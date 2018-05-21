Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa chua ngọt, thơm ngậy chuẩn vị

Cách nấu vịt om sấu ngon nhất đầu tiên phụ thuộc vào chất lượng của vịt, nạc vừa với phần da mỡ mỏng sẽ giúp miếng thịt mềm tan khi ninh.

Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa không khó nhưng làm sao cho món ăn dậy mùi và đạt chuẩn vị miền Bắc thì cần phải chú ý từng bước và canh thời gian chính xác để thịt vịt không bị teo do nấu quá kỹ hoặc nếu nấu chưa tới, thịt vịt sẽ chưa thấm hết gia vị.

Vịt om sấu nước cốt dừa là một món ăn ngon, bổ dưỡng ngày hè - Ảnh: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị để làm vịt om sấu nước cốt dừa:

- 1 con vịt nhỏ

- 3-4 củ khoai sọ

- 15 quả sấu

- 1 quả dừa tươi

- ½ cùi dừa già nạo nhỏ

- Tỏi, hành khô, sả đập dập, gừng tươi, rau ngổ, rau mùi tàu

- Các loại gia vị, đường, dầu ăn, hạt tiêu,...

Cách làm vịt om sấu nước cốt dừa

Cách làm vịt om sấu cực kỳ đơn giản, nhanh gọn - Ảnh: Internet

Phần 1: Chuẩn bị ướp vịt:

- Làm sạch vịt, bóp muối rồi rửa lại với rượu hoặc giấm để loại bỏ mùi hôi tanh

- Chặt vịt thành các miếng nhỏ vừa ăn rồi đem ướp với 3 muỗng cà phê bột canh, 1 muỗng cà phê đường và 1 chút hạt tiêu xay

- Bóc 2 củ hành khô và 1 củ tỏi, băm nhỏ cùng với 2 thìa canh sả đã đập dập, ướp chung với vịt cho dậy mùi khoảng 30 phút

Phần 2: Chuẩn bị nước cốt dừa:

- Đem dừa khô đã nạo xay với khoảng 300ml nước ấm

- Sau đó, dùng rây lọc sạch vụn dừa, chắt lấy phần cốt dừa

Phần 3: Chế biến món vịt om sấu nước cốt dừa:

- Phi hành khô, tỏi băm và sả thật thơm và vàng sậm

- Sau khi vịt đã thấm đều gia vị thì cho vào nồi hành tỏi phi, đảo đều tay

- Đổ vào nồi khoảng 2/3 lượng nước trong quả dừa, sau đó thả sấu và nấm hương vào, vặn nhỏ lửa

Đun vịt vừa phải giúp cho thịt vịt mềm tan trong miệng khi ăn - Ảnh: Internet

- Trong lúc đun vịt, bạn luộc sơ 1 nồi khoai sợ khoảng 3-5 phút để tránh cho khoai bị nát. Lưu ý, khoai xắt nhỏ thành miếng vừa ăn trước khi luộc

- Sau khi đun khoảng 20 phút cho thịt vịt nhừ, bạn đổ khoai sọ vào nồi, múc thêm vào đó khoảng 3-4 muôi nước cốt dừa vừa làm và tiếp tục đun nhỏ lửa cho sôi lăn tăn khoảng 8-10 phút nữa

- Vớt sấu ra 1 chiếc bát con rồi dùng muỗng nghiền nát, bỏ hạt rồi đổ lại vào nồi.

- Khi tắt bếp, bạn rắc các loại rau mùi, rau ngổ thái nhỏ vào nồi rồi đậy vung lại, lập tức nhấc nồi ra ngoài. Có thể gia giảm thêm một chút gia vị hoặc đường và tiêu cho vừa ăn và hợp khẩu vị.

Vịt om sấu là một món ăn ngon với vị thanh thanh, chua dịu nhẹ rất thích hợp với thời tiết ngày hè. Bạn có thể ăn vịt om sấu với cơm hoặc chế thêm một chút nước để chan bún vừa mát lại vừa dễ ăn, không hề ngán. Chúc các bạn thành công!