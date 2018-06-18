Cách làm món vịt nướng chao ngon hấp dẫn đổi món cho cả nhà

Bữa cơm với những món ăn quen thuộc hàng ngày chắc hẳn sẽ khiến bạn chán ăn hơn, đặc biệt là ngày hè nóng nực. Học ngay cách làm món vịt nướng chao ngon hấp dẫn để đổi món cho cả nhà, đảm bảo ai cũng thích mê đấy nhé!

Tùy vào số lượng thành viên trong gia đình mà bạn có thể lựa chọn làm vịt nướng chao nguyên con hoặc chỉ chọn những phần ngon dễ ăn của con vịt như cánh, đùi để làm vịt nướng chao. Dưới đây là cách chuẩn bị nguyên liệu làm món vịt nướng chao cho gia đình 4 người ăn:

Vịt nướng chao là món ăn ngon và rất dễ làm - Ảnh: Internet

- ½ con vịt hoặc 2 phần đùi vịt

- Các loại gia vị tẩm ướp gồm có: chao, dầu hào, xì dầu, ớt bột, đường, bột canh, tiêu xay

- 2 nhánh tỏi băm

Cách ướp vịt nướng chao ngon

- Thịt vịt sau khi sơ chế, làm sạch thì bạn nên lưu ý, rửa qua với nước muối loãng pha với gừng đập dập để loại bỏ hoàn toàn mùi hôi tanh

- Dùng dao khía lên miếng thịt vịt vài đường để giúp cho thịt vịt khi ướp nhanh thấm gia vị hơn và khi tiến hành nướng cũng nhanh hơn

- Trộn nước sốt để ướp thịt vịt gồm 2 thìa chao, 1 thìa dầu hào, 1 thìa xì dầu, ½ thìa ớt bột, ½ thìa bột canh, 1 thìa đường và ½ thìa cà phê tiêu xay

- Dùng ½ số nước sốt chao vừa trộn đem ướp với thịt vịt, sau đó dùng màng bọc thực phẩm để bọc kín, cất thịt vịt trong tủ lạnh ít nhất 20 phút để cho vịt ngấm gia vị

Ướp thịt vịt trước ít nhất 20 phút thì miếng thịt sẽ thấm đều gia vị và rất đậm đà - Ảnh: Internet

Cách làm món vịt nướng chao

- Bật lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 3 phút để làm nóng lò trước khi cho thịt vịt vào nướng

- Cho thịt lên khay nướng, lót ở dưới khay hứng mỡ và gia vị để tránh làm bẩn lò nướng, bật thời gian 10 phút ở nhiệt độ 180 độ C

- Sau khi nướng hết 1 mặt vịt, bạn lật mặt ở dưới lên trên lấy ra quết lên trên 1 lớp dày sốt chao rồi bỏ vào lò nướng tiếp 10 phút nữa. Lặp lại công đoạn nướng và quết sốt chao đến khi nướng đủ mỗi mặt 2 lần là vịt chín vừa.

Vịt nướng chao giúp cho bữa ăn gia đình thêm ngon và hấp dẫn - Ảnh: Internet

Cuối cùng, bạn bỏ vịt ra ngoài, thái miếng mỏng vừa ăn là có thể cùng gia đình thưởng thức ngay. Nếu nhà bạn không có lò nướng thì có thể nướng vịt bằng chảo chống dính, tuy nhiên nhớ vặn nhỏ lửa và thời gian nướng sẽ lâu hơn nướng lò, do đó hãy canh đến khi miếng thịt vịt chuyển màu nâu cánh gián hấp dẫn thì thịt vịt mới đạt chuẩn nhé.

Vịt nướng chao ăn với gì?

Bạn có thể trình bày món thịt vịt nướng chao ra đĩa bày kèm rau xà lách và dưa leo. Tùy theo sở thích của gia đình mà vịt nướng chao có thể dùng làm món chính ăn với cơm hoặc thái mỏng để cuốn rau xà lách chấm mắm ăn vừa mát vừa ngon miệng. Chúc các bạn thành công!