách làm mắm đu đủ giòn ngon, đậm đà, chuẩn hương vị miền Tây tại nhà!

Thế nhưng, liệu bạn có biết, bên cạnh loại nước mắm được chế biến từ cá mà chúng ta thưởng thức mỗi ngày, thì ở một vài vùng miền đất nước của chúng ta vẫn còn những loại mắm độc đáo, thơm ngon không kém không?! Điển hình như món mắm đu đủ - món mắm độc lạ, hấp dẫn của người miền Tây, khiến ai may mắn được nếm thử đều nhớ mãi không quên. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về cách chế biến món mắm đu đủ độc đáo này nhé!

Vốn nổi bật với tài nguyên sông nước phong phú, chẳng lạ gì khi ở đất nước nhỏ bé hình chữ S này lại cho ra đời những món nước chấm vang danh cả nền ẩm thực thế giới, khiến các đầu bếp nổi tiếng khắp nơi phải ghé đến tìm hiểu và mua về - đó chính là các loại nước mắm làm từ cá của Việt Nam.

Đây là một loại mắm dân dã, vô cùng dễ ăn và quen thuộc của những người con miền Tây. Mỗi bữa cơm chỉ cần dọn đĩa mắm đu đủ nhỏ xinh hấp dẫn, cùng với chén cơm trắng nóng hổi, thêm miếng thịt luộc mềm bóng mỡ nữa là chuẩn một bàn cơm thơm ngon, hút mắt. Hoặc chỉ cần trái dưa leo tươi giòn cắt mỏng, ít lát khế chua, vài miếng chuối chát, rau sống đủ loại như xà lách, diếp cá, rau thơm... kẹp với miếng mắm đu đủ giòn sật sật ngọt thanh đậm vị cay nồng, xen chút vị mắm mằn mặn hấp dẫn thôi, cũng đủ hớp hồn bao thực khách rồi.

Mắm đu đủ hay còn gọi là mắm thái được bán rất nhiều ở chợ Châu Đốc, An Giang và ở nhiều tỉnh khác như Hậu Giang,.. nhưng mỗi vùng miền lại có khác biệt chút về cách làm và tùy kinh nghiệm của người chế biến.

Món mắm với nguyên liệu chính là đu đủ, nước mắm, cùng các nguyên liệu dân dã và cách chế biến đơn giản, nhưng hương vị lại dễ dàng đốn tim cả những thực khách khó tính nhất. Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món mắm đu đủ thơm ngon, đậm vị, chuẩn hao cơm này thôi nào?!

Cách làm mắm đu đủ giòn ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dân dã cho món mắm đu đủ thơm ngon!

Đủ đủ 1 trái (khoảng 1.5kg)

Ớt cay 2 trái

Nước mắm 1 chén

Đường 2.5 chén

Muối 1.5 muỗng canh

Các bước tiến hành làm mắm đu đủ chuẩn ngon như hương vị miền Tây

Bước 1: Sơ chế đu đủ

Công đoạn làm sạch và bào sợi đu đủ!

- Đầu tiên, đu đủ mua về, bạn tiến hành gọt sạch vỏ, rửa sạch rồi bào thành những sợi nhỏ như hình.

- Tiếp đó, với phần đu đủ mới được thái sợi, bạn đem cho vào thau cùng 1.5 muỗng canh muối, sau đó xóc đều lên và để yên trong khoảng 30 phút cho đu đủ ngấm đều muối là được.

- Sau khi ngâm đủ thời gian, bạn chỉ cần đổ vào thau đu đủ khoảng 1 - 2 chén nước lọc để muối tan hoàn toàn, rồi dùng tay khuấy nhẹ đu đủ là đã hoàn tất khâu chuẩn bị đu đủ rồi nhé.

Bước 2: Vắt nước và phơi đu đủ

Tiến hành vắt sạch nước đu đủ và đem phơi nắng!

- Với phần đu đủ đã được sơ chế xong ở bước trên, bạn tiến hành mắm thành từng nắm nhỏ.

- Kế đến, bạn cho từng nắm đu đủ nhỏ vào một cái túi lọc, rồi tiến hành vắt mạnh tay cho kiệt nước.

- Sau cùng, bạn cho đu đủ đã vắt hết nước ra mâm và đem đi phơi dưới nắng 1 buổi cho sợi đu đủ gieo lại là được.

- Cũng ở bước này, nếu bạn không thể phơi nắng được, thì có thể tiến hành sấy đu đủ qua đêm với quạt nhé.

Bước 3: Nấu nước đường

Quy trình pha chế nước mắm đường chuẩn ngon, đậm vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp, rồi cho 2 muỗng canh đường và khoảng 1/2 chén nước lọc vào, sau đó tiến hành thắng đường với nước trên lửa vừa.

- Trong quá trình thắng, bạn lưu ý kiểm tra nước đường và lắc nồi liên tục , để nước đường đều màu và không bị cháy. Khi thấy nước đường sánh lại và ngả màu cánh gián thì tắt bếp. Tuy nhiên, bạn chưa đổ nước đường ra vội, mà nên để hơi nóng của nồi làm nước đường đậm màu hơn.

- Sau đó, khi thấy nước đường đạt chuẩn thì bạn đem ngâm nồi trong thau nước, để làm nước đường hãm lại và không bị đen, rồi lại bắc nồi trở lại bếp.

- Đến đây, bạn lần lượt thêm vào nồi 1 chén nước lọc và 2 chén đường, rồi tiến hành nấu sôi lên với lửa vừa. Khi thấy đường tan hoàn toàn thì tiếp tục cho thêm 1 chén nước mắm vào, rồi đợi cho sôi một lần nữa là xong phần nước đường ngâm đu đủ.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình và để nước đường thật nguội trước khi ngâm đu đủ là được nhé.

Bước 4: Ngâm mắm đu đủ

Bạn chỉ cần để ngâm từ 2-3 ngày là có thể thưởng thức rồi nhé!

- Ở bước chế biến cuối cùng này, với phần đu đủ đã được phơi gieo lại, bạn tiến hành cho hết vào một chiếc hũ thủy tinh đã tiệt trùng.

- Nếu ăn cay được thì bạn có thể cắt cát vài trái ớt rồi cho vào cùng với đu đủ luôn.

- Sau đó, bạn tiến hành cho từ từ nước đường màu đã nguội hoàn toàn vào hũ, sao cho phần nước màu ngập hết đu đủ rồi đóng nắp lại và để yên trong khoảng 2 - 3 ngày ngoài nhiệt độ thường, là đu đủ đã được ngấm vị đậm đà và có thể thưởng rồi nhé!

Thành phẩm

Mắm đu đủ giòn dai, đậm đà, ăn là ghiền!

Mắm đu đủ sau khi hoàn thành sẽ thành những sợi vàng trong đẹp mắt, khi thưởng thức sẽ cảm nhận ngay được độ giòn dai hấp dẫn cùng hương vị ngọt mặn cay đan xen hài hòa. Món này chỉ cần ăn với chén cơm trắng nóng hổi thôi thì cũng đủ ngon ngây ngất rồi!

Mẹo bảo quản mắm đu đủ

- Để bảo quản mắm đu đủ được lâu, sau khi hoàn thành, bạn tiến hành gắp một phần vừa đủ cho bữa ăn, phần còn lại cho vào hũ thủy tinh đóng kín nắp rồi đêm bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

- Lưu ý, khi gắp mắm đu đủ từ trong hũ, bạn cần sử dụng những dụng cụ thật sạch, sau khi gắp thì đậy nắp lại ngay.

- Bên cạnh đó, tránh để mắm tại những nơi quá ẩm ướt hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, kẻo sẽ làm mắm dễ bị hư và biến đổi mùi vị nhé.

Mẹo chọn mua đu đủ giòn ngon

- Bạn nên chọn mua những quả đu đủ sống hoặc hơi hườm vàng nhạt, cuống còn nhựa dính, đồng thời có hình dáng thuôn dài hoặc tròn đều, lớp vỏ màu xanh và lốm đốm vàng, cầm lên thấy chắc tay, cứng cáp, vì đây là những quả còn tươi ngon và không vị quá chín.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những quả có nhiều lốm đốm đen bất thường trên bề mặt và khi sờ vào thì thấy bị nhún mềm hoặc chảy nước.

Trên đây là công thức đơn giản cho món mắm đu đủ - món mắm miền Tây mang hương vị thơm ngon và siêu đậm đà hương vị tại nhà. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản và vài công đoạn chế biến dễ dàng lại bạn đã có ngay món mắm mang đậm hương vị miền Tây tại căn bếp nhỏ nhà mình rồi. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!