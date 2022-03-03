Cách làm món bí đỏ luộc cho bữa ăn dinh dưỡng chỉ với vài bước đơn giản

Bí đỏ là loại thực phẩm nổi tiếng có chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho não bộ, mắt và tim của chúng ta. Không những vậy, bí đỏ còn được sử dụng là loại nguyên liệu chế biến ra rất nhiều món ăn, thức uống cực kỳ đa dạng.

Bí đỏ luộc nói riêng hay bí đỏ là một trong những loại thực phẩm rất tốt đối với sức khỏe , với hàm lượng chất dinh dưỡng cao, cung cấp những khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cách làm bí đỏ luộc cũng vô cùng nhanh chóng mà vẫn bảo toàn được nhiều dưỡng chất nhất có thể trong loại thực phẩm này. Cùng chúng tôi tìm hiểu về cách lộc bí đỏ ngon nhất qua bài viết bên dưới nhé!

Theo thông tin dinh dưỡng từ USDA, trung bình cứ trong 245gram bí đỏ có đến 49 calo và các chất dinh dưỡng sau:

Chất béo: 0.17gr

Carbs: 12gr

Natri: 390mg

Chất xơ: 2.7gr

Chất đạm: 1.8gr

Đường: 5gr

Giá trị dinh dưỡng của bí đỏ

Bí đỏ hay còn gọi là bí ngô. Đây được xem là đặc sản của khu vực Đông Nam Á. Bí đỏ có chứa rất nhiều Vitamin và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Tuy chứa lượng lớn các chất dinh dưỡng nhưng bí đỏ có lượng Calo và chất béo khá thấp. Trong 1kg bí đỏ chỉ chứa 40 Calo, nhiều chất xơ và đường tự nhiên. Vì vậy, chúng cực kỳ thích hợp với thực đơn của các bạn theo chế độ giảm cân.

Ngoài ra bí đỏ còn có chứa lượng lớn sắt và kẽm và các chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Đặc biệt, bí đỏ còn là thực phẩm giúp bạn ngăn ngừa thiếu máu, xơ vữa động mạch.

Những tác dụng tuyệt vời của bí đỏ tốt cho sức khỏe

1. Bảo vệ thành dạ dày và tạo điều kiện tiêu hóa

Bí đỏ có chứa rất nhiều vitamin và pectin. Vì vậy, đây sẽ là sẽ thực phẩm giúp cơ thể của bạn loại bỏ các độc tố, vi khuẩn có hại, đặc biệt là các kim loại nặng (chì, thủy ngân…) và các chất phóng xạ.

Đồng thời, pectin còn có tác dụng bảo vệ thành trong của đường tiêu hóa của cơ thể và giúp cho quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra tốt hơn. Vì vậy, những người đang bị bệnh dạ dày nên bổ sung ngay loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày.

2. Hạn chế nguy cơ bệnh tiểu đường

Nó không chỉ được sử dụng để làm nguyên liệu trong nhiều món ăn ngon mà còn có tác dụng tốt đối với những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bí đỏ sẽ là thực phẩm giúp bạn hạ đường huyết và hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Những tác dụng tuyệt vời của bí đỏ tốt cho sức khỏe

Nếu các bạn đang bị tiểu đường, ăn bí đỏ thường xuyên sẽ giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng và ngăn ngừa sự tiến triển của các bệnh mãn tính.

3. Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Bạn có thể đã biết rằng sterol thực vật và axit béo omega 3 và omega 6 đều là các chất giúp giảm lượng cholesterol xấu. Vì vậy, các chất này rất hiệu quả trong quá trình phòng ngừa các bệnh tim mạch và tăng huyết áp cho cơ thể.

Hạt bí ngô chính là nguồn cung cấp các chất này dồi dào và các bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng.

4. Tốt cho xương và mắt

Bí ngô là một loại thực phẩm giàu hàm lượng caroten. Khi ăn bí đỏ, các chất này khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, rất có lợi cho mắt.

Mặt khác, bí đỏ còn chứa rất nhiều dưỡng chất như: khoáng chất, canxi, magie, phốt pho, sắt và nhiều chất dinh dưỡng khác hỗ trợ phát triển xương.

5. Tốt cho trí não và phụ nữ mang thai

Axit glutamic có trong bí đỏ rất cần thiết đối với não bộ của chúng ta. Loại thực phẩm này đóng vai trò quan trọng hỗ trợ phản ứng trao đổi chất của tế bào thần kinh và não bộ.

Đặc biệt đối với phụ nữ đang mang thai, việc thường xuyên ăn hạt và hoa bí đỏ không chỉ mang lại lợi ích cho sự phát triển của tế bào não của thai nhi, mà còn ngăn ngừa các bệnh cao huyết áp, phù nề.

6. Tăng cân hiệu quả

Nếu các bạn đang gầy và muốn tăng cân, hãy tăng cường bổ sung bí đỏ vào bữa ăn hằng ngày của mình nhé. Loại thực phẩm này có chứa nhiều tinh bột, dễ chuyển hóa thành đường glucose giúp bạn tăng cân.

Ngoài ra, bí đỏ còn có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như: protein, chất xơ, vitamin K, vitamin C, vitamin E… giúp bồi bổ sức khỏe.

7. Giảm cân

Mặc dù bí đỏ có chứa nhiều dưỡng chất cần thiết nhưng lại rất ít chất béo và calo. Ngoài ra, bí đỏ còn có thể giúp bạn tạo cảm giác no lâu nên giúp ức chế quá trình thèm ăn. Vì vậy, bí đỏ được xem là “thực phẩm vàng” để giảm cân.

8. Giúp da đẹp mỗi ngày

Bí đỏ có độ ẩm cao nên các bạn có thể giúp bạn bảo vệ làn da, chống lại các tác hại của ánh sáng mặt trời. Mặt khác, bí đỏ còn chứa nhiều vitamin C giúp bạn chống lại những gốc tự do trong cơ thể và ngăn ngừa hiệu quả các dấu hiệu lão hóa làn da. Không chỉ sử dụng để làm món ăn, các bạn còn có thể sử dụng bí đỏ để làm mặt nạ dưỡng da rất tinh tế.

Làm thế nào chọn mua bí đỏ chất lượng?

Để mua được loại bí đỏ chất lượng, các bạn cần lưu ý như sau:

Các bạn nên ưu tiên chọn mua những quả bí chắc tay, nặng, vỏ trơn nhẵn, tránh chọn mua những quả bí đỏ có những vết bầm trên vỏ.

Cần ưu tiên chọn mua các loại bí đỏ có cuống dài bởi những quả bí đỏ có cuống ngắn thường sẽ nhanh hỏng hơn. Trường hợp bí đỏ sử dụng không hết, các bạn cũng không nên bảo quản vào tủ lạnh và cũng không nên bọc bí đỏ bằng túi nilon. Chúng ta chỉ nên một lượng vừa đủ thôi nhé!

Bí đỏ được sử dụng thường xuyên trong thực đơn của rất nhiều gia đình. Chúng ta có thể dùng bí đỏ để làm nguyên liệu cho các món ăn như: canh bí đỏ, súp bí đỏ, cháo bí đỏ, đậu hủ sốt bí đỏ, bí đỏ cuộn xúc xích, ché bí đỏ đậu xanh, thịt gà băm xào với bí đỏ, xôi hấp bí đỏ…

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi linh hoạt món ăn từ bí đỏ để thay đổi khẩu vị ăn cho các thành viên trong gia đình tránh gây nhàm chán bạn nhé.

Cách làm món bí đỏ luộc ngon nhất

Cách luộc bí đỏ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại cần lưu ý rất nhiều điểm để món ăn được bắt mắt và hấp dẫn hơn nhé.

1. Các bước sơ chế bí đỏ đẹp mắt

Để sơ chế bí đỏ, các bạn cần chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết như: 1 con dao cắt, 1 con dao bào, 1 chiếc thớt và 1 cái rổ. Lưu ý là dao cần đảm bảo có độ sắc bén nhé.

Cách làm món bí đỏ luộc ngon nhất

2. Cách gọt vỏ bí đỏ

Cách 1: Gọt vỏ bí đỏ bằng dao thái thông thường

Bước 1: Đầu tiên, các bạn mang bí đỏ bổ làm đôi rồi rửa sạch để loại bỏ hết phần ruột và hạt bí đi.

Bước 2: Bạn tiến hành chẻ quả bí đỏ ra thành từng phần rồi cắt bí ra từng miếng nhỏ vừa ăn

Bước 3: Bạn cầm từng miếng bí nhỏ rồi sử dụng dao gọt bỏ vỏ đi cho đến khi hết thì thôi.

Với cách gọt vỏ này, các bạn sẽ không phải “chật vật” gọt những miếng bí đỏ to mà còn có thể tạo ra những miếng bí đẹp mắt để thực hiện luộc bí đỏ ngon nhất đấy nhé.

Cách 2: Gọt vỏ bí đỏ bằng dao bào

Bước 1: Bạn mang bí đỏ đi rửa sạch rồi cắt bỏ 2 đầu, đồng thời dùng dao chẻ đôi quả bí để loại bỏ hết phần ruột và hạt đi.

Bước 2: Bạn sử dụng dao bào để gọt vỏ quả bí từ đầu cho đến cuối đến khi hết. Để dễ dàng hơn thì các bạn có thể cắt quả bí thành từng khoanh tròn nhỏ trước khi bào vỏ nhé.

Trong cách luộc bí đỏ thì cách gọt vỏ này có vẻ khó hơn so với những cách khác nhưng có ưu điểm là giữ được miếng bí to để chia cắt theo ý của bản thân.

3. Các bước làm bí đỏ luộc

Để luộc bí đỏ, các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu gồm có 500g bí đỏ.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn tiến hành sơ chế và làm sạch vỏ bí đỏ theo 2 cách làm ở trên. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì trước khi gọt, các bạn có thể ngâm bí nước muối pha loãng trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Sau khi gọt vỏ xong, các bạn cho từng miếng bí đỏ vào nước để rửa sạch và đổ ra rổ cho ráo nước.

Nếu gọt vỏ bằng cách 1 thì các bạn không cần phải chia cắt bí. Nhưng nếu gọt vỏ bằng cách 2 thì các bạn cần cắt từng miếng bí ra thành những miếng nhỏ vừa ăn nhé.

Bước 3: Khi lột bí đỏ, các bạn bắc nồi nước lên bếp rồi đun sôi. Ngay khi nước sôi thì bạn thả toàn bộ bí đỏ đã sơ chế vào luộc.

Lưu ý: Bí đỏ luộc chín khá nhanh, đặc biệt là bí non nên các bạn cần canh thời gian để miếng bí vừa ăn, không nên luộc nhừ quá sẽ mất đi các chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, sau khi luộc, các bạn cần vớt toàn bộ bí ra ngay, tránh ngâm bí lâu trong nồi sẽ làm cho bí bị nhừ quá và màu sắc bị biến đổi không còn đẹp mắt nữa nhé.

Giờ thì các bạn đã biết cách làm bí đỏ luộc ngon để trổ tài chiêu đãi các thành viên trong gia đình rồi. Chúc bạn thành công nhé!

Ăn bí đỏ luộc có nóng không?

Hạt bí đỏ có tác dụng gì? Là thực phẩm với hàm lượng dinh dưỡng cao và được sử dụng nhiều trong các bữa ăn nên nhiều người nhiều người vẫn còn thắc mắc liệu ăn bí đỏ có nóng không. Bởi vì nếu không biết sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

1. Ăn bí đỏ có nóng không theo quan điểm Tây y

Bí đỏ là nguồn thực phẩm chứa nhiều năng lượng hơn trong cùng một đơn vị khối lượng.

Từ nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100gr bí đỏ có chứa khoảng 26 kcal. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn cung cấp cho bạn rất nhiều chất xơ, ít tinh bột, nhiều loại vitamin và các khoáng chất tốt đối với sức khỏe như: vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K…

Ăn bí đỏ luộc có nóng không?

Chính bởi vậy, theo quan điểm của Tây y thì bí đỏ chính là là một loại thực phẩm mát. Vậy nên, các bạn có thể yên tâm khi thực hiện luộc bí đỏ mà chúng tôi hướng dẫn để ăn hằng ngày nhé.

2. Ăn bí đỏ có nóng không theo quan điểm Đông y

Theo quan điểm của Đông y, thực phẩm nóng thường sẽ là các thực phẩm phát triển mạnh vào mùa nóng, mọc thẳng đứng trên các vùng đất cao. Đồng thời, các thực phẩm này có chứa nhiều nước và rất nhanh chín.

Còn thực phẩm lạnh đó là các loại thực phẩm phát triển mạnh vào mùa lạnh (mùa đông), mọc bò ngang, chứa ít nước và khá lâu chín, có thể ăn được cả rễ và củ.

Chính vì vậy, theo Đông y, quả bí đỏ được xếp vào nhóm các thực phẩm lạnh bạn nhé.

3. Ăn bí đỏ có nóng không?

Câu trả lời đã rõ ràng. Dù là theo quan điểm của Tây y hay Đông y thì loại thực phẩm này vẫn được xếp vào nhóm những thực phẩm có tính mát và rất bổ dưỡng đối với sức khỏe của con người. Vậy nên, các bạn hãy yên tâm khi sử dụng bí đỏ trong những bữa ăn của gia đình mình nhé.

Những lưu ý khi luộc bí đỏ

Dù các bạn thực hiện cách luộc bí đỏ trên hay sử dụng bí đỏ để chế biến ra bất cứ món ăn nào thì cũng cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Không nên nấu bí đỏ với quá nhiều dầu ăn. Bởi làm như vậy sẽ làm giảm hàm lượng các chất dinh dưỡng có bên trong thực phẩm này. Tốt nhất là các bạn nên ăn luộc, hấp, nướng hoặc làm sữa bí đỏ nhé.

Không nên ăn bí đỏ được bảo quản trong tủ lạnh quá lâu. Khi bảo quản lâu, bí đỏ ăn sẽ không ngon, không an toàn và mất đi chất dinh dưỡng.

Nên ăn bí đỏ với liều lượng phù hợp, không nên ăn quá 2 bữa/ tuần. Bởi hàm lượng tiền chất của vitamin A có trong bí đỏ khác dồi dào, nếu hấp thụ quá nhiều sẽ tích trữ dưới da và ở gan gây nên hiện tượng vàng da.

Những người bị rối loạn hệ tiêu hóa không nên ăn quá nhiều bí đỏ. Bởi hàm lượng chất xơ có trong thực phẩm này khá cao.

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách làm bí đỏ luộc ngon nhưng vẫn giữ được chất dinh dưỡng. Vì vậy, các bạn bạn hãy tự tin và thường xuyên luộc bí đỏ để chiêu đãi các thành viên trong gia đình bữa ăn dinh dưỡng nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công!