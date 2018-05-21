Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa chua ngọt, thơm ngậy chuẩn vị

Vào bếp 21/05/2018 09:51

Ngày hè oi bức có một nồi vịt om sấu thơm mềm, ngầy ngậy vị cốt dừa thì bữa cơm sẽ thật đưa miệng. Dâu hiền, vợ đảm nhất định phải học ngay cách làm vịt om sấu nước cốt dừa cực kỳ đơn giản dưới đây để cho bữa ăn thêm phần phong phú, ngon miệng.

Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa không khó nhưng làm sao cho món ăn dậy mùi và đạt chuẩn vị miền Bắc thì cần phải chú ý từng bước và canh thời gian chính xác để thịt vịt không bị teo do nấu quá kỹ hoặc nếu nấu chưa tới, thịt vịt sẽ chưa thấm hết gia vị.

Cách nấu vịt om sấu ngon nhất đầu tiên phụ thuộc vào chất lượng của vịt, nạc vừa với phần da mỡ mỏng sẽ giúp miếng thịt mềm tan khi ninh.

Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa chua ngọt, thơm ngậy chuẩn vị - Ảnh 1

Vịt om sấu nước cốt dừa là một món ăn ngon, bổ dưỡng ngày hè - Ảnh: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị để làm vịt om sấu nước cốt dừa:

- 1 con vịt nhỏ

- 3-4 củ khoai sọ

- 15 quả sấu

- 1 quả dừa tươi

- ½ cùi dừa già nạo nhỏ

- Tỏi, hành khô, sả đập dập, gừng tươi, rau ngổ, rau mùi tàu

- Các loại gia vị, đường, dầu ăn, hạt tiêu,...

Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa

Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa chua ngọt, thơm ngậy chuẩn vị - Ảnh 2

Cách làm vịt om sấu cực kỳ đơn giản, nhanh gọn - Ảnh: Internet

Phần 1: Chuẩn bị ướp vịt:

- Làm sạch vịt, bóp muối rồi rửa lại với rượu hoặc giấm để loại bỏ mùi hôi tanh

- Chặt vịt thành các miếng nhỏ vừa ăn rồi đem ướp với 3 muỗng cà phê bột canh, 1 muỗng cà phê đường và 1 chút hạt tiêu xay

- Bóc 2 củ hành khô và 1 củ tỏi, băm nhỏ cùng với 2 thìa canh sả đã đập dập, ướp chung với vịt cho dậy mùi khoảng 30 phút

Phần 2: Chuẩn bị nước cốt dừa:

- Đem dừa khô đã nạo xay với khoảng 300ml nước ấm

- Sau đó, dùng rây lọc sạch vụn dừa, chắt lấy phần cốt dừa

Phần 3: Chế biến món vịt om sấu nước cốt dừa:

- Phi hành khô, tỏi băm và sả thật thơm và vàng sậm

- Sau khi vịt đã thấm đều gia vị thì cho vào nồi hành tỏi phi, đảo đều tay

- Đổ vào nồi khoảng 2/3 lượng nước trong quả dừa, sau đó thả sấu và nấm hương vào, vặn nhỏ lửa

Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa chua ngọt, thơm ngậy chuẩn vị - Ảnh 3

Đun vịt vừa phải giúp cho thịt vịt mềm tan trong miệng khi ăn - Ảnh: Internet

- Trong lúc đun vịt, bạn luộc sơ 1 nồi khoai sợ khoảng 3-5 phút để tránh cho khoai bị nát. Lưu ý, khoai xắt nhỏ thành miếng vừa ăn trước khi luộc

- Sau khi đun khoảng 20 phút cho thịt vịt nhừ, bạn đổ khoai sọ vào nồi, múc thêm vào đó khoảng 3-4 muôi nước cốt dừa vừa làm và tiếp tục đun nhỏ lửa cho sôi lăn tăn khoảng 8-10 phút nữa

- Vớt sấu ra 1 chiếc bát con rồi dùng muỗng nghiền nát, bỏ hạt rồi đổ lại vào nồi.

- Khi tắt bếp, bạn rắc các loại rau mùi, rau ngổ thái nhỏ vào nồi rồi đậy vung lại, lập tức nhấc nồi ra ngoài. Có thể gia giảm thêm một chút gia vị hoặc đường và tiêu cho vừa ăn và hợp khẩu vị.

Vịt om sấu là một món ăn ngon với vị thanh thanh, chua dịu nhẹ rất thích hợp với thời tiết ngày hè. Bạn có thể ăn vịt om sấu với cơm hoặc chế thêm một chút nước để chan bún vừa mát lại vừa dễ ăn, không hề ngán. Chúc các bạn thành công!

Tuyệt chiêu làm vịt quay giòn tan, thơm phức chuẩn vị Bắc Kinh

Tuyệt chiêu làm vịt quay giòn tan, thơm phức chuẩn vị Bắc Kinh

Chỉ cần một con vịt là bạn có thể tha hồ chế biến được nhiều món khác nhau như gỏi vịt quay, vịt quay chấm mắm gừng hay với tương ngọt đều rất ngon.

Xem thêm
Từ khóa:   làm vịt om sấu cách làm vịt không hôi món ngon từ thịt vịt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 55 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp